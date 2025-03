Hypercar Ford GT 20 năm tuổi nâng cấp, rao bán 43 tỷ đồng

Năm 2005, kỷ niệm 100 năm thành lập Ford đã giới thiệu thế hệ đầu tiên của GT có nhiều điểm giống với GT40 từng giành chiến thắng Le Mans. Ford GT thế hệ đầu tiên đã cố gắng thiết lập lại Blue Oval như một thế lực thống trị trong lĩnh vực siêu xe, lần này nhắm vào F430 và Gallardos của thời đại. Giờ đây, 20 năm sau khi phát hành GT thế hệ đầu tiên, hãng độ LYNX Motors tại Mỹ đã thực hiện gói nâng cấp hiệu suất cao dành riêng cho GT thế hệ 1 được gọi "LYNX GT1", nhằm tôn vinh siêu xe đầu tiên của Ford. Công suất cải thiện lên đến 1.500 mã lực và được sản xuất giới hạn. Graham Rahal Performance kết hợp với hãng xe độ Lynx Motors đã ra mắt Lynx GT1, được phát triển dựa trên mẫu siêu xe Ford GT đời 2005. Với dự án này, Lynx Motors đã mua lại 27 khung gầm cuối cùng của Ford GT thế hệ đầu tiên, kết hợp một khung gầm của mẫu xe đua GT1 by Matech Concepts. Nhắc lại một chút, năm 2010, đội Matech Competition của Thụy Sĩ đã tung ra phiên bản đua FIA GT1 của siêu xe Ford GT (đó là phiên bản từ các năm 2005 và 2006). So với chiếc Ford GT nguyên bản, Lynx GT1 sở hữu ngoại thất thân rộng lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua, vốn từng tham dự giải 24 Hours of Le Mans vào năm 2010. Hãng độ cũng bổ sung thiết kế cánh gió cổ thiên nga cỡ lớn để đảm bảo tối ưu khí động học và đáp ứng các tiêu chuẩn hợp pháp. Lynx Motors hứa hẹn sẽ tiếp nối thân xe bằng sợi carbon mở rộng và các yếu tố khí động học từ Matech. So với phong cách thể thao nguyên bản, nội thất của chiếc Lynx GT1 được làm mới với ngôn ngữ thiết kế hướng tới sự sang trọng, đầu tiên là tông màu nội thất phối màu nâu cùng các vật liệu cao cấp như da, vải, thép không gỉ xuất hiện tại bảng taplo, ghế ngồi, tapi cửa... Vô lăng được làm từ sợi carbon, có thêm sạc không dây, gói trang trí carbon... Phiên bản dành riêng cho đường đua, hãng độ nâng cấp bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số cùng vô lăng đua tích hợp màn hình. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy ý phối màu sắc theo sở thích hoặc nâng cấp trang bị an toàn chuẩn FIA như khung chống lật, hệ thống kiểm soát lực kéo... Động cơ nguyên bản của Ford GT có công suất 550 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây nhưng hiệu suất có vẻ không thật sự cạnh tranh với các mẫu siêu xe đương đại, vậy nên đây là lý do mà Lynx thực hiện nâng cấp Ford GT, biến chiếc xe 20 năm tuổi trở thành "vũ khí" đường đua. Lynx Motors thực hiện 28 xe Lynx GT1 với hai biến thể Gulf và Eau Rouge. Đối với khối động cơ Roush V8 tăng áp kép sản sinh công suất 1.500 mã lực, những phiên bản GT1 này không hợp pháp trên đường và được chế tạo thủ công ở Zionsville, Indiana tại Graham Rahal Performance. Trong khi đó, phiên bản GT1 mới đạt các tiêu chí hợp pháp trên đường nhưng vẫn giữ được sức mạnh của chiếc xe đua. siêu xe Lynx GT1 trang bị động cơ V8 twin-turbo do Ford sản xuất có công suất hơn 1.200 mã lực. Đi kèm hộp số sàn 6 cấp Ricardo và hệ dẫn động cầu sau. Đối với biến thể xe đua, xe trang bị động cơ V8 twin-turbo RY45 do Roush sản xuất, công suất hơn 1.500 mã lực. Do đó, phiên bản này chỉ được sử dụng trong đường đua mà không thể lưu thông trên đường phố. Mức giá xe Ford GT Lynx GT1 từ 1,7 triệu USD (tương đương 43,4 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết siêu xe Lynx GT1 độ hypercar Ford GT đời đầu.

