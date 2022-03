SUV Land Rover Defender bản 7 chỗ lộ diện thực tế

Mẫu xe SUV Land Rover Defender đã có thế hệ thứ hai. Hãng vẫn duy trì hai phiên bản 110 và 90 truyền thống tuy nhiên, với các khách hàng thích sự rộng rãi, thoải mái, Defender 130 với 7 chỗ ngồi hứa hẹn là lựa chọn mới. Là phiên bản có chiều dài lớn nhất nên Defender 130 có hình dáng dài hơn hẳn bản 110 nhưng xe vẫn có kiểu dáng hình hộp truyền thống. Điều này thể hiện rõ ở phần đuổi xe. Đặc biệt, chiều dài cơ sở Land Rover Defender 130 mới tương đương với bản 110 là 3.020 mm. Dựa trên các tài liệu đã được cấp bằng sáng chế, có vẻ Defender 130 sẽ giữ lại lốp dự phòng gắn phía sau và “Cửa sổ Safari” trên mui xe. Thiết kế nội thất ở Defender 130 không khác biệt nhiều so với hai phiên bản còn lại. Trên Defender 110, Land Rover không cung cấp tuỳ chọn hàng ghế thứ 3 do đó, sẽ hiện diện của bản 7 chỗ là cần thiết. Dài hơn nên trọng lượng của Defender 130 sẽ tăng lên so với bản 110. Hiện nay, thông tin cấu hình động cơ ở Defender 130 vẫn còn là bí mật tuy nhiên, có thể Defender 130 sẽ chia sẻ động cơ V8 dung tích 5.0 lít siêu nạp với bản 110. Trên Defender 110 động cơ V8 dung tích 5.0 lít siêu nạp cho công suất 518 mã lực và mô-men xoắn 846 Nm. Ngoài ra, mẫu Land Rover Defender thế hệ mới cũng sở hữu các tuỳ chọn động cơ dung tích nhỏ hơn gồm động cơ tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0 lít với công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, động cơ mild-hybrid 6 xy lanh thẳng hàng dung tích 3.0 lít cho công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Land Rover Defender là mẫu SUV địa hình nổi tiếng. Xe có mặt tại Việt Nam vào năm 2020 với 5 phiên bản, giá bán từ 3,855 tỷ đồng. Mẫu Defender 90 3 cửa độc đáo hiện diện vào năm 2021 với hai phiên bản SE và X kèm giá bán lần lượt là 3,935 và 6,555 tỷ. Video: Xem trước SUV Land Rover Defender bản 7 chỗ.

Mẫu xe SUV Land Rover Defender đã có thế hệ thứ hai. Hãng vẫn duy trì hai phiên bản 110 và 90 truyền thống tuy nhiên, với các khách hàng thích sự rộng rãi, thoải mái, Defender 130 với 7 chỗ ngồi hứa hẹn là lựa chọn mới. Là phiên bản có chiều dài lớn nhất nên Defender 130 có hình dáng dài hơn hẳn bản 110 nhưng xe vẫn có kiểu dáng hình hộp truyền thống. Điều này thể hiện rõ ở phần đuổi xe. Đặc biệt, chiều dài cơ sở Land Rover Defender 130 mới tương đương với bản 110 là 3.020 mm. Dựa trên các tài liệu đã được cấp bằng sáng chế, có vẻ Defender 130 sẽ giữ lại lốp dự phòng gắn phía sau và “Cửa sổ Safari” trên mui xe. Thiết kế nội thất ở Defender 130 không khác biệt nhiều so với hai phiên bản còn lại. Trên Defender 110, Land Rover không cung cấp tuỳ chọn hàng ghế thứ 3 do đó, sẽ hiện diện của bản 7 chỗ là cần thiết. Dài hơn nên trọng lượng của Defender 130 sẽ tăng lên so với bản 110. Hiện nay, thông tin cấu hình động cơ ở Defender 130 vẫn còn là bí mật tuy nhiên, có thể Defender 130 sẽ chia sẻ động cơ V8 dung tích 5.0 lít siêu nạp với bản 110. Trên Defender 110 động cơ V8 dung tích 5.0 lít siêu nạp cho công suất 518 mã lực và mô-men xoắn 846 Nm. Ngoài ra, mẫu Land Rover Defender thế hệ mới cũng sở hữu các tuỳ chọn động cơ dung tích nhỏ hơn gồm động cơ tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0 lít với công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, động cơ mild-hybrid 6 xy lanh thẳng hàng dung tích 3.0 lít cho công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Land Rover Defender là mẫu SUV địa hình nổi tiếng. Xe có mặt tại Việt Nam vào năm 2020 với 5 phiên bản, giá bán từ 3,855 tỷ đồng. Mẫu Defender 90 3 cửa độc đáo hiện diện vào năm 2021 với hai phiên bản SE và X kèm giá bán lần lượt là 3,935 và 6,555 tỷ. Video: Xem trước SUV Land Rover Defender bản 7 chỗ.