Ra mắt Mitsubishi Mirage 2020 mới từ 363 triệu đồng

Đúng như những hình ảnh úp mở từ trước, Mitsubishi Mirage 2020 mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield tương tự những người anh em như Xpander, Eclipse Cross, Triton và Pajero Sport. Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua thiết kế đầu xe của mẫu xe hatchback này. Mô tả video Theo đó, Mitsubishi Mirage 2020 được trang bị nẹp mạ crôm kéo dài từ đèn pha xuống cản trước, tạo thành hình chữ "X" quen thuộc. Ngoài ra, xe còn có cản trước và lưới tản nhiệt tái thiết kế. Xe sở hữu màu sơn ngoại thất mới là vàng Sand Yellow và trắng White Diamond. Màu sơn cam Sunrise Orange sẽ biến mất ở phiên bản 2020. Tuy nhiên, khác với những mẫu xe như Xpander hay Triton mới, Mitsubishi Mirage 2020 không được tách riêng dải đèn LED định vị ban ngày và đèn pha. Thay vào đó, cụm đèn pha của mẫu xe hatchback đô thị này tích hợp với dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới là đèn sương mù hình tròn, nằm trong hốc màu đen. Vòng ra đằng sau mẫu xe Mitsubishi Mirage hoàn toàn mới này, chúng ta sẽ bắt gặp cản sau thay đổi thiết kế và cụm đèn hậu LED mới. Cánh gió mui của xe sẽ được tích hợp đèn phanh thứ ba trên cao trong khi bên dưới là đầu ống xả mạ crôm. Ở Mirage 2020, hãng Mitsubishi còn trang bị bộ vành hợp kim 15 inch sơn phối 2 màu thể thao. Trừ bộ vành, thiết kế thân xe của mẫu hatchback này dường như không thay đổi nhiều so với thế hệ cũ, đặc biệt ở đường dập gân chạy từ hốc bánh trước đến đèn hậu. Ở Mirage 2020, hãng xe ôtô Mitsubishi còn trang bị bộ vành hợp kim 15 inch sơn phối 2 màu thể thao. Trừ bộ vành, thiết kế thân xe của mẫu hatchback này dường như không thay đổi nhiều so với thế hệ cũ, đặc biệt ở đường dập gân chạy từ hốc bánh trước đến đèn hậu. Những nâng cấp khác bên trong xe chi tiết giả sợi carbon trên cụm điều khiển trung tâm và ở khu vực bao quanh nút chỉnh cửa sổ hay bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước mới. Về trang bị, Mitsubishi Mirage 2020 tại Thái Lan có điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 4 loa, hệ thống định vị, vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh 2 hướng (lên, xuống) và tích hợp phím chức năng, cần số bọc da, 1 ổ điện 12V, nút bấm khởi động máy cũng như mở cửa không cần chìa khóa. Trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, hệ thống chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo va chạm phía trước, giảm thiểu tai nạn khi đạp nhầm chân ga, kiểm soát hành trình, camera lùi và 2 túi khí trước. Đáng tiếc là động cơ của Mitsubishi Mirage 2020 không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1,2 lít cũ với công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tại thị trường Thái Lan, xe được chia thành 4 bản trang bị với giá xe Mitsubishi Mirage 2020 dao động từ 474.000 - 619.000 Baht (khoảng 363 - 474 triệu đồng). Hi vọng sau Thái Lan, mẫu xe hatchback hạng A này cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam vào năm sau. Video: Nhá hàng Mitsubishi Mirage 2020 mới.

Đúng như những hình ảnh úp mở từ trước, Mitsubishi Mirage 2020 mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield tương tự những người anh em như Xpander, Eclipse Cross, Triton và Pajero Sport. Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua thiết kế đầu xe của mẫu xe hatchback này. Mô tả video Theo đó, Mitsubishi Mirage 2020 được trang bị nẹp mạ crôm kéo dài từ đèn pha xuống cản trước, tạo thành hình chữ "X" quen thuộc. Ngoài ra, xe còn có cản trước và lưới tản nhiệt tái thiết kế. Xe sở hữu màu sơn ngoại thất mới là vàng Sand Yellow và trắng White Diamond. Màu sơn cam Sunrise Orange sẽ biến mất ở phiên bản 2020. Tuy nhiên, khác với những mẫu xe như Xpander hay Triton mới, Mitsubishi Mirage 2020 không được tách riêng dải đèn LED định vị ban ngày và đèn pha. Thay vào đó, cụm đèn pha của mẫu xe hatchback đô thị này tích hợp với dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới là đèn sương mù hình tròn, nằm trong hốc màu đen. Vòng ra đằng sau mẫu xe Mitsubishi Mirage hoàn toàn mới này, chúng ta sẽ bắt gặp cản sau thay đổi thiết kế và cụm đèn hậu LED mới. Cánh gió mui của xe sẽ được tích hợp đèn phanh thứ ba trên cao trong khi bên dưới là đầu ống xả mạ crôm. Ở Mirage 2020, hãng Mitsubishi còn trang bị bộ vành hợp kim 15 inch sơn phối 2 màu thể thao. Trừ bộ vành, thiết kế thân xe của mẫu hatchback này dường như không thay đổi nhiều so với thế hệ cũ, đặc biệt ở đường dập gân chạy từ hốc bánh trước đến đèn hậu. Ở Mirage 2020, hãng xe ôtô Mitsubishi còn trang bị bộ vành hợp kim 15 inch sơn phối 2 màu thể thao. Trừ bộ vành, thiết kế thân xe của mẫu hatchback này dường như không thay đổi nhiều so với thế hệ cũ, đặc biệt ở đường dập gân chạy từ hốc bánh trước đến đèn hậu. Những nâng cấp khác bên trong xe chi tiết giả sợi carbon trên cụm điều khiển trung tâm và ở khu vực bao quanh nút chỉnh cửa sổ hay bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước mới. Về trang bị, Mitsubishi Mirage 2020 tại Thái Lan có điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 4 loa, hệ thống định vị, vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh 2 hướng (lên, xuống) và tích hợp phím chức năng, cần số bọc da, 1 ổ điện 12V, nút bấm khởi động máy cũng như mở cửa không cần chìa khóa. Trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, hệ thống chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo va chạm phía trước, giảm thiểu tai nạn khi đạp nhầm chân ga, kiểm soát hành trình, camera lùi và 2 túi khí trước. Đáng tiếc là động cơ của Mitsubishi Mirage 2020 không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1,2 lít cũ với công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tại thị trường Thái Lan, xe được chia thành 4 bản trang bị với giá xe Mitsubishi Mirage 2020 dao động từ 474.000 - 619.000 Baht (khoảng 363 - 474 triệu đồng). Hi vọng sau Thái Lan, mẫu xe hatchback hạng A này cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam vào năm sau. Video: Nhá hàng Mitsubishi Mirage 2020 mới.