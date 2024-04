Mỗi ngày có khoảng 6.600 xe máy được bán ra tại Việt Nam

Video: Đánh giá ưu nhược điểm xe máy điện Vinfast Feliz S.

Cụ thể, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết, so với cùng kỳ năm 2023 số lượng xe bán ra đạt 634.688 xe, cao hơn 4.88% so với số lượng xe của quý 1/2024. Còn so với qúy 4/2024 (681.963 xe) thì giảm 11.47%.

Theo đó nguyên nhân của việc suy giảm doanh số xe máy tại Việt Nam ngoài các tác động về kinh tế thì người dùng cũng có xu hướng chuyển sang xe điện nhiều hơn. Với số lượng 603.945 xe máy bán ra quý 1 thì tính trung bình mỗi ngày người Việt tiêu thụ hơn 6.630 xe/ngày và cứ 4.6 phút lại có một xe máy bán ra.

VAMM hiện có 5 thành viên gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha. Trong đó, Honda chiếm thị phần nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Ngoài VAMM, Việt Nam còn có các thương hiệu xe hai bánh khác, như Ducati, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Kawasaki, Triumph, KTM, Yadea, Royal Enfield và hãng xe Việt VinFast. Riêng tập đoàn Piaggio sở hữu các thương hiệu xe máy như Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi.

Mặc dù đã có nhiều chính sách khi mua xe ôtô nhưng xe máy tại Việt Nam vẫn đang là phương tiện di chuyển chủ yếu, do đó người Việt vẫn ưu tiên cho lựa chọn này khi cần thiết. Hiện nay theo các số liệu thì xe máy tại Việt Nam đang có khả năng bão hòa, người mua xe chủ yếu vì đổi xe phù hợp hơn cho mục đích sử dụng.

Ngoài ra xe điện dù đang là xu hướng nhưng các chính sách hỗ trợ vẫn chưa nhiều, ngoài ra cơ sở hạ tầng và trạm sạc vẫn có phần hạn chế nên phần lớn người dùng chưa thực sự manh tay khi chuyển sang mà chọn loại phương tiện khác an toàn hơn.