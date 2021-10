Siêu bán tải GMC Sierra 1500 2022 ra mắt, từ 32.495 USD

Hãng xe Mỹ - vừa ra mắt GMC Sierra 1500 2022 mới. Mẫu bán tải cao lớn, bề thế nổi bật với lưới tản nhiệt chiếm gần hết đầu xe. Cụm đèn pha hai tầng được gói gọn kèm đèn LED định vị ban ngày hình chữ C. Tuy là phiên bản mới nhưng Sierra Denali vẫn sở hữu những đường nét vuông vức truyền thống, cổ điển đặc trưng của xe Mỹ. Cản va trước được bán tải GMC Sierra 1500 2022 bố trí sẵn hai móc kéo xe. Hãng xe Mỹ vẫn duy trí thiết kế nội thất phong cách cũ trên biến thể tiêu chuẩn Pro. Sự thay đổi rõ rệt thể hiện trên phiên bản SLT khi xe được trang bị màn hình giải trí 13.4 inch và đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch. Màn hình giải trí được tích hợp sẵn Google Maps, Google Assistant và Google Play. Điều này giúp người dùng có thể cài đặt ứng dụng trên hệ thống thông tin giải trí và sử dụng giọng nói để ra lệnh thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và điều khiển hệ thống âm thanh, định vị và điều hoà nhiệt độ. Khả năng tuỳ biến theo nhu cầu của màn hình giải trí cũng là một điểm cộng lớn. Người dùng có thể lựa chọn giữa hiển thị toàn màn hình hoặc chia đôi màn hình. Cũng như mọi hệ thống giải trí khác trên thị trường, GMC Sierra cũng được tích hợp trợ lý ảo Amazon Alexa, hai ứng dụng phổ biến hiện nay là Apple CarPlay và Android Auto không dây. GMC Sierra cũng có thêm phiên bản Denali Ultimate hướng đến trải nghiệm cao cấp trên một chiếc bán tải cho khách hàng. Ở phiên bản Denali Ultimate, xe được trang bị vành 22 inch tiêu chuẩn, đèn hậu MultiPro, thùng xe CarbonPro. Toàn bộ khoang lái bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện 16 hướng tích hợp sưởi, làm mát, massage. Hệ thống giải trí tiêu biểu ở Denali Ultimate là 12 loa Bose, gương hậu kỹ thuật số và màn hình HUD có kích thước lên tới 15 inch. Điểm nhấn trên bảng taplo là phần ốp gỗ Paldao được khắc laser bản đồ địa hình ngọn núi Denali ở bang Alaska. Phần lưng ghế cũng được GMC thể hiện hình ảnh ngọn núi nổi tiếng. Bên cạnh những hình ảnh trang trí độc đáo, Denali Ultimate còn được tích hợp hệ thống lái bán tự động Super Cruiser làm trang bị tiêu chuẩn. Cho phép người lái rảnh tay khi điều khiển xe trên hơn 200.000 dặm (tương đương 321.869 km) đường tương thích ở Hoa Kỳ và Canada. Sự tối tân ở Super Cruiser còn thể hiện khi chiếc xe có thể tự động thay đổi làn đường hoặc theo yêu cầu kể cả trong trường hợp xe kéo thêm trailer. Hệ thống treo ở Denali Ultimate tập trung vào sự thoải mái của người lái với tính năng tự động điều chỉnh giảm chấn theo địa hình vận hành. Dưới nắp capo là động cơ V8 dung tích 6.2 lít cho công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 624 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Các tuỳ chọn động cơ được mở rộng với động cơ diesel Duramax dung tích 3.0 lít, sản sinh 277 mã lực và mô-men xoắn 623 Nm, có khả năng kéo tới 5.987 kg nhờ những thay đổi về khung gầm cho phép chiếc xe phát huy tối đa sức mạnh khi chở vật nặng. Động cơ V8 dung tích 5.3 lít sản sinh công suất 355 mã lực và mô-men xoắn 519 Nm. Ngoài các động cơ có dung tích máy lớn, GMC Sierra còn có động cơ dung tích 2.7 lít tăng áp cho công suất ước tính 310 mã lực và mô-men xoắn 569 Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp đã được nâng cấp với khả năng xuống số nhanh hơn. Phiên bản dùng động cơ 2.7 lít có sức kéo lên tới 4.354 kg. GMC Sierra phiên bản AT4X tập trung vào khả năng off-road. Hệ thống treo được trang bị bộ giảm chấn Multimatic DSSV và lò xo đặt làm riêng giúp xe tăng thêm 25-50 mm khi so sánh với AT4 tiêu chuẩn. Lốp Goodyear Wrangler DuraTrac Mud-Terrain cùng vành 18 inch, bảo vệ gầm xe. Hai bên sườn xe cũng được bảo vệ bằng các thanh chắn khi đi vào đường sỏi đá. Cấu hình động cơ, hộp số, màn hình HUD, dàn âm thanh Bose ở phiên bản AT4X không thay đổi so với Denali Ultimate. GMC Sierra 2022 sở hữu hàng loạt các hệ thống an toàn tiêu chuẩn gồm bộ hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động và phanh gấp tránh người đi bộ phía trước, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù và đèn pha thông minh. Khách hàng có thể đặt thêm một số tuỳ chọn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động khi kéo trailer, hệ thống cảnh báo điểm mù khi kéo trailer, hệ thống camera với 14 góc máy khác nhau cho phép người lái quan sát khi lùi xe, đặc biệt hữu ích khi kéo theo trailer có chiều dài lớn. Đặc biệt, mẫu xe bán tải còn được trang bị hệ thống cảnh báo quá tải. Về giá xe GMC Sierra 1500 2022, phiên bản Pro tiêu chuẩn có mức 32.495 USD, phiên bản SLE với nội thất mới có giá 43.895 USD. Phiên bản offroad AT4X có giá 74.995 USD cao hơn 14.000 USD so với AT4 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đắt đỏ nhất phải là Denali Ultimate có giá 80.395 USD, đắt hơn 19.100 USD so với Denali tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu siêu bán tải GMC Sierra 1500 2022 thế hệ mới.

