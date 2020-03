Đại gia Hồng Kông mua 2 siêu xe Aston Martin V12 Speedster

Dù chỉ được xem buổi ra mắt qua màn hình lớn nhưng các đại gia ở Hồng Kông cũng rất tự hào khi nằm trong số 88 người may mắn nhất trên thế giới sở hữu siêu xe Aston Martin V12 Speedster. Không những thế, các đại gia ở Hương Cảng còn rất chịu chơi khi đặt đến 2 chiếc Aston Martin V12 Speedster hàng hiếm. Tất nhiên là hãng siêu xe Anh quốc không từ chối lời đề nghị béo bở này. Thời gian giao hàng dự kiến siêu xe Aston Martin V12 Speedster cho các đại gia ở Hồng Kông dự kiến diễn ra vào năm 2021. Hiện chưa rõ số tiền mà giới triệu phú ở Hương Cảng chi ra để sở hữu Aston Martin V12 Speedster, chỉ biết rằng giá xe Aston Martin V12 Speedster bản tiêu chuẩn là 765.000 Bảng Anh (tương đương khoảng 23 tỷ đồng). Với việc đại gia Hồng Kông đặt mua 2 trên tổng số 88 chiếc siêu xe Aston Martin V12 Speedster được sản xuất trên toàn thế giới sẽ sớm giúp các đại gia ở đây sở hữu 1 cặp siêu xe 2 chỗ ngồi không mui rất đình đám hiện nay. Chiếc còn lại chính là Ferrari Monza SP2 đến Hương Cảng cách đây không lâu. Aston Martin V12 Speedster là sản phẩm được tạo nên bởi Q by Aston Martin với cảm hứng từ lịch sử thể thao tốc độ của hãng xe Anh quốc cùng thiết kế phong cách hàng không. Được biết là ý tưởng về chiếc Aston Martin V12 Speedster bắt đầu hình thành từ 12 tháng trước nhằm mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn siêu xe hai chỗ không mui, bên cạnh các mẫu xe như Bentley Bacalar, McLaren Elva hay Ferrari Monza SP2. Theo hãng xe Aston Martin, chiếc V12 Speedster được phát triển dựa trên kết cấu khung gầm nhôm liên kết mới nhất của hãng, hội tụ các điểm mạnh từ hai người anh em là Aston Martin DBS Superleggera và Aston Martin Vantage nhằm tạo nên nét độc đáo riêng. Cùng với đó là hệ thống treo tay đòn kép độc lập ở trước và hệ thống treo đa liên kết cùng lò xo và giảm chấn thích ứng. Trong đó hệ thống giảm chấn thích ứng có thể vận hành ở 3 chế độ là Sport, Sport+ và Track. Sức mạnh của Aston Martin V12 Speedster đến từ khối động cơ V12, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 753 Nm. Đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ này là hộp số tự động ZF 8 cấp cùng vi sai chống trượt ở cầu sau. Siêu xe Aston Martin V12 Speedster được đại gia Hồng Kông đặt mua đến hai chiếc có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Cận cảnh vẻ đẹp của siêu xe Aston Martin V12 Speedster không mui nhìn từ trên cao. Có thể thấy hãng xe Anh quốc sử dụng một thanh nhôm chạy chính giữa hai ghế ngồi của Aston Martin V12 Speedster



Bên trong khoang lái của siêu xe Aston Martin V12 Speedster gây ấn tượng với sự hoà trộn giữa chất liệu truyền thống và hiện đại. Có thể thấy rõ nhiều chi tiết bằng sợi carbon, crôm, nhôm và thậm chí là cao su được in 3D rất hiện đại, tương phản lại là nội thất bọc da được thêu thủ công. Bên cạnh đó, hộc găng tay truyền thống được thay bằng túi da có thể tháo rời và hình ảnh máy bay tiêm kích F/A-18 xuất hiện thành cửa.



Video: Chi tiết Aston Martin V12 Speedster không kính, không mui.





