Kia Sedona 2020 phiên bản 11 chỗ ngồi có gì hot?

Phiên bản 11 chỗ của Kia Sedona thế hệ mới (hay còn có tên gọi khác là Kia Grand Carnival) đã chính thức có mặt tại thị trường Malaysia. Với cấu hình 11 chỗ và động cơ 2.2D, đây có thể là xe được nhập khẩu từ Việt Nam. Nhưng dù xuất xứ từ thị trường nào, Kia Sedona 11 chỗ ngồi vẫn là một thắc mắc với nhiều người. Hãng xe Hàn làm thế nào để nhét thêm hàng ghế thứ 4 vào xe? Khoảng để chân giữa các hàng ghế ra sao? Xe chứa được bao nhiêu hành lý? Phiên bản Kia Sedona/ Grand Carnival 11 chỗ ngồi này có kích thước lần lượt D x R x C là 5.115 x 3.060 x 1.755 mm, trục cơ sở dài 3.060 mm. Xe sở hữu 4 hàng ghế bọc nỉ có cách gập theo kiểu 40:20:40. Trong đó, hàng ghế thứ 4 thiết kế kiểu pop-up, có khả năng gập sâu và giấu ở dưới sàn hành lý. Khi mở bung hết 4 hàng ghế, khoang hành lý của Sedona 11 chỗ ngồi được 33 L. Nhưng nếu gập hết tất cả ghế sau thì xe có thể lên đến 2.335 L. Do đó, tùy vào điều kiện chuyên chở thực tế, các khách hàng có nhiều lựa chọn để tùy biến chiếc xe cho phù hợp. Một số trang bị trên xe bao gồm: audio, kết nối Bluetooth, ga tự động, camera lùi, điều hòa nhiệt độ 3 vùng khí hậu, màn hình cụm đồng hồ, màn hình thông tin cảm ứng 7 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe có khả năng kết nối đa dạng từ Bluetooth, USB, audio, MP3 đến radio... Phiên bản Kia Grand Carnival/ Kia Sedona trong bài sở hữu động cơ dầu tăng áp 2.2L, cho công suất 200 mã lực tại vòng tua 3.800 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 440 Nm tại vòng tua 1.750-2.750 vòng/phút. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp. Ở bên ngoài, xe sở hữu đèn pha halogen projector với đèn LED chạy ban ngày, đi cùng là hệ đèn sương mù ở dưới đầu. Xe cũng sở hữu đèn LED ở đuôi, bộ mâm bạc 18 inch, cỡ lốp 235/60. Các trang bị an toàn trên xe cũng đa dạng gồm: Hệ thống cân bằng điện tử ESC, Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, Khởi hành ngang dốc HAC, Phanh ABS, cảnh báo điểm mù, camera lùi (tiêu chuẩn), nhưng không có cam 360. Giá xe Kia Sedona 2020 bản 11 chỗ tại thị trường Malaysia từ 179.888 RM (khoảng 967 triệu đồng). Video: Kia Sedona tại Việt Nam xuất sang thị trường Thái Lan.

