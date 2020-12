Cận cảnh "vua côn tay" Yamaha Exciter 155 VVA 2021 tại Việt Nam

Sau nhiều lần rò rỉ hình ảnh và thông tin, Yamaha Exciter 155 VVA 2021 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Đây cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới ra mắt mẫu xe này do đó, khung sườn Exciter 155 VVA thiết kế lại hoàn toàn và có giá giá treo động cơ để phù hợp với động cơ 155 VVA. Với định hướng phát triển như một chiếc “Tiểu YZF-R1”, Yamaha Exciter 155 VVA hoàn toàn mới được nâng cấp và thay đổi nhiều chi tiết dựa trên các công nghệ đang được áp dụng trên siêu xe thể thao YZF-R1. So với đời trước, xe được lột xác hoàn toàn ở cả kiểu dáng, động cơ và trang bị. Các đường thằng, chi tiết góc cạnh ở đời cũ được thay bằng các đường cong, tạo cảm giác thanh thoát hơn Exciter 150. Phần đầu xe được tích hợp công nghệ chiếu sáng LED ở tay lái và đèn định vị được lấy cảm hứng từ Yamaha R1. Cụm đèn LED có thiết kế dạng móc câu, tạo điểm nhấn phần đầu xe. Đây cũng là chi tiết duy nhất Yamaha tiết lộ trong đoạn teaser trước đây. Bố cục đèn đặt phía trên được đánh giá là hài hòa hơn kiểu đèn đặt dưới yếm của Honda Winner X. Mặt đồng hồ của Exciter 155VVA mới là dạng full LCD hiển thị quãng đường, tốc độ, báo cấp số, báo kích hoạt VVA, vòng tua máy… được sắp xếp khoa học và trực quan. Phiên bản mới Exciter được trang bị các công nghệ chú trọng đến hiệu suất động cơ, khung sườn, vật liệu xy-lanh, góc phun nhiên liệu và bộ ly hợp chống trượt. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh, núm xoay khởi động xe và xác định vị trí xe đỗ, ổ cắm sạc 12V cho điện thoại và các thiết bị điện tử khác (phiên bản cao cấp)... Đặc biệt, Yamaha Exciter 155 mới trang bị bình xăng 5,4 lít, lớn hơn mẫu cũ 1,4 lít. Yên xe liền khối, bọc da và được vuốt cao về phía sau tạo tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và hành khách. Trong khi đó, đuôi xe cũng được thiết kế lại với kết cấu 2 tầng thường thấy trên các mẫu môtô phân khối lớn nhưng có điểm nhấn là các viền chỉ phân tầng rõ rệt. Đèn hậu vuốt gọn như R1. Ngoài ra, ống xả của Exciter 155 VVA cũng được làm to hơn, đặt thấp hơn. Trên Exiter 155 VVA mới, hệ thống giảm xóc trước cũng được tinh chỉnh lại. Hành trình phuộc tăng từ 90 mm lên 100 mm. Trong khi hệ thống phanh trên 2 bánh vẫn sử dụng phanh đĩa nhưng loại bỏ chống bó cứng phanh ABS. Theo Yamaha Việt Nam, họ không trang bị phanh ABS để tăng tính trải nghiệm cho người dùng Exciter 155. Bên cạnh đó, hệ thống ly hợp chống trượt A&S cũng góp phần quan trọng chống bó cứng phanh ở bánh sau, trong khi bánh trước có phanh đĩa 2 piston. Điểm thay đổi đáng giá được nhiều người mong đợi nhất trên Yamaha Exciter 155 VVA mới nằm ở hệ thống động cơ. Để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, Yamaha trang bị cho Exciter 155 VVA động cơ mới dung tích 155,1 cc, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này sản sinh công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số côn tay 6 cấp thay vì 5 cấp như phiên bản 150 phân khối. Động cơ mới kết hợp công nghệ van biến thiên (VVA) giúp tối đa công suất ở các dải vòng tua, cho xe khả năng bứt tốc mượt mà và nhanh nhạy hơn. Xét về thông số vận hành, động cơ trên Exciter 155 VVA mới cho công suất lớn hơn 17% so với mẫu cũ. Trong khi đó, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức 2,09 lít/100km trong điều kiện tiêu chuẩn. Để phù hợp động cơ mới, hệ thống khung sườn Exciter 155 VVA cũng được làm mới, tăng độ cứng và độ ổn định. Yamaha Exciter 155 VVA tại thị trường Việt Nam sẽ có 2 phiên bản gồm Tiêu chuẩn 3 màu, Cao cấp gồm 3 màu và xanh GP. Mức giá xe Yamaha Exciter 155 VVA 2021 mới lần lượt là 47 triệu, 50 triệu và 50,5 triệu đồng. Xe được bán ra từ ngày 6/1/2021. Với hàng loạt công nghệ và thiết kế mới nhưng giá đề xuất của Exciter 155 VVA chỉ tương đương phiên bản 150, khiến cho mẫu xe này vượt trội về sự hấp dẫn. Gần như chắc chắn, giá Exciter 150 sẽ giảm trong tương lai gần. Có thể nói, sự xuất hiện của Exciter 155 sẽ giúp khách hàng có thêm lựa chọn mới khi mua xe côn tay, đồng thời góp phần giúp cuộc đua thị phần ở phân khúc này ngày càng kịch tính, hấp dẫn. Video: Ra mắt côn tay Yamaha Exciter 155 VVA tại Việt Nam.

