Video: Xem chi tiết xe bán tải Mitsubishi Triton thế hệ mới.

Mitsubishi Triton tại Việt Nam đang bán ra với giá niêm yết 650 - 905 triệu đồng tương ứng với 3 phiên bản. Cạnh tranh trong phân khúc có quá nhiều đối thủ cùng với sự lấn át của Ford Ranger - mẫu xe bán tải Mỹ, Mitsubishi Triton đang chuẩn bị ra mắt thế hệ mới để tăng thêm sức hút cho người dùng.

Thông tin Mitsubishi Triton 2025 sắp ra mắt đã xuất hiện cách đây vài tháng. Đây cũng là khoảng thời gian đại lý cần đẩy mạnh doanh số bán xe Mitsubishi Triton bản hiện hành để dọn chỗ cho bản mới sắp về.

Mitsubishi Triton giảm giá, xả hàng tồn chuẩn bị bán phiên bản mới.

Hiện tại, nhiều đại lý đang triển khai hai chương trình khuyến để tạo ra sự hấp dẫn cho mẫu xe này. Mua xe ở thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ được hưởng đồng thời ưu đãi từ đại lý và chính hãng. Nhờ đó, người mua tiết kiệm được khoản tiền kha khá.

Cụ thể, giá xe Mitsubishi Triton 4×2 AT niêm yết ở mức 650 triệu đồng. Hãng xe Nhật đang ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đối với dòng xe bán tải, mức đóng lệ phí trước bạ tính chung ở mức 6% nên giá trị ưu đãi quy đổi tương đương 39 triệu đồng. Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất khoảng 9 triệu đồng, camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng cho khách hàng chọn mua bản này.

Ngoài chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, khách mua bán tải Triton bản 4×2 AT còn được đại lý giảm thêm 10-20 triệu đồng.

Trong khi đó, một số đại lý ở Hà Nội và miền Trung còn giảm thêm 10-20 triệu đồng cho khách lấy bản Mitsubishi Triton 4×2 AT. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm khoản tiền tối đa từ 49-59 triệu đồng khi làm thủ tục lăn bánh.

Theo chia sẻ từ tư vấn viên, đại lý hiện nay chỉ còn tồn kho Mitsubishi Triton bản 4x2 AT sản xuất năm 2023. Số lượng cực ít. Ngược lại, hai bản cao cấp Triton 4×4 AT Athlete và Triton 4×2 AT Athlete đã hết hàng từ lâu.

Theo thông tin mới nhất từ Mitsubishi Motors Việt Nam, Triton 2025 chính thức ra mắt thị trường vào ngày 11/9 tới.

Việc áp dụng ưu đãi kép cho Mitsubishi Triton được xem là động thái dọn kho chờ Mitsubishi Triton ra mắt. Theo thông tin mới nhất từ Mitsubishi Motors Việt Nam, Triton 2025 chính thức ra mắt thị trường vào ngày 11/9 tới. Lễ ra mắt xe mới sẽ diễn ra tại Hà Nội.

So với hiên bản hiện hành, Triton 2024 có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, bổ sung thêm công nghệ mới và sử dụng khung gầm mới. Giá xe Mitsubishi Triton thế hệ mới chưa được hãng xe Nhật tiết lộ nhưng với sự thay đổi mạnh mẽ như vậy, khả năng người dùng sẽ phải bỏ ra số tiền lớn hơn mức giá niêm yết hiện tại để sở hữu.