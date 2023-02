Cận cảnh Mitsubishi Xpander Cross 2023 tại Việt Nam, từ 698 triệu đồng

Mitsubishi Xpander Cross 2023 mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với slogan “Tự tin vứng lái - thoải mái phiêu lưu" với nhiều nâng cấp cải tiến vượt trội về ngoại thất, nội thất đáp ứng toàn diện những tiêu chí về một mẫu xe lý tưởng dành cho gia đình. Mitsubishi Xpander Cross 2023 tại Việt Nam sở hữu ngoại hình thiết kế mới, kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới và những đường nét khỏe khoắn đậm chất SUV. Lưới tản nhiệt được thiết kế to bản rắn chắc và sơn đen khỏe khoắn, bao quanh bởi nẹp mạ crom hình chữ X đặc trưng mạnh mẽ. Sự chắc chắn, đáng tin cậy còn đến từ bộ ốp thể thao trang trí bao quanh thân xe. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Full-LED T-Shape nằm ngang đi cùng dải đèn định vị ban ngày đặt ở trên cao hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung và năng động của xe, mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Nhằm nâng cao trải nghiệm an toàn và tiện nghi của người lái, mẫu xe Xpander Cross 2023 thế hệ mới còn được trang bị thêm hệ thống cảm biến bật tắt đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung thêm tính năng điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng. Cản trước được tinh chỉnh, gia tăng vẻ bề thế so với phiên bản trước đây. Hốc gió trung tâm thiết kế rộng hơn và bộ đèn sương mù hình chữ nhật làm tổng thể phần đầu xe trông thể thao, khỏe khoắn hơn. Chất SUV của Xpander Cross 2023 còn thể hiện qua mâm hợp kim 17 inch, thiết kế 5 chấu kép hình chữ Y với 2 tông màu tương phản, khoảng sáng gầm 225 mm cao nhất phân khúc giúp xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó khăn hay ngập nước. Bên cạnh đó, phần nóc xe còn được trang bị giá đỡ giúp người dùng có thể đem theo nhiều hành lý cho những chuyến đi xa của cả gia đình. Điểm nhấn ở đuôi xe chính là cụm đèn hậu dạng T-Shape tạo nên thiết kế đồng nhất cả ở trước và sau xe. Cản sau tích hợp đèn phản quang hình chữ nhật đặt theo phương ngang và ốp màu bạc chia thành 3 khoang mang đến sự khỏe khoắn, vững chắc. Với chiều dài thân xe lên đến 4.595 mm, tăng 95 mm so với phiên bản tiền nhiệm, Xpander Cross 2023 mang đậm phong cách của một chiếc SUV thực thụ. Phong cách SUV đặc trưng được thể hiện thông qua từng chi tiết trong nội thất của Xpander Cross 2023: Vô lăng 4 chấu thể thao được thừa hưởng từ mẫu xe Pajero Sport tích hợp các phím điều khiển đa chức năng mang đến sự thuận tiện trong quá trình thao tác và vận hành xe. Đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng có kích thước lớn 8 inch giúp hiển thị trực quan đa dạng thông tin, dễ sử dụng với màu sắc bắt mắt hơn. Nội thất với bề mặt táp lô được thiết kế theo phương ngang Horizontal Axis, không gian nội thất của Xpander Cross 2023 vẫn giữ được sự tinh tế, rộng rãi, vượt trội với 3 hàng ghế nhằm tối đa hóa sự thoải mái... Nội thất với bề mặt táp lô được thiết kế theo phương ngang Horizontal Axis, không gian nội thất của Xpander Cross 2023 vẫn giữ được sự tinh tế, rộng rãi, sang trọng vượt trội với 3 hàng ghế nhằm tối đa hóa sự thoải mái cho cả gia đình. Nội thất hai tông màu Xanh Navy - Đen thể thao, sử dụng vật liệu da cao cấp có khả năng giảm hấp thụ nhiệt. Xpander Cross 2023 được trang bị màn hình giải trí 9 inch sắc nét, kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto & MM-Link. Phanh tay điện tử (EPB) đi cùng giữ phanh tự động (Auto Hold) tạo nên không gian thuận tiện, gọn gàng và tăng thêm trải nghiệm an toàn cho người dùng khi lái xe trên mọi cung đường. Khoang hành lý của Mitsubishi Xpander Cross 2023 được thiết kế rộng rãi, có khả năng tùy chỉnh ghế linh hoạt để gia tăng dung tích chứa đồ cho những chuyến đi chơi xa của cả gia đình. Xpander Cross 2023 trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm mang đến khả năng vận hành êm ái, linh hoạt trên nhiều cung đường. Đặc biệt, đây là mẫu xe dẫn động cầu trước đầu tiên của Mitsubishi Motors được trang bị hệ thống AYC (Active Yaw Control). Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động - trang bị an toàn tiên tiến lần đầu xuất hiện trong phân khúc - giúp Xpander Cross 2023 vận hành ổn định và lái xe an toàn hơn, mang lại sự vững tâm khi cầm lái và sự thoải mái cho người ngồi sau khi di chuyển trên đường ngoằn ngoèo, khi vào cua, đánh lái gấp hay đường ướt mưa trơn trượt ở Việt Nam. Xpander Cross 2023 sở hữu những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASC + TCL), khởi hành ngang dốc (HSA), đèn báo phanh khẩn cấp (ESS), cảm biến lùi mang lại trải nghiệm an toàn tin cậy cho cả gia đình. Đặc biệt, Xpander Cross 2023 mới sở hữu hệ thống treo cải tiến hơn so với phiên bản trước: bộ giảm xóc phía sau trang bị xi-lanh lớn hơn, các van điều tiết hiệu suất cao loại mới được sử dụng ở cả giảm xóc trước - sau nhằm hạn chế tiếng ồn gầm bên trong cabin, đem lại trải nghiệm ổn định và êm ái. Khoảng sáng gầm cao 225 mm, cao nhất trong phân khúc giúp vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình. Mức giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 từ 698 đến 703 triệu đồng với 4 màu: Cam Đen (2 tông màu), Trắng, Đen, và Nâu (Green Bronze, màu mới) kèm bộ quà tặng có tổng giá trị lên đến 35 triệu đồng bao gồm: một năm bảo hiểm thân vỏ, camera hành trình và camera toàn cảnh 360º. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi vay từ “Dịch vụ tài chính MAF” với mức lãi suất ưu đãi 9,9% trong vòng 1 năm đầu tiên... Các mức ưu đãi được áp dụng chung cho tất cả các dòng Mitsubishi, khi mua xe trong tháng 2 và 3/2023. Đặc biệt quý khách hàng sẽ nhận ngay 5000 điểm trên ứng dụng Mitsubishi Connect+ (trị giá tương đương 5 triệu đồng) khi có nhu cầu đổi hoặc mua thêm Xpander Cross 2023, chương trình áp dụng dành cho khách hàng đã sở hữu xe Mitsubishi bất kỳ. Xpander AT Premium 2023 sẽ được trang bị cảm biến bật tắt đèn chiếu sáng tự động và gạt mưa tự động, đi cùng tính năng tùy chỉnh độ cao đèn chiếu sáng tương tự Xpander Cross 2023. Xpander AT Premium sẽ được giới thiệu thêm màu Đỏ và Nâu mới, bên cạnh các màu hiện tại đang phân phối. Cùng với đó là tiện ích giá để cốc trên bệ tì tay hàng ghế thứ hai, tăng thêm tiện ích và đa dạng hóa sự lựa chọn... Video: Trải nghiệm hệ thống AYC trên mẫu xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 mới ra mắt tại Việt Nam.

