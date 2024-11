Skoda Kodiaq tại Việt Nam đang giảm đến 166 triệu đồng

Mẫu SUV 7 chỗ Skoda Kodiaq Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu đang có mức giá chỉ từ hơn 1 tỷ đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ cùng voucher 30 triệu đồng (cho phiên bản Ambition). Như vậy sau ưu đãi, mức giá xe Skoda Kodiaq còn 1,023 triệu cho bản Ambition 1.4 Turbo và 1,248 triệu cho phiên bản Style 4x4 2.0 Turbo. Đây là một mức giá khá dễ chịu với xe SUV nhập khẩu châu Âu, có thể cạnh tranh mạnh mẽ với các mẫu lắp ráp trong nước đang được hưởng hỗ trợ phí trước bạ. Bên cạnh đó, Skoda Việt Nam tặng thêm nhiều ưu đãi khác bao gồm 1 năm bảo dưỡng miễn phí, 1 năm bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự, gia hạn 5 năm bảo hành và bộ phụ kiện chính hãng. Kodiaq là mẫu xe SUV thực dụng đậm chất châu Âu sẽ phù hợp với ai ưu tiên yếu tố an toàn cùng các giá trị cốt lõi như khung gầm, động cơ, hộp số. Skoda Kodiaq được đánh giá cao ở khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường nhựa và đường offroad nhẹ. Giá trị mà khung gầm MQB mang lại là sự chắc chắn, ổn định và an toàn khi vận hành, đặc biệt ở tốc độ cao. Đây là nền tảng giúp Kodiaq đạt được 5 sao tiêu chuẩn Euro NCAP. Về khả năng vận hành, Kodiaq mang đến hai lựa chọn động cơ tăng áp, dung tích 1.4L và 2.0L. Phiên bản Ambition sử dụng động cơ 1.4 Turbo TSI với công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 1.500 - 3.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép ma sát ướt. Còn trên phiên bản Style là động cơ 2.0 Turbo TSI đi kèm hộp số tự động DSG 7 cấp ly hợp kép ướt, tích hợp chức năng chuyển số trên vô lăng và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ này cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm tại dải tua máy 1.400 - 3.940 vòng/phút. Mẫu xe SUV Skoda Kodiaq sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.697 x 1.882 x 1.681 mm và chiều dài cơ sở 2.790 mm. Xe còn sở hữu khoảng sáng gầm 193 mm, đủ để đối phó với những đoạn đường xấu và gồ ghề tại Việt Nam. Kodiaq kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Skoda với những đường nét mạnh mẽ và nam tính. Lưới tản nhiệt 3 chiều, cụm đèn pha LED ma trận toàn phần sắc sảo cùng bộ vành hợp kim 19 inch góp phần tạo nên diện mạo ấn tượng. Đèn hậu LED hình chữ "C" độc đáo là điểm nhấn nhận diện thương hiệu. Video: Đánh giá Skoda Kodiaq tại Việt Nam.

