Ngắm Porsche 911 Carrera "kịch độc" nhờ tay nghệ nhân Nam Phi

Nghệ nhân Nelson Makamo nổi tiếng Nam Phi đã biến chiếc Porsche 911 Carrera hàng độc trở thành một tấm toan vẽ để anh thỏa sức mang lại cho chiếc xe những chi tiết đầy sắc màu cùng phong cách nghệ thuật độc đáo mang đậm hàm ý sâu xa mà anh hằng theo đuổi. Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Nelson Makamo chính là bức tranh sơn dầu từng xuất hiện trên bìa tạp chí TIME với tiêu đề “The art of optimism – 34 people who are changing how we see the world”. Tác phẩm này cũng chính là lần đầu Nelson chỉnh sửa để làm bìa cho một cuốn tạp chí nổi tiếng với hình tượng một đứa trẻ đeo kính tròn màu đỏ và Nelson đã dành vài tháng cho tác phẩm để tác phẩm có thể hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Chính tác phẩm này đã đưa tên tuổi của Nelson Makamo đến với thế giới và tác phẩm trên bìa tạp chí TIME đã được nhiều người nổi tiếng cũng như các nhà sưu tập thích thú và hết lời ca ngợi. Lớn lên vào những năm 1980 ở vùng nông thôn Modimolle thuộc tỉnh Limpopo của Nam Phi, họa sĩ Makamo thời bấy giờ đã mơ rằng một ngày nào đó anh sẽ có thể sở hữu một chiếc siêu xe Porsche 911 của chính mình. Thời gian trôi đi cùng với việc Makamo trưởng thành, cho tới khi anh gặp một chiếc 911 thế hệ mới khi anh sống ở Franschhoek, Western Cape. Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã khơi dậy lại giấc mơ thời thơ ấu của Makamo và anh đã quyết định đặt hàng một chiếc 911 Carrera Coupe màu đen bóng Jet Black Metallic. Tuy nhiên, chính Makamo đã quyết định đặt bút trang trí cho chiếc xe mơ ước của mình. Tại studio ở Johannesburg của mình, họa sĩ Nelson Makamo đã vẽ thủ công một số chi tiết ốp trong nội thất và bảng điều khiển trên chiếc 911 của mình trước khi gửi lại cho Trung tâm Porsche Johannesburg để sơn lớp sơn mài và lắp ráp lần cuối. Ở ngoại thất, họa sĩ Makamo đã vẽ sơn dầu các chi tiết ốp bao gồm hai tấm ốp gương cũng như miếng ốp phía sau cản. Trong nội thất, Makamo quyết định tạo nên một không gian đầy sắc màu với loạt các bức họa được sáng tạo ngay trên những chi tiết ốp trong khoang nội thất xe. Các chi tiết bao gồm dải ốp bảng điều khiển phía trước, tay nắm cửa phía trong, chi tiết ốp bụng cửa cũng như các phần ốp bậc cửa, ốp lưng ghế ngồi cũng được Makamo vẽ thủ công hoàn toàn với độ sáng tạo cao. Phần ốp bậc cửa bên trái được Makamo viết dòng chữ “Mma” (Ba chữ cái có nghĩa là “mẹ” trong tiếng mẹ đẻ của Makamo là Sepedi). Đây cũng chính là lần đầu tiên Makamo nhắc về người mẹ của mình trong một tác phẩm và cũng đồng thời nhằm gửi lời tri ân tới người phụ nữ đã ủng hộ Makamo trong suốt cuộc đời, truyền cảm hứng cho họa sĩ để có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Makamo cho biết, chiếc xe được trang trí theo chủ đề “My Life in Motion”. Dự án này không chỉ là đại diện cho sự thành công của chính Makamo mà còn là sự ghi nhớ tới tất cả mọi người mà anh đã từng được gặp gỡ, giao tiếp trong cuộc sống. Anh nói thêm: “Tôi đã luôn biết rằng mình sẽ sở hữu một chiếc Porsche, chỉ là tôi chưa bao giờ biết rằng mối quan hệ của tôi với thương hiệu Porsche sẽ bắt đầu theo cách này và đây mới chỉ là sự khởi đầu.” Toby Venter, Giám đốc điều hành của Porsche Nam Phi cho biết: “Làm việc với Nelson Makamo là một hành trình truyền cảm hứng tuyệt vời với một mẫu xe cá nhân hóa mà chúng tôi chưa từng thấy từ trước đến nay. Đây là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt theo sở thích cá nhân của chủ sở hữu mà thực sự xứng đáng để đặt trong bất kỳ phòng trưng bày nào. Chiếc xe cũng là mình chứng cho những thành tựu mà Porsche Nam Phi sẽ đạt được cũng như sự sáng tạo và linh hoạt của đội ngũ chúng tôi để đáp ứng được những yêu cầu mang tính khác biệt như thế này. Khách hàng của Porsche có sẵn vô số lựa chọn thông qua Porsche Exclusive Manufaktur để biến chiếc Porsche của họ trở nên hoàn toàn riêng biệt, nhưng khi một khách hàng như Nelson chọn làm điều gì đó phi thường, chúng tôi rất vui được đáp ứng mong muốn của anh.” Makamo hy vọng rằng chiếc Porsche 911 Carrera nghệ thuật của anh sẽ khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ em châu Phi, từ đây giúp mọi cô bé và cậu bé thấy rằng họ đều có thể tìm thấy thành công thông qua niềm đam mê của chính mình dựa trên tài năng, sự kiên cường, chăm chỉ và sự ủng hộ hết mình từ gia đình. Video: Porsche 911 Carrera đặc biệt của hoạ sỹ Nelson Makamo.

