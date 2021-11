Những sai lầm phổ biến của tài xế xe con khi lái cạnh ôtô tải

Xe tải và xe đầu kéo gần như không thể linh hoạt và cơ động được như xe con nên mất nhiều thời gian hơn để dừng lại khi nhấn phanh. Do đó, cảnh sát đã khuyến cáo những người lái xe ôtô tránh mắc phải những lỗi phổ biến và nguy hiểm khi chạy gần loại xe này.

Cắt ngang xe tải đang tham gia giao thông hoặc cắt vào khoảng trống phía trước xe tải

Cắt ngang xe tải đang tham gia giao thông để đến lối ra, lối rẽ trên đường cao tốc là việc không an toàn. Tương tự như vậy, cố gắng vượt xe tải trong khu vực xây dựng dành cho một làn đường cũng là một tình huống đặc biệt nguy hiểm. Thay vào đó, việc giảm tốc độ và thoát ra phía sau xe tải sẽ an toàn hơn nhiều dù chỉ mất thêm vài giây.

Không vượt qua hẳn xe tải

Người lái ôtô được khuyến cáo nên vượt qua hoàn toàn so với xe tải, xe đầu kéo và vượt bên trái. Nếu chạy song song quá lâu, vị trí của bạn khiến tài xế xe tải không thể né tránh nếu có chướng ngại vật xuất hiện ở đường phía trước.

Theo sát phía sau xe tải khi bạn không thể nhìn thấy gương chiếu hậu của người lái xe tải

Trong tình huống này, tài xế xe tải thường không thể nhìn thấy bạn. Thực tế, việc chạy quá sát phía sau bất kỳ loại ôtô nào cũng rất nguy hiểm nếu xe phía trước dừng lại đột ngột. Ngoài ra, nếu xe phía trước va phải vật nào đó trên đường, bạn sẽ không có thời gian để phản ứng trước khi xe đó đâm vào xe của bạn.

Đánh giá sai tốc độ xe tải đang chạy tới

Do có kích thước cồng kềnh, xe tải và xe đầu kéo thường trông chậm hơn so với tốc độ thật. Chính vì vậy, nhiều vụ va chạm giữa ôtô con và xe tải đã diễn ra tại các giao lộ do xe tải lao đến nhanh hơn so với dự đoán của người điều khiển ô tô con.

Phanh đột ngột ở phía trước xe tải

Đây rõ ràng là điều mà mọi người lái xe nên tránh làm, đặc biệt là trên đường cao tốc. Xe to lớn và nặng nề như xe tải hay xe đầu kéo khó dừng hơn rất nhiều so với xe con. Nếu xe của bạn cách xe tải một khoảng cách ngắn, việc phanh gấp có thể dẫn đến một vụ tai nạn khủng khiếp.

Không chú ý điểm mù

Người lái xe thông thường chỉ có hai điểm mù. Tuy nhiên, tài xế xe tải có những điểm mù xung quanh toàn bộ xe của họ. Bên cạnh điểm mù ngay phía trước xe còn có cả điểm mù ở 2 bên xe tải và ngay phía sau. Theo thống kê, 1/3 số vụ va chạm chết người giữa ôtô con và xe tải xảy ra ở những điểm mù này.

Theo nguyên tắc chung, khi lái xe bên cạnh hoặc phía sau xe tải, nếu bạn không thể nhìn thấy gương xe tải thì tức là người lái xe tải cũng không thể nhìn thấy bạn. Trên đây là những lời khuyên mà chúng tôi hi vọng độc giả sẽ cảm thấy hữu ích và trở thành kiến thức bỏ túi giúp các bạn có thêm kinh nghiệm lái xe an toàn hơn.