Nissan Sakura giá chỉ 322 triệu đồng, "cháy hàng" tại Nhật Bản

Nissan Sakura là mẫu xe điện hoàn toàn mới, đã chính thức trình làng tại Nhật Bản vào ngày 20/5/2022. Với thiết kế đặc trưng của dòng kei car vốn rất phổ biến tại Nhật Bản và giá bán hợp túi tiền, Nissan Sakura 2022 mới đã được người tiêu dùng nội địa đón nhận nhiệt tình. Số lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu xe Nissan Sakura 2022 giá rẻ này đã chứng tỏ điều đó. Theo hãng Nissan, chỉ sau 3 tuần ra mắt, Sakura đã được hơn 11.000 khách hàng Nhật Bản đặt mua. Cụ thể, tính đến ngày 13/6, đã có tổng cộng 11.429 người đặt cọc để sở hữu mẫu xe điện mới này. Trong khi đó, số lượng khách hàng Nhật Bản đặt mua Mitsubishi eK Cross EV - "anh em sinh đôi không cùng trứng" của Nissan Sakura - thấp hơn đáng kể. Trong thời gian 3 tuần, chỉ có khoảng 3.400 khách hàng Nhật Bản đặt mua mẫu xe điện mới mang thương hiệu Mitsubishi. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu doanh số 850 xe/tháng mà hãng Mitsubishi đặt ra cho eK Cross EV. Như thông tin đã đưa, Nissan Sakura vốn là xe kei car nên có kích thước khá nhỏ gọn, bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm, chiều cao 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.495 mm. Nhờ đó, xe có bán kính vòng quay chỉ 4,8 m, rất phù hợp với các thành phố tại Nhật Bản. Ngoài ra, đây còn là một trong những mẫu ôtô điện nhẹ nhất trên thị trường với trọng lượng chỉ 1.070 kg ở bản tiêu chuẩn và 1.080 kg ở bản đủ. Bên ngoài, Nissan Sakura sở hữu thiết kế hatchback và trông khá giống với đàn anh Ariya, đặc biệt là phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ tìm thấy lưới tản nhiệt đóng kín, sơn màu đen bóng và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED khá hẹp, khe gió giả hình tam giác nằm dọc ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn. Trong khi đó, ở khu vực sườn xe xuất hiện đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, đường chân kính hất lên ở cột C và các cột màu đen. Tiếp đến là đường viền kéo dài từ cột A đến cột C được sơn khác màu với thân xe để tạo điểm nhấn. Đặc biệt, mẫu xe kei car thuần điện này còn có 2 loại vành la-zăng 4 chấu với thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật thắt nút cổ xưa Mizuhiki của Nhật Bản. Đằng sau, Nissan Sakura được trang bị cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe, cánh gió mui khá lớn và những chi tiết tạo sự tương đồng với đầu xe như đèn phản quang hình tam giác hay cản sau. Tuy có kích thước nhỏ nhưng Nissan Sakura vẫn mang trên mình không gian nội thất khá rộng rãi với 4 chỗ ngồi và khoang hành lý 107 lít. Thêm vào đó là những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình riêng, ghế bọc nỉ như ghế sofa và vô lăng 2 chấu... Theo hãng Nissan, Sakura là mẫu xe có khoang nội thất yên tĩnh nhất phân khúc kei car. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe kei car đầu tiên có thể đánh lái, tăng tốc, phanh, sang số và gài phanh tay điện tử tự động khi đỗ nhờ hệ thống ProPILOT Park. Với cụm pin lithium-ion 20 kWh, Nissan Sakura có thể chạy được 180 km sau khi sạc đầy pin. Đặc biệt, xe có thể đóng vai trò như máy phát điện cho một ngôi nhà suốt cả ngày. Thời gian sạc đầy pin cho xe là 8 tiếng đồng hồ. Nếu dùng sạc nhanh, người dùng chỉ cần chờ khoảng 40 phút là có thể tăng dung lượng pin lên 80%. Mặc dù không phải là mẫu xe ôtô điện mạnh mẽ nhưng Nissan Sakura vẫn có chế độ lái Sport, ngoài 2 chế độ Standard và Eco. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống phanh tái sinh năng lượng, mang đến chế độ vận hành chỉ dùng 1 bàn đạp để tăng, giảm tốc. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu ôtô điện này được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm S, X và G. Giá xe Nissan Sakura 2022 khởi điểm từ 1,78 triệu Yên (khoảng 322 triệu đồng), đã áp dụng ưu đãi dành cho xe năng lượng xanh tại Nhật Bản. Như vậy, đây là mẫu ô tô điện rẻ nhất của hãng Nissan hiện nay và có giá chỉ ngang Hyundai Grand i10 hoặc Kia Morning tại Việt Nam. Video: Chi tiết xe điện Nissan Sakura 2022 giá rẻ.

