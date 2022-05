Nissan Sakura EV - xe điện kei car "siêu nhỏ xinh" chỉ 300 triệu đồng

Ngoài những sản phẩm cao cấp và to lớn đạt chuẩn toàn cầu, Nhật Bản còn có một mảng xe đặc biệt chiếm 1/2 thị trường nội địa. Đó chính là kei car (những chiếc xe vuông vức, thực dụng giá rẻ). Theo xu hướng chung, kei car tại Nhật sẽ không chỉ loanh quanh với các động cơ đốt trong nữa mà còn cả mảng xe điện - chiếc Nissan Sakura EV 2022 mới là một ví dụ. Thực hiện lời hứa từ năm ngoái, Nissan đã trình làng chiếc xe kei chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của hãng. Nissan Sakura EV chạy điện là phiên bản sản xuất của mẫu IMk concept được giới thiệu từ năm 2019. Mục tiêu của Nissan khi thực hiện mẫu xe này chính là cho ra đời những phương tiện di chuyển bằng điện hợp túi tiền hơn đối với khách hàng Nhật Bản. Mẫu xe này được đặt theo tên của loài hoa anh đào Nhật Bản và có thiết kế trông rất giống mẫu xe concept trước đó. Xe có lưới tản nhiệt V-motion sơn đen, đèn pha LED và bánh xe hợp kim, khiến nó trông giống như một phiên bản thu nhỏ của chiếc Nissan Ariya. Sakura có sẵn 15 màu cho ngoại thất và có thể kết hợp với ba màu nội thất (đen, be và xám xanh). Nissan Sakura giá rẻ có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.395 x 1.475 x 1.655 mm, với chiều dài cơ sở 2.495 mm. Xe có bán kính quay vòng chỉ 4,8 m, cho phép nó dễ dàng di chuyển trên những con đường hẹp của Nhật Bản. Sakura có trọng lượng khá cao đối với tiêu chuẩn xe kei car, dao động từ 1.070 - 1.080 kg tùy thuộc vào trang bị. Con số này nặng hơn khoảng 240 kg so với xe kei car chạy bằng ICE thông thường. Nhưng điều này là dễ hiểu khi mà xe điện buộc phải mang thêm trên người bộ pin khá nặng nề. Nissan Sakura được trang bị một động cơ điện duy nhất sản sinh công suất 63 mã lực (47 kW / 64 PS) và mô-men xoắn cực đại 195 Nm (144 lb-ft). Xe có 3 chế độ lái, Eco, Standard và Sport, tốc độ tối đa được giới hạn ở 130 km/h. Ngoài ra còn có e-Pedal Step để lái xe bằng một bàn đạp cung cấp khả năng vận hành mượt mà. Bộ pin lắp trên sàn xe khá nhỏ với công suất chỉ 20 kWh, đủ cho tầm hoạt động chỉ 180 km. Nó cũng có thể đóng vai trò như một nguồn điện di động trong trường hợp khẩn cấp và cung cấp năng lượng cho ngôi nhà cả ngày trong trường hợp mất điện. Sạc đầy pin sẽ mất 8 giờ, nhưng khách hàng cũng có thể sạc đến 80% pin trong khoảng 40 phút khi cắm vào bộ sạc nhanh DC. Nissan tuyên bố Sakura EV sẽ có cabin yên tĩnh và tăng cường độ ổn định do có trọng tâm thấp. Hãng xe Nhật trang bị cho Sakura EV khá hào phóng so với một chiếc xe đô thị, bao gồm ADAS như ProPILOT Park (đỗ xe tự động), cụm màn hình kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch với điều hướng và điều hòa nhiệt độ tự động. Mặc dù xe có cốp nhỏ với không gian chở hàng 107 lít, nội thất 4 chỗ ngồi có vẻ rộng rãi và đi kèm với những tính năng thiết thực như khay táp-lô và giá để cốc. Xe sẽ có mặt tại Nhật Bản bắt đầu từ mùa hè năm nay. Giá xe Nissan Sakura EV dao động từ ¥ 2,333,100 (423 triệu đồng) đến ¥ 2,940,300 (534 triệu đồng). Nhưng đối với người dân Nhật Bản, họ có thể tiết kiệm hơn cả trăm triệu đồng nhờ vào trợ cấp cho phương tiện năng lượng sạch của chính quyền nước này. Khi đó, chiếc Sakura EV có thể đạt mức giá thấp nhất vào khoảng ¥ 1,780,000 (323 triệu đồng). Video: Chi tiết Nissan Sakura EV - xe điện kei car "siêu nhỏ xinh" .

