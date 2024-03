Mitsubishi Pajero Sport 2024 lộ diện ở Thái Lan, chờ về Việt Nam?

Mitsubishi Pajero Sport thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2019. Do đó, đã đến lúc hãng Mitsubishi chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV hạng trung này. Hình ảnh rò rỉ của Mitsubishi Pajero Sport 2024 mới tại Thái Lan đã cho thấy điều đó. Qua những hình ảnh ít ỏi này, có thể thấy Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới được cải tiến ở một số chi tiết ngoại thất, tập trung tại khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu SUV cỡ D này được bổ sung lưới tản nhiệt và ốp cản trước mới. Tiếp theo đó là vành la-zăng mới với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Hiện chưa có hình ảnh chụp khu vực phía sau của xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2024. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe chỉ được điều chỉnh nhẹ ở thiết kế cản sau. Những khu vực còn lại của Mitsubishi Pajero Sport mới vẫn giữ nguyên như cũ. Mẫu SUV này tiếp tục được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe và nẹp chữ "X" mạ crôm bao quanh lưới tản nhiệt. Khu vực sườn xe cũng không có gì thay đổi trừ vành la-zăng. Bên trong xe, mẫu SUV hạng trung này được trang bị vô lăng 3 chấu mới với thiết kế giống với Mitsubishi Xforce. Vô lăng này giúp nội thất của Mitsubishi Pajero Sport trông bớt lạc hậu hơn. Tuy nhiên, những chi tiết nội thất khác của xe lại gần như được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Màn hình thông tin giải trí của xe vẫn được đặt chìm giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm. Đáng tiếc là chưa có nhiều thông tin liên quan đến trang bị của Mitsubishi Pajero Sport 2024. Theo tin đồn, mẫu SUV hạng trung này sẽ được bổ sung động cơ diesel mới tương tự Mitsubishi Triton 2024. Ở thế hệ mới, Mitsubishi Triton có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.4L với công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Thứ hai là động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.4L với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Nhiều khả năng Mitsubishi Pajero Sport 2024 sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024 (BIMS) diễn ra từ ngày 27/3 - 7/4 tới đây tại Thái Lan. Sau Thái Lan, mẫu SUV hạng trung này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. VIdeo: Hé lộ All New Mitsubishi Pajero Sport 2025.

Mitsubishi Pajero Sport thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2019. Do đó, đã đến lúc hãng Mitsubishi chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV hạng trung này. Hình ảnh rò rỉ của Mitsubishi Pajero Sport 2024 mới tại Thái Lan đã cho thấy điều đó. Qua những hình ảnh ít ỏi này, có thể thấy Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới được cải tiến ở một số chi tiết ngoại thất, tập trung tại khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu SUV cỡ D này được bổ sung lưới tản nhiệt và ốp cản trước mới. Tiếp theo đó là vành la-zăng mới với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Hiện chưa có hình ảnh chụp khu vực phía sau của xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2024 . Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe chỉ được điều chỉnh nhẹ ở thiết kế cản sau. Những khu vực còn lại của Mitsubishi Pajero Sport mới vẫn giữ nguyên như cũ. Mẫu SUV này tiếp tục được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe và nẹp chữ "X" mạ crôm bao quanh lưới tản nhiệt. Khu vực sườn xe cũng không có gì thay đổi trừ vành la-zăng. Bên trong xe, mẫu SUV hạng trung này được trang bị vô lăng 3 chấu mới với thiết kế giống với Mitsubishi Xforce. Vô lăng này giúp nội thất của Mitsubishi Pajero Sport trông bớt lạc hậu hơn. Tuy nhiên, những chi tiết nội thất khác của xe lại gần như được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Màn hình thông tin giải trí của xe vẫn được đặt chìm giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm. Đáng tiếc là chưa có nhiều thông tin liên quan đến trang bị của Mitsubishi Pajero Sport 2024. Theo tin đồn, mẫu SUV hạng trung này sẽ được bổ sung động cơ diesel mới tương tự Mitsubishi Triton 2024. Ở thế hệ mới, Mitsubishi Triton có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.4L với công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Thứ hai là động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.4L với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Nhiều khả năng Mitsubishi Pajero Sport 2024 sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024 (BIMS) diễn ra từ ngày 27/3 - 7/4 tới đây tại Thái Lan. Sau Thái Lan, mẫu SUV hạng trung này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. VIdeo: Hé lộ All New Mitsubishi Pajero Sport 2025.