Nissan Sakura là mẫu xe điện hoàn toàn mới, đã chính thức trình làng tại Nhật Bản vào ngày 20/5/2022. Với thiết kế đặc trưng của dòng kei car vốn rất phổ biến tại Nhật Bản và giá bán hợp túi tiền, Nissan Sakura 2022 mới đã được người tiêu dùng nội địa đón nhận nhiệt tình. Số lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu xe Nissan Sakura 2022 giá rẻ này đã chứng tỏ điều đó. Theo hãng Nissan, chỉ sau 3 tuần ra mắt, Sakura đã được hơn 11.000 khách hàng Nhật Bản đặt mua. Cụ thể, tính đến ngày 13/6, đã có tổng cộng 11.429 người đặt cọc để sở hữu mẫu xe điện mới này. Trong khi đó, số lượng khách hàng Nhật Bản đặt mua Mitsubishi eK Cross EV - "anh em sinh đôi không cùng trứng" của Nissan Sakura - thấp hơn đáng kể. Trong thời gian 3 tuần, chỉ có khoảng 3.400 khách hàng Nhật Bản đặt mua mẫu xe điện mới mang thương hiệu Mitsubishi. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu doanh số 850 xe/tháng mà hãng Mitsubishi đặt ra cho eK Cross EV. Như thông tin đã đưa, Nissan Sakura vốn là xe kei car nên có kích thước khá nhỏ gọn, bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm, chiều cao 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.495 mm. Nhờ đó, xe có bán kính vòng quay chỉ 4,8 m, rất phù hợp với các thành phố tại Nhật Bản. Ngoài ra, đây còn là một trong những mẫu ôtô điện nhẹ nhất trên thị trường với trọng lượng chỉ 1.070 kg ở bản tiêu chuẩn và 1.080 kg ở bản đủ. Bên ngoài, Nissan Sakura sở hữu thiết kế hatchback và trông khá giống với đàn anh Ariya, đặc biệt là phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ tìm thấy lưới tản nhiệt đóng kín, sơn màu đen bóng và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED khá hẹp, khe gió giả hình tam giác nằm dọc ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn. Trong khi đó, ở khu vực sườn xe xuất hiện đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, đường chân kính hất lên ở cột C và các cột màu đen. Tiếp đến là đường viền kéo dài từ cột A đến cột C được sơn khác màu với thân xe để tạo điểm nhấn. Đặc biệt, mẫu xe kei car thuần điện này còn có 2 loại vành la-zăng 4 chấu với thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật thắt nút cổ xưa Mizuhiki của Nhật Bản. Đằng sau, Nissan Sakura được trang bị cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe, cánh gió mui khá lớn và những chi tiết tạo sự tương đồng với đầu xe như đèn phản quang hình tam giác hay cản sau. Tuy có kích thước nhỏ nhưng Nissan Sakura vẫn mang trên mình không gian nội thất khá rộng rãi với 4 chỗ ngồi và khoang hành lý 107 lít. Thêm vào đó là những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình riêng, ghế bọc nỉ như ghế sofa và vô lăng 2 chấu... Theo hãng Nissan, Sakura là mẫu xe có khoang nội thất yên tĩnh nhất phân khúc kei car. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe kei car đầu tiên có thể đánh lái, tăng tốc, phanh, sang số và gài phanh tay điện tử tự động khi đỗ nhờ hệ thống ProPILOT Park. Với cụm pin lithium-ion 20 kWh, Nissan Sakura có thể chạy được 180 km sau khi sạc đầy pin. Đặc biệt, xe có thể đóng vai trò như máy phát điện cho một ngôi nhà suốt cả ngày. Thời gian sạc đầy pin cho xe là 8 tiếng đồng hồ. Nếu dùng sạc nhanh, người dùng chỉ cần chờ khoảng 40 phút là có thể tăng dung lượng pin lên 80%. Mặc dù không phải là mẫu xe ôtô điện mạnh mẽ nhưng Nissan Sakura vẫn có chế độ lái Sport, ngoài 2 chế độ Standard và Eco. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống phanh tái sinh năng lượng, mang đến chế độ vận hành chỉ dùng 1 bàn đạp để tăng, giảm tốc. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu ôtô điện này được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm S, X và G. Giá xe Nissan Sakura 2022 khởi điểm từ 1,78 triệu Yên (khoảng 322 triệu đồng), đã áp dụng ưu đãi dành cho xe năng lượng xanh tại Nhật Bản. Như vậy, đây là mẫu ô tô điện rẻ nhất của hãng Nissan hiện nay và có giá chỉ ngang Hyundai Grand i10 hoặc Kia Morning tại Việt Nam. Video: Chi tiết xe điện Nissan Sakura 2022 giá rẻ.