Mitsubishi Mirage AT đang rẻ hơn Toyota Wigo tại Việt Nam

Các đại lý Mitsubishi hiện đang giảm giá mạnh cho mẫu xe Mirage. Theo đó, mức giảm giá Mitsubishi Mirage phiên bản CVT Eco và phiên bản CVT lần lượt là 35 và 27 triệu đồng, xuống còn 360 và 423 triệu đồng. Với giá bán thực tế hiện tại, Mitsubishi Mirage phiên bản CVT Eco đang có giá bán rẻ hơn cả Toyota Wigo.

Ngoài ra, phiên bản sedan của Mirage là Attrage CVT Eco và CVT được tặng kèm gói phụ kiện 15 triệu đồng hoặc quy đổi ra tiền mặt. Có thể thấy đây là động thái “dọn kho” của hãng xe Nhật Bản nhằm chuẩn bị đưa về các mẫu Mirage và Attrage mới. Mitsubishi Mirage phiên bản CVT Eco có giá bán sau khi giảm chỉ còn khoảng 360 triệu đồng, rẻ hơn phiên bản số tự động của mẫu xe hạng A - Toyota Wigo

Đối với những người đang có nhu cầu mua xe cỡ nhỏ giá rẻ để di chuyển trong đô thị thì hiện tại Mirage CVT Eco có giá bán sau khi giảm là lựa chọn đáng cân nhắc. Mẫu xe này được người dùng đánh giá cao hơn Toyota Wigo về khả năng vận hành cũng như trang bị bên trong.