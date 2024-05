Video: Mitsubishi Pajero Sport 2024 có gì đấu Ford Everest ở Việt Nam.

Mới đây, một đại lý tại Quảng Bình áp dụng chương trình giảm giá Mitsubishi Pajero Sport mạnh tay cho khách mua xe. Cụ thể, bản 4x4 AT được chào bán với giá 1,096 tỷ đồng, giảm 269 triệu đồng so với niêm yết. Bản 4x2 AT được chào bán với giá 920 triệu đồng, tương đương mức giảm 210 triệu đồng.

Mức giảm hấp dẫn này được áp dụng cho Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2023 và bị giới hạn về màu sắc ngoại thất (chỉ còn xe màu nâu). Trong khi đó, những chiếc Pajero Sport màu khác sẽ được đại lý áp dụng chương trình giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 136,6 triệu đồng nếu quy đổi ra tiền mặt.

Mitsubishi Pajero Sport giảm giá "chạm đáy" tới 269 triệu đồng.

Số lượng xe bán kèm ưu đãi sốc không nhiều do hàng tồn kho còn ít. Với mức giảm này, Mitsubishi Pajero Sport rẻ ngang Mazda CX-5 , mẫu xe ăn khách ở phân khúc SUV cỡ C. So với các đối thủ, Pajero Sport đang đưa ra mức giá hấp dẫn, chỉ cao hơn Isuzu mu-X (mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc) 20 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport cạnh tranh với các mẫu SUV 7 chỗ gồm Toyota Fortuner, Kia Sorento, Ford Everest,... Thế mạnh của Mitsubishi Pajero Sport nằm ở ngoại hình trẻ trung, thể thao. Danh mục trang bị tiện nghi hấp dẫn và khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ sở hữu khối động cơ dầu 2.4L, sản sinh công suất cực đại 181 PS và mô-men xoắn cực đại 430Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và 2 cấu hình dẫn động cầu sau và 2 cầu.

Dẫu vậy, mẫu xe này cũng bộc lộ một số nhược điểm nhất định. Theo đánh giá từ người dùng, Mitsubishi Pajero Sport có vô-lăng trợ lực thủy lực không biến thiên theo tốc độ, mang đến cảm giác nặng nề cho người sử dụng. Việc điều khiển vô lăng bằng một tay là điều rất khó khăn.

Khoang nội thất của xe thiết kế theo phong cách truyền thống, vật liệu chế tác chủ yếu là nhựa nên tính thẩm mỹ không cao. Màn hình giải trí kiêm camera 360 độ trên xe hiển thị mờ, dễ bị lóa khi di chuyển dưới trời nắng làm người dùng khó quan sát. Khả năng cách âm của xe cần được cải thiện.

Tại thị trường Việt Nam, Pajero Sport không tạo đột biến về doanh số.

Mitsubishi Pajero Sport không có lựa chọn máy xăng. Trong khi nhiều khách hàng cho rằng động cơ xăng mang đến khả năng vận hành êm ái, thanh thoát hơn. Tuy nhiên, máy dầu cũng có những ưu điểm về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành bền bỉ.

Nhiều năm bán tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport không tạo đột biến về doanh số. Thứ hạng của Pajero Sport luôn nằm ở top cuối phân khúc do giá xe Mitsubishi Pajero Sport nằm ở mức cao, ít phiên bản lựa chọn. Doanh số tháng 4/2024 vừa qua của Pajero Sport chỉ đạt vỏn vẹn 25 chiếc, thấp hơn khá nhiều so với Ford Everest (766 xe), Hyundai Santa Fe (530 xe), Toyota Fortuner (267 xe).