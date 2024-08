Honda Civic 2025 chốt giá từ 765 triệu đồng, chờ ra mắt Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, Honda Civic 2025 mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan với 3 phiên bản, bao gồm 1.5 Turbo EL+, e:HEV EL+ và e:HEV RS. Thời điểm đó, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản chưa công bố giá bán chính thức của mẫu sedan “quốc dân” này. Mãi đến nay, giá xe Honda Civic 2025 đã chính thức công bố tại xứ sở chùa Vàng, lần lượt tương ứng: 1,039 triệu baht (khoảng 765,5 triệu đồng), 1,099 triệu baht (khoảng 809,7 triệu đồng), 1,239 triệu baht (tương đương 912,8 triệu đồng). Với mức giá của Honda Civic 2025 tại thị trường Thái Lan, dự đoán xe Honda Civic 2025 bán tại Việt Nam sẽ có giá bán cao hơn bản cũ hiện đang có giá từ 730 - 870 triệu đồng. Honda Civic 2025 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, do đó xe được nâng cấp nhẹ về thiết kế với cản trước thể thao hơn, lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn hậu tối màu. Xe có 4 màu sơn mới, bao gồm Bạc Solar Silver Metallic, Xám Urban Gray Pearl, Xanh Blue Lagoon Pearl và Trắng Sand Dune Pearl. Bên trong cabin, Honda Civic 2025 không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản trước. Tuy nhiên, xe được nâng cấp đáng kể về công nghệ. Nổi bật nhất là màn hình thông tin giải trí kích cỡ tăng lên 9 inch, dùng phần mềm do Google phát triển, tích hợp sẵn các tiện ích của Google như bản đồ, trợ lý ảo hay cửa hàng ứng dụng. Ngoài ra, xe còn sở hữu ghế ngồi bọc da cao cấp, cổng USB-C, đế sạc không dây và dàn âm thanh nổi 12 loa. Hệ thống công nghệ an toàn được bổ sung tính năng mới là giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Tại Thái Lan, Civic 2025 có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, hộp số CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Theo một số nguồn tin, phiên bản nâng cấp của Honda Civic thế hệ thứ 11 sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2024. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản. Video: Chi tiết Honda Civic 2025 chốt giá tại Thái Lan.