Nghệ nhân Nelson Makamo nổi tiếng Nam Phi đã biến chiếc Porsche 911 Carrera hàng độc trở thành một tấm toan vẽ để anh thỏa sức mang lại cho chiếc xe những chi tiết đầy sắc màu cùng phong cách nghệ thuật độc đáo mang đậm hàm ý sâu xa mà anh hằng theo đuổi. Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Nelson Makamo chính là bức tranh sơn dầu từng xuất hiện trên bìa tạp chí TIME với tiêu đề “The art of optimism – 34 people who are changing how we see the world”. Tác phẩm này cũng chính là lần đầu Nelson chỉnh sửa để làm bìa cho một cuốn tạp chí nổi tiếng với hình tượng một đứa trẻ đeo kính tròn màu đỏ và Nelson đã dành vài tháng cho tác phẩm để tác phẩm có thể hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Chính tác phẩm này đã đưa tên tuổi của Nelson Makamo đến với thế giới và tác phẩm trên bìa tạp chí TIME đã được nhiều người nổi tiếng cũng như các nhà sưu tập thích thú và hết lời ca ngợi. Lớn lên vào những năm 1980 ở vùng nông thôn Modimolle thuộc tỉnh Limpopo của Nam Phi, họa sĩ Makamo thời bấy giờ đã mơ rằng một ngày nào đó anh sẽ có thể sở hữu một chiếc siêu xe Porsche 911 của chính mình. Thời gian trôi đi cùng với việc Makamo trưởng thành, cho tới khi anh gặp một chiếc 911 thế hệ mới khi anh sống ở Franschhoek, Western Cape. Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã khơi dậy lại giấc mơ thời thơ ấu của Makamo và anh đã quyết định đặt hàng một chiếc 911 Carrera Coupe màu đen bóng Jet Black Metallic. Tuy nhiên, chính Makamo đã quyết định đặt bút trang trí cho chiếc xe mơ ước của mình. Tại studio ở Johannesburg của mình, họa sĩ Nelson Makamo đã vẽ thủ công một số chi tiết ốp trong nội thất và bảng điều khiển trên chiếc 911 của mình trước khi gửi lại cho Trung tâm Porsche Johannesburg để sơn lớp sơn mài và lắp ráp lần cuối. Ở ngoại thất, họa sĩ Makamo đã vẽ sơn dầu các chi tiết ốp bao gồm hai tấm ốp gương cũng như miếng ốp phía sau cản. Trong nội thất, Makamo quyết định tạo nên một không gian đầy sắc màu với loạt các bức họa được sáng tạo ngay trên những chi tiết ốp trong khoang nội thất xe. Các chi tiết bao gồm dải ốp bảng điều khiển phía trước, tay nắm cửa phía trong, chi tiết ốp bụng cửa cũng như các phần ốp bậc cửa, ốp lưng ghế ngồi cũng được Makamo vẽ thủ công hoàn toàn với độ sáng tạo cao. Phần ốp bậc cửa bên trái được Makamo viết dòng chữ “Mma” (Ba chữ cái có nghĩa là “mẹ” trong tiếng mẹ đẻ của Makamo là Sepedi). Đây cũng chính là lần đầu tiên Makamo nhắc về người mẹ của mình trong một tác phẩm và cũng đồng thời nhằm gửi lời tri ân tới người phụ nữ đã ủng hộ Makamo trong suốt cuộc đời, truyền cảm hứng cho họa sĩ để có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Makamo cho biết, chiếc xe được trang trí theo chủ đề “My Life in Motion”. Dự án này không chỉ là đại diện cho sự thành công của chính Makamo mà còn là sự ghi nhớ tới tất cả mọi người mà anh đã từng được gặp gỡ, giao tiếp trong cuộc sống. Anh nói thêm: “Tôi đã luôn biết rằng mình sẽ sở hữu một chiếc Porsche, chỉ là tôi chưa bao giờ biết rằng mối quan hệ của tôi với thương hiệu Porsche sẽ bắt đầu theo cách này và đây mới chỉ là sự khởi đầu.” Toby Venter, Giám đốc điều hành của Porsche Nam Phi cho biết: “Làm việc với Nelson Makamo là một hành trình truyền cảm hứng tuyệt vời với một mẫu xe cá nhân hóa mà chúng tôi chưa từng thấy từ trước đến nay. Đây là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt theo sở thích cá nhân của chủ sở hữu mà thực sự xứng đáng để đặt trong bất kỳ phòng trưng bày nào. Chiếc xe cũng là mình chứng cho những thành tựu mà Porsche Nam Phi sẽ đạt được cũng như sự sáng tạo và linh hoạt của đội ngũ chúng tôi để đáp ứng được những yêu cầu mang tính khác biệt như thế này. Khách hàng của Porsche có sẵn vô số lựa chọn thông qua Porsche Exclusive Manufaktur để biến chiếc Porsche của họ trở nên hoàn toàn riêng biệt, nhưng khi một khách hàng như Nelson chọn làm điều gì đó phi thường, chúng tôi rất vui được đáp ứng mong muốn của anh.” Makamo hy vọng rằng chiếc Porsche 911 Carrera nghệ thuật của anh sẽ khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ em châu Phi, từ đây giúp mọi cô bé và cậu bé thấy rằng họ đều có thể tìm thấy thành công thông qua niềm đam mê của chính mình dựa trên tài năng, sự kiên cường, chăm chỉ và sự ủng hộ hết mình từ gia đình. Video: Porsche 911 Carrera đặc biệt của hoạ sỹ Nelson Makamo.