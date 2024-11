Điểm mặt những hot mom xinh đẹp làng bóng đá Việt

Có chồng là cầu thủ nổi tiếng, cuộc sống của các hot mom như Mai Hà Trang hay Doãn Hải My cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm. Sau khi sinh em bé, Mai Hà Trang đã cập nhật những hình ảnh đầu tiên kể từ khi trở thành mẹ bỉm sữa. Dù sinh em bé chưa bao lâu, cô nàng đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng như thời son rỗi. Mai Hà Trang (sinh năm 1998) từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Cô nàng có mối tình đẹp như mơ với cầu thủ Hà Đức Chinh. Đến tháng 5/2022, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang tổ chức đám cưới tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Sau khi kết hôn, cả 2 có cuộc sống khá kín tiếng, ý chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư. Đến tháng 7 năm nay, Hà Đức Chinh thông báo cặp đôi chính thức đón đứa con đầu lòng. Mai Hà Trang sau khi sinh được nhận xét ngày càng nhuận sắc. Có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Hà Đức Chinh là một cặp đôi nổi không kém của làng bóng đá Việt - vợ chồng Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đăng ký kết hôn vào tháng 10/2023. Họ tổ chức lễ cưới một tháng sau đó. Hôn lễ của đôi trẻ được tổ chức linh đình, với sự góp mặt của dàn cầu thủ, nghệ sĩ nổi tiếng. Một năm sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh có biệt danh là "Lúa" Sau sinh, Doãn Hải My thường xuyên lên mạng chia sẻ với hội mẹ bỉm sữa câu chuyện chăm con và sự bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ. Thời gian gần đây khi con đã cứng cáp hơn, Hải My thường tranh thủ cùng chồng đi hẹn hò riêng. Mới đây, cô nàng đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong chuyến đi sang Hàn Quốc để chữa trị chấn thương. Mặc dù sinh con chưa lâu thế nhưng Doãn Hải My đã lấy lại được vóc dáng thon gọn. Nhan sắc của cô nàng cũng được đánh giá là mặn mà hơn, xinh đẹp hơn. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cũng lập riêng cho con trai nhỏ một tài khoản Instagram để thường xuyên đăng tải, lưu giữ hình ảnh con trai. Tài khoản của bé Lúa sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi, cậu bé dự đoán sẽ là một "thế lực nhí" trong tương lai.

