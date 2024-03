Minh Nhựa sẽ chi tới 50 tỷ để "tậu" Lamborghini Revuelto PHEV mới?

Lamborghini Revuelto 2024 mới là dòng siêu xe khá đặc biệt, nó đánh dấu cột mốc lần đầu tiên hãng siêu xe với logo "bò tót" sản xuất ra 1 chiếc xe xăng lai điện, với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Sự đặc biệt này đã khiến siêu xe Lamborghini Revuelto đang "bán chạy như tôm tươi", cháy hàng đến tận năm 2026. Lamborghini Revuelto tại Việt Nam hiện đã được 1 số đại gia bỏ vào trong giỏ hàng mua sắm xe năm 2024 này, 1 trong số đó có Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi Minh Nhựa. Và để các khách hàng trong nước không phải chờ đợi lâu, đại lý chính hãng đã có lịch ra mắt xe Lamborghini Revuelto vào tuần sau. Mới đây, trên mạng xã hội cũng đã lan truyền hình ảnh về chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, xe đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng cho màn ra mắt của siêu bò này với giới truyền thông, cũng như các đại gia trong nước vào ngày 19/3. Chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto này nhiều khả năng thuộc diện tạm nhập tái xuất, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để giới mê xe, và các đại gia vui mừng, vì sắp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của siêu bò với hệ truyền động plug-in hybrid. Tại thị trường nước ngoài, dòng siêu xe Lamborghini Revuelto có giá bán chính hãng hơn 13,5 tỷ đồng Vì thế, nhiều khả năng giá xe Lamborghini Revuelto có thể hơn 50 tỷ đồng tại Việt Nam, gần đây 1 thị trường Asean đã được giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto đó là Thái Lan, các đại gia ở đây phải chi ra số tiền từ 47,49 triệu Baht (khoảng 32,6 tỷ đồng) để sở hữu. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg Đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Video: Giới thiệu Lamborghini Revuelto PHEV 2024 mới.

