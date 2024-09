Rolls-Royce Cullinan biển số độc 1 của hoàng tộc UAE ở Việt Nam

Tại hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 đang diễn ra những chặng cuối cùng, có lẽ nhiều người sẽ rất chú ý đến 1 chiếc xe đặc biệt, đó là SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan của đội 01, vì chiếc xe này thoạt nhìn không có gì nổi bật, ngoại thất vẫn là màu xanh của xe nguyên bản, không được dán đề-can với các màu sắc lòe loẹt, nhưng nó lại thu hút sự quan tân vì mang biển số 01. Câu chuyện về các biển số độc nhất vô nhị (01) của giới đại gia Trung Đông từng gây xôn xao giới truyền thông quốc tế rất nhiều, vì có biển được mang ra đấu giá được các tỷ phú trả hơn chục triệu đô la, và tất nhiên khi gắn vào xe nào, nó sẽ trở thành chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, biển số 01 của Rolls-Royce Cullinan này đến từ Sharjah và 1 số thông tin cho rằng nó được cấp cho các hoàng tộc UAE, đồng nghĩa không có đấu giá. Ngoài chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan biển số 01 của đội 01 ra, còn có 3 chiếc Cullinan khác góp mặt, 2 xe được dán bộ áo rất lạ mắt, trong đó chiếc xe mang biển số của Singapore phối màu trắng-đen với điểm nhấn là hình ảnh chú gấu trúc lúc hiền diệu cũng như dữ dằn. 2 xe còn lại 1 xe mang màu xanh nhám và xe thuộc bản Black Badge được sơn màu đen bóng khá bí ẩn, bên cạnh đó, các chi tiết của xe vốn được mạ crôm, đánh bóng hay bằng bạc như lưới tản nhiệt, logo "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy, viền đèn pha, viền cửa hay viền đèn hậu cùng các thanh nẹp và chụp ống xả đều được hoàn thiện màu tối. Cuối cùng, dòng xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge còn sở hữu thêm tùy chọn chính là bộ mâm 5 chấu kép dạng nan hoa sơn 2 màu đối lập rất đẹp mắt. Đây là 1 trong các la-zăng thiết kế đẹp mắt nhất trên các dòng xe SUV hiện nay. Hãng xe siêu sang Rolls-Royce còn cải thiện sức mạnh cho xe Cullinan Black Badge so với bản tiêu chuẩn. Xe vẫn được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít nhưng sản sinh công suất tối đa 592 mã lực, mạnh hơn 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 50 Nm lên mức 900 Nm so với Rolls-Royce Cullinan bản tiêu chuẩn. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới dành cho xe Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge, nhờ đó, xe dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Rolls-Royce Cullinan biển số 1 của hoàng tộc UAE ở Việt Nam.

