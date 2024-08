Hyundai Alcazar giá mềm, “đàn anh” Creta hé lộ bản nâng cấp 2025

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai mới đây đã hé lộ một số hình ảnh đầu tiên về mẫu CUV Alcazar. Mẫu xe Hyundai Alcazar thế hệ mới sẽ được bán chủ yếu tại thị trường Ấn Độ, xếp dưới Tucson trong dải sản phẩm của thương hiệu và được coi như là phiên bản kéo dài của Creta. Hyundai Alcazar 2025 mới được phân phối với 4 phiên bản, gồm Excutive, Prestige, Platinum, Signature với 2 tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Alcazar mới có thiết kế tương tự Creta bản facelift cũng mới ra mắt thị trường Ấn Độ cách đây không lâu. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm hình chữ nhật cỡ lớn. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng mới với phần trên là đèn LED chạy ban ngày, trong khi phần dưới là đèn pha chính. Ngoài ra, đèn LED định vị ban ngày còn được thiết kế vắt ngang đầu xe. Tại khu vực đuôi xe, Hyundai Alcazar 2025 được trang bị cụm đèn hậu có kiểu dáng mới với tạo hình chữ H kéo dài, nằm ngang cửa cốp. Ốp cản sau được mạ crom, với thiết kế vuông vức mang phong cách thể thao. La-zăng đa chấu kích thước 18 inch. Xe có thêm tuỳ chọn màu sơn xanh mờ Robust Emerald Matte mới. Thiết kế nội thất của Alcazar mới vẫn tương tự bản cũ. Hãng xe Hàn Quốc tập trung vào cải tiến tính năng an toàn và công nghệ kết nối. Alcazar 2025 được trang bị gói ADAS cấp độ hai, cung cấp các tính năng an toàn và tiện lợi hơn so với bản cũ. Điểm nhấn trong khoang nội thất của Alcazar 2025 là màn hình kép 10,25 inch, kết hợp đồng hồ lái và màn hình giải trí. Một số trang bị đáng chú ý khác bao gồm ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh 8 loa Bose và sạc điện thoại không dây. Về công nghệ an toàn, Alcazar 2025 có 6 túi khí, cảm biến đỗ xe trước và sau, phanh tay điện tử, auto hold và camera 360 độ. Bên cạnh đó là gói ADAS tương tự Creta, bao gồm tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động. Hyundai Alcazar mới có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 160 mã lực và 256 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp. Thứ hai là động cơ dầu 116 mã lực, 250 Nm mô-men xoắn, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9/9 tới đây. Hiện giá xe Hyundai Alcazar 2025 chưa công bố, tuy nhiên các đại lý tại thị trường Ấn Độ đã nhận đặt trước phiên bản này. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Alcazar 2025 thế hệ mới.

