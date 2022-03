Ngắm Rolls-Royce Wraith màu hồng của "thánh livestream" Phương Hằng

Mới đây, vụ việc Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã thu hút sự quan tâm của dư luận, được biết, nữ đại gia này sẽ bị tạm giam 3 tháng. Quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng đã khám xét nhiều nơi ở của bà Nguyễn Phương Hằng, thu giữ nhiều tài liệu. Trước khi bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng là 1 doanh nhân thành đạt và sở hữu rất nhiều xe siêu sang đắt tiền. Hiện giới mê xe đang quan tâm không ít những chiếc xe này sẽ bị xử lý ra sao khi nữ đại gia đang tạm giam 3 tháng. Trong số những chiếc xe ôtô đắt tiền của bà Phương Hằng hay sử dụng có mẫu xe Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith rất nổi bật với màu hồng nữ tính. Được biết, chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith được vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi" mua hơn 3 năm qua, nguyên bản xe có màu trắng nhưng vào tháng 7 năm 2020, chiếc xe đắt tiền này đã được bà Nguyễn Phương Hằng cho đi dán bộ áo màu hồng rất đẹp mắt. Hiện chưa rõ trong lúc bà Nguyễn Phương Hằng bị cảnh sát bắt giữ, chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith được vợ chồng nữ đại gia cất ở đâu, 1 số cư dân mạng cho rằng rất có thể xe được để trong khu du lịch Đại Nam cùng với chiếc xe siêu sang mui trần Bentley Continental GTC, tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. Trong số hơn 35 chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith đang có mặt tại dải đất hình chữ S, đây chính là xe đầu tiên được chủ nhân cho đi dán bộ áo màu hồng, rất hot vào năm 2020. Ngoài bộ áo đề-can màu nữ tính này, chiếc xe Rolls-Royce Wraith của bà Phương Hằng còn có nhiều chi tiết mạ crôm bóng bẩy. Chưa hết, chiếc xe Rolls-Royce Wraith màu hồng của bà chủ Đại Nam còn có la-zăng 5 chấu kép rất ấn tượng. Được biết, chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith được mua từ một showroom bán xe đã qua sử dụng tại Sài thành. Giá xe Rolls-Royce Wraith hiện tại trên 32 tỷ đồng nhưng ở thời điểm nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng cùng chồng tậu xe Rolls-Royce Wraith chỉ có giá trên 13 tỷ đồng. Rolls-Royce Wraith màu hồng của bà Nguyễn Phương Hằng thuộc thế hệ đầu tiên, xe có kiểu cửa mở ngược thú vị, là đặc trưng của hãng xe Rolls-Royce trên các phiên bản xe Coupe hay mui trần, còn trên dòng SUV hay xe siêu sang, cửa hàng ghế sau sẽ được áp dụng. Nội thất bên trong xe Rolls-Royce Wraith màu hồng này bọc da màu kem cùng gỗ ốp cao cấp, xe có đến 4 ghế ngồi nhưng hàng ghế sau khá chật, phù hợp với người lớn cao dưới 1,6 m. Xe siêu sang Rolls-Royce Wraith sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 623 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm tại dải vòng tua máy 1.500 – 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith màu hồng của bà Nguyễn Phương Hằng chỉ mất thời gian 4,6 giây là có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Rolls-Royce Wraith hồng của "thánh livestream' Phương Hằng.

