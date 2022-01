MINI 3-Cửa, 5-Cửa và Convertible từ 1,7 tỷ tại Việt Nam

Đã 20 năm kể từ khi mẫu xe MINI được giới thiệu đến công chúng, thế hệ mới nhất trên các dòng MINI hiện nay là lời khẳng định cho giá trị cốt lõi mà thương hiệu ôtô MINI luôn hướng đến, đó là tạo nên những chiếc xe cao cấp nhất trong phân khúc cỡ nhỏ. Với tôn chỉ này, MINI đã thể hiện hình ảnh của một hãng xe luôn mang đến sự nhỏ gọn, nhanh nhẹn với vẻ ngoài không thể nhầm lẫn. Bernd Körber, Giám đốc thương hiệu MINI cho biết: “Với việc thay đổi thiết kế cho các dòng xe MINI thế hệ mới, MINI đã bước một bước tiến mới trong việc định hình nên phong cách cá nhân của từng mẫu xe và đạt đến chất lượng cao nhất trong việc phát triển sản phẩm của hãng”. Ngôn ngữ thiết kế mới theo phong cách tối giản giúp tôn lên nét thanh lịch đặc trưng của MINI. Phần đầu xe đặc biệt ấn tượng với sự xuất hiện của lưới tản nhiệt hình lục giác đã được gia tăng kích thước cùng viền đen bao quanh. Đèn pha hình tròn đặc trưng trên các mẫu xe MINI sử dụng công nghệ LED cho tầm chiếu sáng xa và chất lượng ánh sáng tốt hơn. Đèn sương mù phía trước được thay thể bằng các cửa hút gió thẳng đứng, đóng vai trò mở cửa gió nhằm tối ưu hóa tính khí động học cho xe. Cản trước của xe có màu giống với thân xe thay vì màu đen như ở phiên bản cũ. Ở phía đuôi xe được thiết kế vô cùng tinh gọn. Viền đen bao quanh cản sau tạo hình lục giác tương tự như thiết kế của lưới tản nhiệt. Trên các phiên bản One và Cooper, viền đen hình lục giác này cũng bao quanh ống xả giúp đuôi xe trong gọn gàng hơn đáng kể. Đèn hậu LED được thiết kế với đồ họa Union Jack mang đậm chất Anh. Thiết kế của phiên bản mui trần MINI Convertible gợi lên cảm giác thích thú khi cầm lái. Mui xe được thiết kế với chức năng chỉnh điện và đặc biệt vô cùng yên tĩnh khi đóng/mở. Mui mềm được làm bằng vải dệt có thể đóng hoặc mở trong vòng 18 giây. Hơn thế nữa, mui xe cũng có thể được kích hoạt khi xe đang chạy ở tốc độ lên đến 30 km/h. Ngoài ra, mui xe còn có khả năng trượt 40cm để tạo nên cửa sổ trời cho xe, chủ nhân có thể kích hoạt tính năng này ở bất kỳ tốc độ nào. Gói trang trí MINI Yours cũng xuất hiện để tô điểm thêm cho mui xe với họa tiết Union Jack màu Xám Titan được dệt trên mui. MINI 3-Cửa, MINI 5-Cửa và MINI Convertible mới được giới thiệu thêm ba màu sơn mới bao gồm màu Xám Rooftop, màu Xanh Island và đặc biệt nổi bật với màu Vàng Zesty trên MINI Convertible. Mâm xe hợp kim nhẹ cũng được thay đổi về thiết kế trên các phiên bản MINI mới. MINI One 5-Cửa được trang bị mâm xe hợp kim nhẹ 16 inch với thiết kế Victory Spoke màu đen. Cooper Convertible sở hữu mâm xe hợp kim nhẹ 17 inch thể thao theo thiết kế Scissor Spoke (trước đây chỉ dành cho MINI Convertible SideWalk Edition), và Cooper 3-Cửa sử dụng mâm 17 inch thiết kế Rail Spoke. Đèn pha LED trên các phiên bản MINI mới đã được tinh chỉnh để mang đến khả năng chiếu sáng tốt hơn. Phần vỏ bên trong cụm đèn pha đặc trưng của MINI không còn mạ crôm nữa mà chuyển sang màu đen. Một dải đèn viền hình tròn đảm nhận chức năng của đèn chiếu sáng ban ngày và đèn báo rẽ. Đồ họa ánh sáng LED ở đèn hậu lấy cảm hứng từ Quốc kỳ Anh Quốc được thiết kế để tạo nên hiệu ứng thị giác sâu hơn và sắc nét hơn. Tính năng hỗ trợ chiếu sáng khi thời tiết xấu cũng có thể được kích hoạt dễ dàng chỉ với một nút bấm. Khi tầm nhìn của người lái bị hạn chế, ví dụ như khi mưa to, chùm ánh sáng trên đèn sẽ được bổ sung thêm để gia tăng cường độ sáng và cho tầm chiếu xa hơn, đảm bảo an toàn khi di chuyển trong những ngày trời mưa. Khoang nội thất của MINI 3-Cửa, MINI 5-Cửa và MINI Convertible mới được thiết kế tinh tế và hiện đại hơn. Đường viền nội thất sở hữu màu sắc tương ứng với màu bọc ghế tạo nên tính nhất quán trong thiết kế nội thất của xe.Tấm ốp trên bảng điều khiển sẽ có màu đen piano hoặc màu bạc nhôm được bao phủ theo chiều ngang của khoang lái. Bảng đồng hồ kỹ thuật số là trang bị đắt giá được đặt ở phía sau vô lăng. Bảng đồng hồ này có kích thước 5 inch và cho phép hiển thị tất cả các thông tin liên quan đến lái xe cũng như các thông báo về kiểm soát và hiển thị trạng thái của hệ thống hỗ trợ lái trên MINI. Màn hình cảm ứng trung tâm có đường kính 8,8 inch, tích hợp các nút chức năng có độ nhạy cao và bề mặt phủ màu đen Piano bóng bẩy. Ngoài ra, cụm điều khiển âm thanh cũng như các nút dành cho đèn cảnh báo nguy hiểm và hệ thống hỗ trợ người lái được tích hợp hài hòa hơn trên màn hình điều khiển trung tâm hình tròn này. Trên các phiên bản Cooper tại Việt Nam, hệ thống loa hi-fi Harman Kardon được trang bị tiêu chuẩn – 12 loa, với công suất lên đến 360 watt được thiết kế riêng cho nội thất của xe, mang đến âm thanh chân thực và vô cùng sống động. Hệ điều hành của MINI 3-Cửa, MINI 5-Cửa và MINI Convertible mới giờ đây đã trở nên tiên tiến hơn bao giờ hết nhờ vào màn hình đồ họa mới tích hợp thêm các chức năng đa nhiệm như điều khiển hệ thống âm thanh, hệ thống đàm thoại rảnh tay, điều hướng và những ứng dụng khác. Với hệ thống showroom MINI chính hãng trải rộng khắp cả nước cùng kinh nghiệm lâu năm, THACO AUTO sẽ liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng Việt Nam những mẫu xe mới nhất của cả ba thương hiệu MINI, BMW và BMW Motorrad. MINI 3-Cửa, MINI 5-Cửa và MINI Convertible mới hiện đã có mặt tại tất cả các showroom MINI THACO. Video: Lựa chọn MINI 3-Cửa, 5-Cửa tại Việt Nam?

