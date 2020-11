MPV "sang chảnh" Kia Sedona Hi Limousine 2021 từ 1,26 tỷ đồng

Kia Sedona hay Carnival thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 8 năm nay. Sau 3 tháng, hãng Kia đã quyết định bổ sung phiên bản mới mang tên Hi Limousine cho mẫu MPV cỡ trung này. Đúng như tên gọi, Kia Sedona Hi Limousine 2021 sở hữu điểm nổi bật nhất là nóc cao hơn. Nếu nhìn bên ngoài, bạn có thể tưởng mẫu MPV này được trang bị hộp trên nóc để chứa thêm đồ. Tuy nhiên, Kia Sedona Hi Limousine 2021 lại không phải như thế. Mục đích của phần nóc cao hơn trên Kia Sedona Hi Limousine 2021 mới là nhằm tăng khoảng không gian trên đầu của hành khách ngồi bên trong xe. Theo đó, Kia Sedona Hi Limousine 2021 mang đến khoảng không gian trên đầu hành khách ngồi ở hàng ghế giữa và phía sau tăng 291 mm so với bản thường. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác thoải mái và thoáng hơn cho người ngồi bên trong xe. Ngoài nóc cao hơn, Kia Sedona Hi Limousine 2021 còn có những nâng cấp ở ngoại thất như thanh bảo vệ cản trước, bậc cửa bên sườn và tấm ốp gầm hầm hố hơn. Tiếp đến là đèn phanh LED cỡ lớn, nằm trên nóc xe, tem chữ nổi "Hi Limousine" ở cửa cốp và cửa cốp mở chỉnh điện. Bên trong Kia Sedona Hi Limousine 2021 là không gian nội thất 7 chỗ hoặc 9 chỗ, tùy lựa chọn của khách hàng. Để xứng với cái tên "Limousine", mẫu xe này mang đến không gian như phòng khách cho người dùng. Ở phiên bản 7 chỗ, Kia Sedona Hi Limousine 2021 sẽ được trang bị 2 ghế thương gia với bệ đỡ bắp chân ở giữa xe và màn hình thông minh 21,5 inch. Màn hình này được trang bị bộ thu tín hiệu HD-DMB TV trên mặt đất, cổng HDMI và USB. Ngoài ra, màn hình còn có thể kết nối với điện thoại thông minh của hành khách và có tính năng chia sẻ. Những trang bị tiêu chuẩn khác của Kia Sedona Hi Limousine 2021 tại thị trường Hàn Quốc bao gồm hệ thống lọc không khí, có thể loại bỏ những hạt bụi siêu mịn và khí độc hại trong xe. Tiếp đến là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, ngăn đựng cốc có thể hâm nóng/làm mát đồ uống, rèm che nắng, tính năng ra lệnh bằng giọng nói cho hành khách phía sau, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống đèn LED thay đổi màu theo tâm trạng và đèn LED đọc sách cho 2 hàng ghế sau. Kia Sedona Hi Limousine 2021 có hệ thống lọc không khí trong xe Nguồn cung cấp sức mạnh cho Kia Sedona Hi Limousine 2021 tại thị trường Hàn Quốc là động cơ xăng Smartstream G3.5 GDI V6, tạo ra công suất tối đa 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Theo hãng Kia, động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình là 8,7 km/lít (khoảng 11,4 lít/100 km) ở phiên bản 9 chỗ. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, ngăn va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo va chạm khi mở cửa xe. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Sedona Hi Limousine 2021 khởi điểm từ 60,66 triệu Won (khoảng 1,26 tỷ đồng) cho bản 9 chỗ và 62,71 triệu Won (1,3 tỷ đồng). Trong tương lai, hãng Kia còn dự định sẽ tung ra phiên bản 4 chỗ sang trọng hơn cũng như phiên bản máy dầu của Sedona Hi Limousine 2021. Video: Chi tiết Kia Carnival Sedona Hi Limousine 2021 mới.

