Ferrari Roma Spider giành giải thưởng thiết kế Red Dot 2024

Mẫu Ferrari Roma Spider mui trần động cơ đặt giữa 2+ trang nhã với mui mềm đã giành được giải Red Dot: Best of the Best về thiết kế. Ngoài ra tại khuôn khổ Red Dot Awards, hai mẫu xe khác của Ferrari cũng được vinh danh chính là SF90 XX Stradale và KC23. Giải thưởng Red Dot 2024 là một trong những giải thưởng quan trọng nhất trong thế giới về thiết kế nhằm mục đích công nhận năng lực đổi mới và sự xuất sắc của những nhà thiết kế giỏi nhất trong ngành. Giải thưởng Red Dot này hiện đã trải qua 70 năm và buổi lễ tôn vinh dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/6/2024 tại Essen, Đức. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc thiết kế Flavio Manzoni, Ferrari là nhà sản xuất ô tô thành công nhất trong lịch sử tổ chức sự kiện này khi giành được 29 giải thưởng Red Dot Awards trong 10 năm qua. Trong số này có 10 chiến thắng xuất sắc nhất của các mẫu xe bao gồm Daytona SP3, 488 GTB và Purosangue. Ferrari đã loại bỏ phần mái của chiếc coupe Roma để tạo ra chiếc Ferrari Roma Spider 2024 mới – mẫu xe kế nhiệm Portofino M. Mẫu xe này được thừa hưởng cảm hứng thiết kế mui vải mềm từ mẫu xe 365 GTS/4 đã tạo nên tiền đề của chiếc Ferrari động cơ đặt trước có mui vải. Ferrari cũng tăng cường độ cứng cho phần sau của khung xe và tuyên bố Roma Spider chỉ nặng hơn 84 kg so với bản coupe. Phần mui mềm được dệt bằng vải nhiều lớp đặc biệt có thể đóng và mở lên chỉ trong chu trình 13,5 giây ở tốc độ lên đến 60 km/h. Trái tim Roma Spider 2024 không thay đổi, xe vẫn được trang bị khối động cơ V8 dung tích 3.9 lít tăng áp sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 761 Nm. Sức mạnh này được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari Roma Spider mui trần 2024.

