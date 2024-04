SUV điện Hyundai IONIQ 5 được cấp bằng lái như người ở Mỹ

Hyundai vừa công bố phiên bản tự lái Robotaxi Hyundai IONIQ 5 mới đã hoàn thành khoá kiểm tra tương tự như quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe thực tế của Hoa Kỳ. Robotaxi mới này dựa trên mẫu xe SUV Hyundai IONIQ 5 chạy hoàn toàn bằng điện, đã thể hiện kỹ năng tự lái của mình để đạt được hiệu suất lái ổn định trong nhiều điều kiện đường sá nhằm mang lại sự an toàn vượt trội. Video được Hyundai công bố bắt đầu bằng câu chuyện buồn của Pearl Outlaw, một phụ nữ Mỹ khiếm thị và mẹ cô là Ruth, nói về căn bệnh mang tên Retinitis Pigmentosa. Chứng rối loạn thoái hóa này đã hạn chế khả năng tự do di chuyển của Pearl. Tuy nhiên, với robotaxi mới đã được chứng nhận này, Pearl và những người khuyết tật như cô đã bớt phụ thuộc vào người khác để di chuyển hàng ngày.Robotaxi IONIQ 5 của Hyundai dựa trên Nền tảng mô-đun điện toàn cầu (E-GMP), nền tảng xe điện chạy pin chuyên dụng (BEV) của Tập đoàn ô tô Hyundai. Nó nổi lên như một sự hợp tác giữa Hyundai Motors và Motional, một nhà phát triển công nghệ lái xe tự động. So với IONIQ 5 thường, Robotaxi Hyudnai IONIQ 5 tự lái được trang bị hơn 30 cảm biến, camera, radar và lidar để mang lại khả năng nhận biết 360 độ bên cạnh hình ảnh có độ phân giải cao và phát hiện vật thể ở tầm xa, để đảm bảo khả năng tự lái ổn định và an toàn. Bộ trang bị an toàn được gắn trên toàn bộ ngoại thất của xe khiến nó trở nên khác biệt so với những chiếc IONIQ 5 do con người điều khiển. Người chịu trách nhiệm sát hạch cho Robotaxi IONIQ 5 là Kandice Jones, một giám thị lái xe được Sở giao thông vận tải Mỹ (DMV) chứng nhận với 25 năm kinh nghiệm, người đã từng đánh trượt hàng nghìn học viên trước đây. Bà nói rằng “Trong số 31.500 người mà tôi đã giám sát suốt 25 năm qua, chỉ có khoảng 16% vượt qua các bài thi sát hạch lái xe”. Ngồi ở ghế hành khách phía trước, Jones đánh giá robotaxi theo tiêu chí giống như con người. Nó được theo dõi về tốc độ, chuyển làn, thao tác, rẽ trái và duy trì làn đường. Bên cạnh việc dừng hoàn toàn và thời gian phản ứng nhanh khi robotaxi tự động di chuyển trên đoạn đường xuyên qua các khách sạn, casino cùng trung tâm giải trí Las Vegas Strip và vùng ngoại ô thành phố. Nó đã vượt qua từng bài kiểm tra này một cách xuất sắc. Việc hoàn thành thành công bài kiểm tra lái xe nghiêm ngặt này đánh dấu lần đầu tiên một chiếc xe tự lái Cấp 4 được trao chứng nhận Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang (FMVSS). Cấp độ 4 này có nghĩa là xe có thể tự lái trong những điều kiện hạn chế mà không cần người điều khiển an toàn ở ghế trước. Tuy nhiên, điều này không giống Cấp độ 5 cho phép lái xe hoàn toàn tự động. Video: Robotaxi IONIQ 5 của Hyundai vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe.

Hyundai vừa công bố phiên bản tự lái Robotaxi Hyundai IONIQ 5 mới đã hoàn thành khoá kiểm tra tương tự như quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe thực tế của Hoa Kỳ. Robotaxi mới này dựa trên mẫu xe SUV Hyundai IONIQ 5 chạy hoàn toàn bằng điện, đã thể hiện kỹ năng tự lái của mình để đạt được hiệu suất lái ổn định trong nhiều điều kiện đường sá nhằm mang lại sự an toàn vượt trội. Video được Hyundai công bố bắt đầu bằng câu chuyện buồn của Pearl Outlaw, một phụ nữ Mỹ khiếm thị và mẹ cô là Ruth, nói về căn bệnh mang tên Retinitis Pigmentosa. Chứng rối loạn thoái hóa này đã hạn chế khả năng tự do di chuyển của Pearl. Tuy nhiên, với robotaxi mới đã được chứng nhận này, Pearl và những người khuyết tật như cô đã bớt phụ thuộc vào người khác để di chuyển hàng ngày. Robotaxi IONIQ 5 của Hyundai dựa trên Nền tảng mô-đun điện toàn cầu (E-GMP), nền tảng xe điện chạy pin chuyên dụng (BEV) của Tập đoàn ô tô Hyundai. Nó nổi lên như một sự hợp tác giữa Hyundai Motors và Motional, một nhà phát triển công nghệ lái xe tự động. So với IONIQ 5 thường, Robotaxi Hyudnai IONIQ 5 tự lái được trang bị hơn 30 cảm biến, camera, radar và lidar để mang lại khả năng nhận biết 360 độ bên cạnh hình ảnh có độ phân giải cao và phát hiện vật thể ở tầm xa, để đảm bảo khả năng tự lái ổn định và an toàn. Bộ trang bị an toàn được gắn trên toàn bộ ngoại thất của xe khiến nó trở nên khác biệt so với những chiếc IONIQ 5 do con người điều khiển. Người chịu trách nhiệm sát hạch cho Robotaxi IONIQ 5 là Kandice Jones, một giám thị lái xe được Sở giao thông vận tải Mỹ (DMV) chứng nhận với 25 năm kinh nghiệm, người đã từng đánh trượt hàng nghìn học viên trước đây. Bà nói rằng “Trong số 31.500 người mà tôi đã giám sát suốt 25 năm qua, chỉ có khoảng 16% vượt qua các bài thi sát hạch lái xe”. Ngồi ở ghế hành khách phía trước, Jones đánh giá robotaxi theo tiêu chí giống như con người. Nó được theo dõi về tốc độ, chuyển làn, thao tác, rẽ trái và duy trì làn đường. Bên cạnh việc dừng hoàn toàn và thời gian phản ứng nhanh khi robotaxi tự động di chuyển trên đoạn đường xuyên qua các khách sạn, casino cùng trung tâm giải trí Las Vegas Strip và vùng ngoại ô thành phố. Nó đã vượt qua từng bài kiểm tra này một cách xuất sắc. Việc hoàn thành thành công bài kiểm tra lái xe nghiêm ngặt này đánh dấu lần đầu tiên một chiếc xe tự lái Cấp 4 được trao chứng nhận Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang (FMVSS). Cấp độ 4 này có nghĩa là xe có thể tự lái trong những điều kiện hạn chế mà không cần người điều khiển an toàn ở ghế trước. Tuy nhiên, điều này không giống Cấp độ 5 cho phép lái xe hoàn toàn tự động. Video: Robotaxi IONIQ 5 của Hyundai vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe.