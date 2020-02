Mitsubishi Mirage 2020 siêu rẻ, từ 316 triệu đồng tại Anh

Về cụ thể, phiên bản nâng cấp của mẫu xe đô thị nhỏ gọn này xuất hiện tại Anh. Giá xe Mitsubishi Mirage 2020 (hay Space Star tại thị trường châu Âu) lăn bánh từ 10.550 bảng Anh (khoảng 316 triệu đồng), giảm nhẹ 745 bảng (tương đương 22 triệu đồng) so với model 2019 từng được bán với giá 11.295 bảng (338 triệu đồng). Ra mắt tại Thái Lan vào hồi Tháng 11/2019, phiên bản xe giá rẻ Mitsubishi Mirage này được cải tiến khi phần đầu xe được tái thiết kế với tấm lưới tản nhiệt và cản trước dạng ‘Dynamic Shield’ đặc trưng, cùng phần đèn pha thế hệ mới sử dụng công nghệ LED. Các nâng cấp ngoại thất cũng bao gồm một bộ cản sau hoàn toàn mới với khe thông gió đặt 2 bên, cũng như phần đèn hậu LED mới, bộ bánh xe 15-inch phối màu tương phản và hai tùy chọn màu mới (Trắng kim cương và Vàng cát). Mở cửa xe, Mitsubishi Mirage 2020 mới xuất hiện với một khoang nội thất thanh lịch và đầy đủ trang bị hơn. Danh sách này bao gồm các viền cửa và nút điều khiển mới, đồng hồ tốc độ với độ tương phản và sắc nét cao cũng như các bề mặt chất liệu mới.

Ngoài ra xe còn sở hữu hệ thống màn hình Smartphone Display Audio (SDA) kích thước 6,5-inch với kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth và định vị vệ tinh.



Động cơ được sử dụng trên Mirage 2020 vẫn là máy xăng MIVEC 3 xi-lanh 1,2 lít với công suất 80 mã lực, tuy nhiên đã được Mitsubishi tinh chỉnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như giảm thiểu khí thải môi trường.



Ngoài ra, Mirage sẽ được cung ứng hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động vô cấp CVT (trên phiên bản Design và First Edition).



Tại Anh, Mirage 2020 có 3 phiên bản bao gồm: Verve (tiêu chuẩn), Design và bản giới hạn First Edition.

Video: Chi tiết Mitsubishi Mirage 2020 facelift mới.





