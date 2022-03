Video: Nhà máy Mercedes-Benz phải dừng sản xuất vì... báo gấm. Video: Nhà máy Mercedes-Benz phải dừng sản xuất vì... báo gấm.

Nhiều nhà máy sản xuất xe ôtô trên toàn cầu đang buộc phải tạm dừng hoạt động vì một số lý do khác nhau. Lý do phổ biến nhất cho đến nay là tình trạng thiếu chất bán dẫn và các phụ tùng quan trọng khác do cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. Đó là một tình huống không hề dễ chịu khi khách hàng phải trả nhiều tiền hơn và chờ đợi lâu hơn cho những chiếc xe mong muốn của họ.

Nhà máy Mercedes-Benz phải dừng sản xuất vì... báo gấm "đến chơi".

Ở Ấn Độ, mọi thứ dường như “phức tạp” hơn một chút. Một nhà máy của Mercedes-Benz ở Chakan gần Pune, Maharashtra, chịu trách nhiệm sản xuất những mẫu xe như Mercedes-Benz S-Class phải đóng cửa trong 4 giờ do một con báo đực 3 tuổi vô tình tìm được đường vào bộ phận sản xuất của nhà máy.

Khi tìm thấy con báo hoa đi lạc vào nhà máy Mercedes-Benz, ngay lập tức đơn vị đã liên hệ với cơ sở giải cứu động vật hoang dã Wildlife SOS, những người đã đi từ ngoại ô Manikdoh đến nhà máy để bắt giữ con thú quý hiếm một cách an toàn. Nhóm 4 chuyên gia đã cô lập khu vực trước khi dùng súng gây mê với con báo. Khi đã an toàn để tiếp cận, con báo được đặt trong một chiếc lồng an toàn và rồi vận chuyển đến Sở Lâm nghiệp Chakan.

Một con báo đực 3 tuổi vô tình tìm đi vào bộ phận sản xuất của nhà máy.

Wildlife SOS xác nhận rằng con báo hiện đang được quan sát y tế. Sau khi khỏe mạnh trở lại, nó sẽ được thả trở lại tự nhiên. Vậy rốt cuộc thì một con báo đốm đang làm gì trong nhà máy rộng hơn 404.000 mét vuông của Mercedes-Benz? Kartick Satyanarayan, CEO kiêm nhà đồng sáng lập của Wildlife SOS giải thích, "Vì mất môi trường sống nhanh chóng, báo hoa Maharashtra bị buộc phải liều lĩnh đi vào các khu vực do con người thống trị."

Đây là một kết luận không may mắn nhưng hợp lý vì chúng ta khá chắc chắn rằng con báo hoa đã không tìm đến nhà máy để “hóng” thông tin cập nhật về chiếc Mercedes-Benz E350 mà nó đã chờ đợi suốt 3 tháng qua. Một trường hợp tương tự về việc các nhà sản xuất xe xâm phạm lãnh thổ động vật hoang dã đã diễn ra vào cuối năm 2020 khi Tesla được lệnh tạm dừng việc xây dựng nhà máy ở Đức để xử lý một số loài rắn đang ngủ đông.

CEO kiêm nhà đồng sáng lập của Wildlife SOS giải thích, "Vì mất môi trường sống nhanh chóng, báo hoa Maharashtra bị buộc phải liều lĩnh đi vào các khu vực do con người thống trị."

Với việc những con rắn hoang dã nằm bất động, một nhóm bảo vệ môi trường địa phương đã kháng nghị kế hoạch xây dựng nhà máy của Tesla bằng cơ sở rằng việc chặt cây có thể đánh thức chúng sớm hơn lẽ tự nhiên. Mọi việc chắc đã diễn ra tốt đẹp vì chúng ta biết rằng công ty xe điện Mỹ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tại cơ sở này.