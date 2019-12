Yamaha Exciter hoàn toàn mới sẽ mạnh hơn Honda Winner

Theo những thông tin rò rỉ, mẫu xe máy Yamaha Exciter mới sẽ được trang bị động cơ 155cc với công nghệ điều khiển van biến thiên (VVA - Variable Valve Actuation) đi kèm hệ thống ly hợp chống trượt (Slipper Clutch) vốn đang được trang bị trên mẫu xe thể thao R15. Điều này hứa hẹn mang tới cho Yamaha Exciter 155 mới sức mạnh 19,3 mã lực, cao hơn phiên bản hiện tại tới 4 mã lực và vượt trội so với đối thủ Honda Winner X chỉ có công suất 15,6 mã lực.

Dự kiến Yamaha Exciter mới sẽ được trang bị động cơ 155cc, hứa hẹn có những khả năng cao hơn hẳn so với Yamaha R15 về tốc độ tối đa, khả năng bứt tốc…, do Exciter hiện có trọng lượng nhẹ hơn R15 tới gần 20 kg. Nếu như R15 có tốc độ tối đa 158 km/h (thông số do Yamaha công bố), các fan của Exciter 155 hy vọng mẫu xe này sẽ làm được nhiều hơn thế, với con số áng chừng khoảng 165 - 170 km/h.