Ngắm Porsche Macan tuyệt đẹp sau khi qua tay TopCar Design

Với thiết kế trẻ trung Porsche Macan thế hệ mới dễ dàng trở thành dòng xe cao cấp ăn khách ở cả thị trường Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Với diện mạo thông thường vốn đã rất đẹp và năng động, khách hàng vẫn có thể lựa chọn thêm các gói độ từ những hãng độ thứ ba nhằm tăng thêm phần độc đáo cho mẫu xe Porsche Macan. Hãng độ đến từ Nga TopCar Design cũng đã từng ra mắt gói độ dành cho mẫu xe này với các chi tiết độ thân rộng, các phần hốc gió được thay thế bằng chi tiết carbon cũng như xe được bổ sung thêm cánh lướt gió ở nắp khoang hành lý phía sau. Trước đây, hãng độ TopCar cũng từng ra mắt gói độ dành cho Macan thế hệ tiền Facelift với một số chi tiết khác biệt. Về tổng thể, gói đô này được thiết kế dựa trên Porsche Macan Facelift 2020, một số chi tiết được sửa đổi nhằm phù hợp hơn so với gói nâng cấp cũ. Theo công bố từ TopCar, gói độ này có tổng cộng 14 chi tiết lớn nhỏ khác nhau nhằm đem tới sự khác biệt ấn tượng ở ngoại thất xe. 14 chi tiết ngoại thất này vẫn chưa bao gồm phần mâm xe độ có thể được lựa chọn theo sở thích của khách hàng. Hãng độ cũng đồng thời công bố hai mức giá cho hai tùy chọn gói độ bao gồm một phiên bản có các chi tiết được làm bằng carbon và một phiên bản với các chi tiết được hoàn thiện với các vật liệu tổng hợp. Phiên bản được trang bị các chi tiết độ carbon có giá bán lên tới 11,915 Euro còn phiên bản thường rẻ hơn khoảng 4000 Euro, được công bố giá bán ở mức 7,514 Euro. Ngoài ra, TopCar cũng có niêm yết giá bán lẻ của từng chi tiết độ để khách hàng có thể đặt mua những bộ phận cần thiết. Mức giá này cho một bộ nâng cấp cùng nhiều chi tiết được cho là có phần “mềm” hơn so với những gói nâng cấp từ một số thương hiệu độ xe nổi tiếng khác. Chiếc Porsche Macan độ TopCar Design được nâng cấp với gói độ mang tên “URSA” sở hữu ngoại thất màu xanh Miami Blue nổi bật. Ở cản trước, TopCar Design đã giữ lại phần cản nguyên bản và chỉ thay thế các chi tiết hốc gió trên xe cũng như lắp đặt thêm một phần líp cản trước cho xe. Các hốc bánh xe được nâng cấp thêm với các phần vè ốp thân rộng nhằm đem tới một diện mạo đồ sộ hơn cho chiếc xe độ. Đi kèm với tấm ốp thân rộng chính là phần viền hốc bánh trước cũng đã được thay thế bằng chi tiết với những đường gân ngang khỏe khoắn cùng logo của hãng độ TopCar. Ngoài ra, tấm líp ốp thân xe cũng được thay thế bằng loại có thiết kế ăn nhập với gói độ thân rộng hơn so với chi tiết nguyên bản. Ở cản sau, hãng độ đem tới nhiều thay đổi hơn như phần cản sau mới có thiết kế mở rộng, bộ khuếch tán mới với các cánh lướt lớn thay cho chi tiết nguyên bản. Hơn nữa, thương hiệu cũng đem tới cho xe hai cánh lướt gió ở phía sau, một cánh lướt nhỏ được lắp đặt ở trên đèn hậu LED của xe. Cánh gió phía trên cũng được thiết kế lại lớn hơn đáng kể so với thiết kế cánh gió nguyên bản. Một số chi tiết khác trên xe như ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió ở cản trước cũng như tấm ốp trên cửa cũng đã được lựa chọn lắp đặt các chi tiết bằng carbon với hoàn thiện bề mặt bóng. Kết hợp với diện mạo thể thao của Macan URSA chính là bộ mâm độ 5 chấu đơn đặc trưng với màu sắc xám satin, đem đến một diện mạo ấn tượng nhưng không quá cầu kỳ cho xe. Với mức giá gần 12,000 Euro (Khoảng 300 triệu Đồng), gói độ URSA TopCar chính là một sự lựa chọn thú vị, “ít đụng hàng” so với những mẫu Porsche Macan từ những người chơi xe khác. Video: Porsche Macan 2021 mới nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

