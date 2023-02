Mitsubishi Xpander Cross 2023 từ 698 triệu tại Việt Nam, nâng cấp đáng tiền

Video: Đánh giá Xpander Cross 2023 từ 698 triệu tại Việt Nam.

Tương tự bản nâng cấp của Xpander đã ra mắt năm 2022, Mitsubishi Xpander Cross 2023 tại Việt Nam bước sang phiên bản mới đã thay đổi ngoại hình với bộ nhận diện khác trước. Phiên bản mới của mẫu xe 7 chỗ gầm cao này dễ nhận thấy điểm nhấn ở trang bị đèn chiếu sáng chính dạng T-Shape, giống Xpander 2022 nhưng phần cản dưới được tạo hình cơ bắp hơn, đúng chất SUV.

Mitsubishi Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt Xpander Cross 2023.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 mới có kích thước tổng thể 4.595 x 1.790 x 1.750 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở dài 2.775 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 95 mm và thấp hơn 10 mm. Xe vẫn dùng mâm 17 inch nhưng la-zăng đổi sang dạng 5 chấu kép, cùng 2 tone màu cá tính. Khoảng sáng gầm 225 mm cao nhất phân khúc giúp xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó khăn hay ngập nước. Phần nóc xe tiếp tục được trang bị giá đỡ giúp đem theo nhiều hành lý cho những chuyến đi xa của cả gia đình.

Ở đuôi xe, điểm nhấn tập trung ở cụm đèn hậu dạng T-Shape tạo nên thiết kế đồng nhất cả ở trước và sau xe. Cản sau tích hợp đèn phản quang hình chữ nhật đặt theo phương ngang và ốp màu bạc chia thành 3 khoang mang đến sự khỏe khoắn, vững chắc.

Nội thất Mitsubishi Xpander Cross 2023 được làm mới tập trung ở khu vực hàng ghế phía trước. Vô lăng kiểu 4 chấu và nhiều phím nhấn hơn.

Nội thất Mitsubishi Xpander Cross 2023 được làm mới tập trung ở khu vực hàng ghế phía trước. Đầu tiên, vô lăng trên Xpander Cross 2023 mang kiểu dáng giống của "đàn anh" Pajero Sport, kiểu 4 chấu và nhiều phím nhấn hơn bản cũ. Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số kích thước 8 inch, giúp hiển thị trực quan đa dạng thông tin, dễ sử dụng với màu sắc bắt mắt hơn. Người dùng có thể tùy chọn 3 chế độ hiển thị đồng hồ thông qua phím điều chỉnh trên vô lăng.

Hãng xe Nhật Bản cung cấp hai tông màu Xanh Navy - Đen thể thao, sử dụng vật liệu da cao cấp có khả năng giảm hấp thụ nhiệt bên trong Xpander Cross 2023. Cùng với đó, một màn hình giải trí 9 inch sắc nét, kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto & MM-Link, phanh tay điện tử (EPB) đi cùng giữ phanh tự động (Auto Hold) tạo nên không gian thuận tiện, gọn gàng và tăng thêm trải nghiệm an toàn khi lái xe.

Xpander Cross 2023 lần đầu được trang bị hệ thống AYC (Active Yaw Control) xịn sò mà các đối thủ phải "dè chừng".

Sức mạnh trên Mitsubishi Xpander Cross mới vẫn là loại xăng dung tích 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe dùng hộp số tự động 4 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng tiền ở phiên bản mới nằm ở trang bị an toàn. Xpander Cross 2023 lần đầu được trang bị hệ thống AYC (Active Yaw Control), tự động can thiệp vào phanh ở bánh trước khi phát hiện tình trạng thiếu lái, giúp xe vào cua mượt mà và gọn gàng hơn. Không những thế, AYC giúp tăng sự thoải mái cho các hành khách ngồi trên xe khi xe di chuyển vào cua và tăng độ an toàn, giảm ảnh hưởng lên người ngồi và giữ thân xe ổn định hơn khi vào cua nhanh.

Xpander Cross 2023 tiếp tục sở hữu những trang bị an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA), ASC + TCL, HSA, ESS,...

Đặc biệt, hệ thống treo mới trên xe đã cải tiến hơn so với phiên bản trước: bộ giảm xóc phía sau trang bị xi-lanh lớn hơn, các van điều tiết hiệu suất cao loại mới được sử dụng ở cả giảm xóc trước - sau nhằm hạn chế tiếng ồn gầm bên trong cabin, đem lại trải nghiệm ổn định và êm ái trên mọi hành trình.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 sẽ chính thức có mặt tại nhà phân phối từ ngày 27/02/2023. Xe có giá bán từ 698 triệu đồng với 3 màu: Trắng, Đen, và Nâu (Green Bronze, màu mới). Riêng màu Cam Đen (2 tông màu) sẽ có giá 703 triệu đồng.

Bên cạnh Xpander Cross 2023, cùng thời điểm ra mắt, Mitsubishi Motors Việt Nam cũng giới thiệu thêm lựa chọn màu Đỏ lần đầu có trên phiên bản Xpander AT Premium, giá 658 triệu đồng.

Đáng chú ý, khách hàng mua xe trong thời điểm này còn được tặng quà có tổng giá trị lên đến 35 triệu đồng bao gồm: một năm bảo hiểm thân vỏ, camera hành trình và camera toàn cảnh 360º.