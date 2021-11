Doanh số ôtô Honda Việt Nam tăng trưởng hơn 123% nhờ City

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán lẻ mảng kinh doanh ôtô trong tháng 10/2021 với kết quả tăng vọt so với tháng trước đó. Cụ thể, tổng kết tháng 10/2021, doanh số bán ôtô Honda đạt 1.318 xe, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng tới 123,4% so với tháng trước. Cộng dồn năm tài chính 2022, HVN đã bán ra thị trường Việt 8.634 xe.

Trong đó, Honda City là mẫu xe đóng góp hơn một nửa tổng doanh số của Honda Việt Nam trong tháng 10/2021. Cụ thể doanh số Honda City đạt 691 xe, chiếm 52,4% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong tháng vừa qua. Cộng dồn 10 tháng của năm 2021, Honda City bán ra 6.999 xe, vẫn cách khá xa so với hai đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B là Toyota Vios và Hyundai Accent.

Trước đó, trong tháng 9, Honda City đạt doanh số tương đối ổn với 293 chiếc, tăng 84,3% so với tháng 8/2021.

Những đợt giảm giá của đại lý trong những tháng gần đây đã giúp doanh số xe Honda City chiếm ưu thế. Trước đó, trong tháng 9, Honda City đạt doanh số tương đối ổn với 293 chiếc, tăng 84,3% so với tháng 8/2021.

Hiện tại, Honda City đang được phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe lắp ráp trong nước với 3 phiên bản gồm gồm G, L, GS; đi cùng với đó là 6 tuỳ chọn màu ngoại thất. Giá xe lần lượt cho cả 3 phiên bản là 529, 569 và 599 triệu đồng. Ở thế hệ mới, Honda City đã khắc phục được các vấn đề về tính thẩm mỹ, trở nên thể thao và trẻ trung hơn hẳn. Cùng với đó, nội thất thế hệ mới cũng được thiết kế rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều công nghệ cũng như trang bị hơn

Honda City phiên bản 2021 sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Qua đó sản sinh công suất cực đại 119 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn lớn nhất 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Mẫu xe ô tô này có sẵn tính năng Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu và một loạt các tính năng an toàn đáng chú ý như: chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, chống trộm, túi khí hay tựa đầu giảm chấn cho ghế trước.

Mặc dù là mẫu xe có doanh số tốt của Honda Việt Nam thế nhưng City vẫn thường xuyên được bán kèm ưu đãi hấp dẫn từ các đại lý. Hiện tại, trong tháng 11/2021, các đại lý ôtô Honda vẫn đang có mức ưu đãi khá tốt dành cho khách mua xe Honda City, mức giảm đến 30 triệu đồng.

Có thể thấy, tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát là lúc thị trường ôtô Việt những tháng cuối năm trở nên sôi động hơn. Không chỉ Honda Việt Nam mà các hãng xe khác cũng đang có sự tăng trưởng mạnh về doanh số.