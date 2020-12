Chi tiết MINI One và Cooper từ 1,57 tỷ tại Việt Nam

Thaco vừa giới thiệu với khách hàng Việt Nam 2 mẫu xe MINI Cooper 3 cửa và MINI One 5 cửa với sự nâng cấp mạnh mẽ về ngoại hình và trang bị. Ở lần nâng cấp này, hai chiếc xe ôtô của MINI có thêm điểm nhấn mới trong thiết kế, cải tiến lại hệ truyền động nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng. Sự thay đổi dễ nhận thấy khi nhìn từ bên ngoài chính là hệ thống đèn chiếu sáng. Hai mẫu MINI 3 cửa và MINI 2 cửa đều sử dụng cụm đèn pha LED thiết kế hiện đại. Đèn hậu cải tiến, ứng dụng công nghệ Led, lấy cảm hứng thiết kế từ lá Quốc kỳ Union Jack của Anh Quốc. Bộ mâm xe cũng được làm mới. Nếu như MINI Cooper 3 cửa sử dụng mâm xe đa chấu 17 inch thì MINI One sử dụng mâm xe 5 chấu kép 16 inch.

Khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn về chất liệu ghế ngồi và ốp trang trí nội thất khi nhắm đến hai mẫu xe này. Mục tiêu mà hãng xe hướng đến là tạo phong cách riêng cho khoang lái MINI Cooper 3 cửa và MINI One 5 cửa. Trong đó, nội thất da Leatherette màu đen Carbon là trang bị tiêu chuẩn cho cả hai phiên bản. MINI Cooper 3 dùng ốp trang trí nội thất màu xám Hazy (và có thêm tùy chọn nội thất da Chester) còn MINI One 5 cửa dùng ốp màu bạc.

Hai chiếc xe đều tích hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 6,5 inch, có khả năng kết nối Bluetooth, điện thoại thông minh, Apple CarPlay không dây. Gói MINI Excitement có đèn chào mừng mang logo MINI khi xe đóng/mở cửa. Ngoài ra, xe còn có thêm hệ thống dẫn đường MINI với bản đồ thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau thông qua màn hình trung tâm. Những trang bị đáng chú ý khác có mặt trên xe gồm: Hệ thống loa hi-fi cao cấp harman kardon cùng 12 loa hiệu suất cao, mang lại không gian giải trí ấn tượng. Bên dưới nắp ca-pô của MINI Cooper 3 cửa là khối động cơ MINI TwinPower Turbo 1.5L, cho công suất tối đa 136 mã lực, momen xoắn tối đa 220 Nm. Động cơ MINI One 5 cửa là loại 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực, momen xoắn tối đa 190 Nm. Cả hai động cơ trên kết hợp với hộp số ly hợp kép Steptronic 7 cấp.



Những trang bị an toàn cơ bản trên xe gồm: Camera quan sát phía sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control,… Ngoài ra, hệ thống cũng giám sát khu vực xung quanh thông qua cảm biến và phát ra tín hiệu cảnh báo bằng cả âm thanh cùng hình ảnh nếu người lái ở quá gần xe hoặc các vật thể cản trở khác... Giá xe MINI 3 cửa phiên bản Standard là 1,799 tỷ đồng, Cooper 3 cửa phiên bản Chester giá 1,849 tỷ đồng, Cooper 3 cửa phiên bản High giá 1,859 tỷ đồng và Cooper 3 cửa phiên bản Premium giá 1,869 tỷ đồng. Trong khi đó, giá bán cho mẫu MINI One 5 cửa mới là 1,579 tỷ đồng. Viedeo: Chi tiết MINI One 2021 thế hệ mới.

Thaco vừa giới thiệu với khách hàng Việt Nam 2 mẫu xe MINI Cooper 3 cửa và MINI One 5 cửa với sự nâng cấp mạnh mẽ về ngoại hình và trang bị. Ở lần nâng cấp này, hai chiếc xe ôtô của MINI có thêm điểm nhấn mới trong thiết kế, cải tiến lại hệ truyền động nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng. Sự thay đổi dễ nhận thấy khi nhìn từ bên ngoài chính là hệ thống đèn chiếu sáng. Hai mẫu MINI 3 cửa và MINI 2 cửa đều sử dụng cụm đèn pha LED thiết kế hiện đại. Đèn hậu cải tiến, ứng dụng công nghệ Led, lấy cảm hứng thiết kế từ lá Quốc kỳ Union Jack của Anh Quốc. Bộ mâm xe cũng được làm mới. Nếu như MINI Cooper 3 cửa sử dụng mâm xe đa chấu 17 inch thì MINI One sử dụng mâm xe 5 chấu kép 16 inch.

Khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn về chất liệu ghế ngồi và ốp trang trí nội thất khi nhắm đến hai mẫu xe này. Mục tiêu mà hãng xe hướng đến là tạo phong cách riêng cho khoang lái MINI Cooper 3 cửa và MINI One 5 cửa. Trong đó, nội thất da Leatherette màu đen Carbon là trang bị tiêu chuẩn cho cả hai phiên bản. MINI Cooper 3 dùng ốp trang trí nội thất màu xám Hazy (và có thêm tùy chọn nội thất da Chester) còn MINI One 5 cửa dùng ốp màu bạc.

Hai chiếc xe đều tích hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 6,5 inch, có khả năng kết nối Bluetooth, điện thoại thông minh, Apple CarPlay không dây. Gói MINI Excitement có đèn chào mừng mang logo MINI khi xe đóng/mở cửa. Ngoài ra, xe còn có thêm hệ thống dẫn đường MINI với bản đồ thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau thông qua màn hình trung tâm. Những trang bị đáng chú ý khác có mặt trên xe gồm: Hệ thống loa hi-fi cao cấp harman kardon cùng 12 loa hiệu suất cao, mang lại không gian giải trí ấn tượng. Bên dưới nắp ca-pô của MINI Cooper 3 cửa là khối động cơ MINI TwinPower Turbo 1.5L, cho công suất tối đa 136 mã lực, momen xoắn tối đa 220 Nm. Động cơ MINI One 5 cửa là loại 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực, momen xoắn tối đa 190 Nm. Cả hai động cơ trên kết hợp với hộp số ly hợp kép Steptronic 7 cấp.



Những trang bị an toàn cơ bản trên xe gồm: Camera quan sát phía sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control,… Ngoài ra, hệ thống cũng giám sát khu vực xung quanh thông qua cảm biến và phát ra tín hiệu cảnh báo bằng cả âm thanh cùng hình ảnh nếu người lái ở quá gần xe hoặc các vật thể cản trở khác... Giá xe MINI 3 cửa phiên bản Standard là 1,799 tỷ đồng, Cooper 3 cửa phiên bản Chester giá 1,849 tỷ đồng, Cooper 3 cửa phiên bản High giá 1,859 tỷ đồng và Cooper 3 cửa phiên bản Premium giá 1,869 tỷ đồng. Trong khi đó, giá bán cho mẫu MINI One 5 cửa mới là 1,579 tỷ đồng. Viedeo: Chi tiết MINI One 2021 thế hệ mới.