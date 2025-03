Bất ngờ sự thật ít biết về các loài cây họ cam chanh

Các loài cây như cam, quít, quất, bưởi, bòng, phật thủ… đều thuộc chi cam chanh (Citrus). Citrus có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Đông Nam châu Á, nơi có khí hậu nhiệt đới thuận lợi cho sự phát triển của các loại cây thuộc chi cam chanh. Các loài cây trong chi này là cây bụi lớn hay cây thân gỗ nhỏ, cao 5 - 15m tùy loài, với thân cây có gai và các lá thường xanh mọc so le có mép nhẵn. Hoa mọc của chúng đơn hay thành chùm hoa nhỏ, cánh hoa màu trắng và rất nhiều nhị hoa. Hoa thường có mùi thơm rất nồng nàn. Quả của các cây thuộc chi Citrus có múi, mọng, thường hình cầu nhưng cũng có khi thuôn dài (chanh ngón tay) hoặc chia nhánh (phật thủ), chiều dài dao động từ 4 - 30 cm và đường kính 4 - 20 cm tùy loài. Các múi bên trong quả chứa nhiều tép mọng nước, mỗi tép là một tế bào. Quả của các cây thuộc chi Citrus thường có vị chua (do hàm lượng axít citric cao) hương thơm đặc trưng. Các loại cây trong chi này ưa các điều kiện môi trường nhiều nắng, ẩm ướt với đất tốt và lượng mưa hay lượng nước tưới đủ lớn. Mặc dù có tán lá rộng, nhưng chúng là cây thường xanh và không rụng lá theo mùa Trong tự nhiên, các loài cây này nở hoa vào mùa xuân và ra quả chỉ một thời gian ngắn sau đó. Quả bắt đầu chín vào mùa thu hay đầu mùa đông. Màu vàng, da cam của quả các loại cây trong chi Citrus chỉ xuất hiện trong những khu vực có mùa đông mát mẻ. Ở khu vực cận kề xích đạo và không có mùa đông thì quả của chúng vẫn giữ màu xanh cho đến khi chín. Do các loài cây trong chi Citrus rất dễ lai ghép với nhau, người ta đã tạo ra rất nhiều giống cây khác nhau cho quả ngọt, kích thước lớn, thơm hơn các loài cây hoang dã. Nhiều loại cây trong chi Citrus có giá trị thương mại cao, được trồng để thu hoạch quả. Hầu hết quả của chúng có thể dùng để ăn tươi, làm nguyên liệu cho các món ăn hay pha chế nước giải khát. Ngoài ra chúng cũng được dùng làm gia vị, dược liệu, chiết xuất tinh dầu phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm hoặc mỹ phẩm. Các khu vực chính trồng các loại cây cam, chanh ở mức độ thương mại là miền Nam Trung Quốc, Đông Nam Á, khu vực ven Địa Trung Hải, Nam Phi, Australia, miền nam Mỹ và một phần Nam Mỹ. Không chỉ trồng để làm thực phẩm, các loài cây trong chi Citrus còn là cây cảnh được ưa chuộng trong nhiều khu vườn. Ở một số quốc gia Đông Á, quất là loài cây cảnh mang tính biểu tượng của ngày Tết Nguyên đán… Mời độc giả xem thêm video "Giống cam máu độc lạ, giàu dinh dưỡng"

