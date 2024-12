Yamaha Aerox Alpha từ 46,7 triệu đồng, "đối thủ" Honda Air Blade

Yamaha Aerox Alpha 2025 mới được biết tới chính là NVX 155 tại thị trường Việt Nam là dòng tay ga thể thao hướng tới nam giới. Và với dòng Aerox Alpha vừa trình làng, nhà sản xuất Nhật Bản đem tới cho người dùng một mẫu tay ga mang phong cách super sport scooter với những trang bị cao cấp ấn tượng được lấy từ đàn anh Nmax. Về thiết kế, mẫu xe ga Yamaha Aerox Alpha có sự thay đổi về thiết kế so với Aerox phiên bản tiêu chuẩn khi sở hữu cụm đèn pha kép dạng hộp với đèn xi nhan và đèn định vị ban ngày vuốt sắc sảo lên trên thay vì đặt phía dưới. Cùng với đó, Yamaha Aerox Alpha hoàn toàn mới sử dụng kính chắn gió ngắn dạng trong suốt đem tới mặt trước mạnh mẽ như một chiếc xe PKL thể thao. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Ngoài sự thay đổi ở mặt nạ trước, trên hệ thống dàn nhựa thân xe cũng được thiết kế với những đường nét mới mang xu hướng thể thao mạnh mẽ hơn. Về sức mạnh, Aerox Alpha được trang bị khối động cơ BlueCore 155cc thế hệ mới. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 15,4 mã lực tại 8000 vòng/phút tương tự bản cũ, nhưng mômen xoắn đạt tới 14,2 Nm tại 6500 vòng/phút thay nhỉnh hơn một chút so với 13,9 Nm của phiên bản hiện tại. Ngoài việc được nâng cấp động cơ, Aerox Alpha phiên bản Turbo và Turbo Ultimate còn được trang bị Yamaha Electric CVT (YECVT) đem tới cảm giác lái "bốc" như NMAX Turbo. Hai phiên bản cao cấp này cũng sở hữu 2 chế độ lái có thể tùy chỉnh và Y-Shift đem tới những cảm giác lái tối ưu cho các điều kiện vận hành. Ngoài ra, Aerox Alpha còn được nâng cấp cụm đồng hồ thành dạng TFT toàn phần với 3 chế độ hiển thị, và có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Xe cũng được trang bị Y-Connect nhưng người sử dụng hoàn toàn có thể nhận cuộc gọi, đọc các thông báo, và thậm chí điều hướng bằng Google Maps ngay trên cụm đồng hồ. Hệ thống an toàn của Aerox Alpha cũng được nâng cấp với hệ thống phanh đĩa trước sau, và hệ thống chống bó cứng phanh ABS (bản Tiêu chuẩn không có). Các bản Turbo và Turbo Ultimate còn có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo đem tới sự an toàn toàn diện hơn. Trong khi đó, giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau kèm bình dầu cao cấp (bản tiêu chuẩn không có bình dầu). Tại thị trường Indonesia, giá xe Yamaha Aerox Alpha 2025 được bán ra với 4 phiên bản gồm; Aerox Alpha tiêu chuẩn, Aerox Alpha Cyber City, Aerox Alpha Turbo, Aerox Alpha Tubor Ultimate - niêm yết từ 29.900.000 rupiah - 41.730.000 rupiah (tương đương khoảng 46,7 - 65,3 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Yamaha Aerox Alpha 2025 mới.

Yamaha Aerox Alpha 2025 mới được biết tới chính là NVX 155 tại thị trường Việt Nam là dòng tay ga thể thao hướng tới nam giới. Và với dòng Aerox Alpha vừa trình làng, nhà sản xuất Nhật Bản đem tới cho người dùng một mẫu tay ga mang phong cách super sport scooter với những trang bị cao cấp ấn tượng được lấy từ đàn anh Nmax. Về thiết kế, mẫu xe ga Yamaha Aerox Alpha có sự thay đổi về thiết kế so với Aerox phiên bản tiêu chuẩn khi sở hữu cụm đèn pha kép dạng hộp với đèn xi nhan và đèn định vị ban ngày vuốt sắc sảo lên trên thay vì đặt phía dưới. Cùng với đó, Yamaha Aerox Alpha hoàn toàn mới sử dụng kính chắn gió ngắn dạng trong suốt đem tới mặt trước mạnh mẽ như một chiếc xe PKL thể thao. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Ngoài sự thay đổi ở mặt nạ trước, trên hệ thống dàn nhựa thân xe cũng được thiết kế với những đường nét mới mang xu hướng thể thao mạnh mẽ hơn. Về sức mạnh, Aerox Alpha được trang bị khối động cơ BlueCore 155cc thế hệ mới. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 15,4 mã lực tại 8000 vòng/phút tương tự bản cũ, nhưng mômen xoắn đạt tới 14,2 Nm tại 6500 vòng/phút thay nhỉnh hơn một chút so với 13,9 Nm của phiên bản hiện tại. Ngoài việc được nâng cấp động cơ, Aerox Alpha phiên bản Turbo và Turbo Ultimate còn được trang bị Yamaha Electric CVT (YECVT) đem tới cảm giác lái "bốc" như NMAX Turbo. Hai phiên bản cao cấp này cũng sở hữu 2 chế độ lái có thể tùy chỉnh và Y-Shift đem tới những cảm giác lái tối ưu cho các điều kiện vận hành. Ngoài ra, Aerox Alpha còn được nâng cấp cụm đồng hồ thành dạng TFT toàn phần với 3 chế độ hiển thị, và có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Xe cũng được trang bị Y-Connect nhưng người sử dụng hoàn toàn có thể nhận cuộc gọi, đọc các thông báo, và thậm chí điều hướng bằng Google Maps ngay trên cụm đồng hồ. Hệ thống an toàn của Aerox Alpha cũng được nâng cấp với hệ thống phanh đĩa trước sau, và hệ thống chống bó cứng phanh ABS (bản Tiêu chuẩn không có). Các bản Turbo và Turbo Ultimate còn có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo đem tới sự an toàn toàn diện hơn. Trong khi đó, giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau kèm bình dầu cao cấp (bản tiêu chuẩn không có bình dầu). Tại thị trường Indonesia, giá xe Yamaha Aerox Alpha 2025 được bán ra với 4 phiên bản gồm; Aerox Alpha tiêu chuẩn, Aerox Alpha Cyber City, Aerox Alpha Turbo, Aerox Alpha Tubor Ultimate - niêm yết từ 29.900.000 rupiah - 41.730.000 rupiah (tương đương khoảng 46,7 - 65,3 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Yamaha Aerox Alpha 2025 mới.