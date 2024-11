Mạng xã hội rần rần trước trend lá chuối chiên giòn rụm

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Tiktok rần rần trend lá chuối chiên khiến nhiều người vô cùng tò mò. Hết hoa chuối, quả chuối, thân cây chuối, bây giờ đến lượt lá chuối cũng trở thành một món ăn được săn đón. Nhiều nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng như Viên Bibi cũng đã lên video thử làm và trải nghiệm món ăn độc lạ này. Được biết, món lá chuối chiên này có xuất xứ từ Thái Lan, sau đó đã được lan truyền trên TikTok khiến dân tình thi nhau làm theo. Cách làm lá chuối chiên cũng rất đơn giản, chỉ cần chọn những chiếc lá chuối thật non, càng non càng tốt, lấy riêng phần lá và bỏ phần gân to ở giữa. Sau đó, rửa sạch rồi cuộn lá chuối lại và dùng dao thái thật mỏng. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đun sôi dầu và cho vào chiên giòn lên là được. Lá chuối chiên xong vẫn có màu xanh, giòn hơn hẳn và trông cũng khá thú vị. Tuy nhiên, hương vị của nó thì lại... chẳng có gì đặc sắc - theo nhận xét của rất nhiều người đã ăn thử. Nhiều người còn bày tỏ chỉ ăn đúng 1 miếng rồi bỏ vì hoàn toàn không có mùi vị gì, chỉ đọng lại trong miệng sự dầu mỡ mà thôi. Món lá chuối chiên còn được nhiều người biến tấu khi dùng để trộn gỏi. Dù hương vị không đặc sắc, thế nhưng lá chuối chiên vẫn đang ngày càng hot trên MXH khi dân tình đua nhau làm thử. Trước đó, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều món ăn chế biến từ các loại hoa lá trong tự nhiên như gỏi hoa giấy, gỏi hoa phượng... Có thể nói, sự sáng tạo trong ẩm thực không bao giờ ngừng nghỉ. Tuy nhiên nhiều người dự đoán rằng món ăn này sẽ không "trụ hạng" trên xu hướng lâu vì nhiều người tìm đến do tò mò, nhưng hương vị thì lại quá tệ. (Ảnh: Tiktok)

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Tiktok rần rần trend lá chuối chiên khiến nhiều người vô cùng tò mò. Hết hoa chuối, quả chuối, thân cây chuối, bây giờ đến lượt lá chuối cũng trở thành một món ăn được săn đón. Nhiều nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng như Viên Bibi cũng đã lên video thử làm và trải nghiệm món ăn độc lạ này. Được biết, món lá chuối chiên này có xuất xứ từ Thái Lan, sau đó đã được lan truyền trên TikTok khiến dân tình thi nhau làm theo. Cách làm lá chuối chiên cũng rất đơn giản, chỉ cần chọn những chiếc lá chuối thật non, càng non càng tốt, lấy riêng phần lá và bỏ phần gân to ở giữa. Sau đó, rửa sạch rồi cuộn lá chuối lại và dùng dao thái thật mỏng. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đun sôi dầu và cho vào chiên giòn lên là được. Lá chuối chiên xong vẫn có màu xanh, giòn hơn hẳn và trông cũng khá thú vị. Tuy nhiên, hương vị của nó thì lại... chẳng có gì đặc sắc - theo nhận xét của rất nhiều người đã ăn thử. Nhiều người còn bày tỏ chỉ ăn đúng 1 miếng rồi bỏ vì hoàn toàn không có mùi vị gì, chỉ đọng lại trong miệng sự dầu mỡ mà thôi. Món lá chuối chiên còn được nhiều người biến tấu khi dùng để trộn gỏi. Dù hương vị không đặc sắc, thế nhưng lá chuối chiên vẫn đang ngày càng hot trên MXH khi dân tình đua nhau làm thử. Trước đó, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều món ăn chế biến từ các loại hoa lá trong tự nhiên như gỏi hoa giấy, gỏi hoa phượng... Có thể nói, sự sáng tạo trong ẩm thực không bao giờ ngừng nghỉ. Tuy nhiên nhiều người dự đoán rằng món ăn này sẽ không "trụ hạng" trên xu hướng lâu vì nhiều người tìm đến do tò mò, nhưng hương vị thì lại quá tệ. (Ảnh: Tiktok)