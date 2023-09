Lamborghini Revuelto chào sân Đông Nam Á "giá chát", hơn 46 tỷ đồng

Sau khi ra mắt tại các thị trường châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia… thì mới đây Lamborghini Singapore chính thức trình làng mẫu siêu xe hybrid Lamborghini Revuelto tại Singapore với mức giá gần 2 triệu đô la (khoảng hơn 46 tỷ đồng) cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Lamborghini Revuelto 2023 mới được xem là mẫu siêu xe thay thế cho người tiền nhiệm Aventador với những nâng cấp hoàn toàn mới vơi nhiều công nghệ lần đầu được hãng xe Ý áp dụng. Mẫu siêu xe mới này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Space Race kết hợp giữa sự tối giản nhưng vẫn giữ được sự thể thao vốn có. Có khá nhiều đường nét được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu Lamborghini Sián FKP 37 thông qua các bộ phận như cụm đèn trước sau hình chữ Y, các chi tiết khí động học làm từ carbon, cụm ống xả kép đặt cao, ngoài ra người mua có thể tùy chọn màu sơn, kiểu mâm, hệ thống phanh theo sở thích. Không gian bên trong của Lamborghini Revuelto hướng đến sự hiện đại như đồng hồ lái kỹ thuật số kích thước 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch, màn hình phụ bên phải kích thước 9.1 inch. Ngoài ra người dùng có thể tùy biến kiểu ghế ngồi, thảm sản, ốp nội thất và cả dây đai an toàn,… Lamborghini Revuelto vẫn tiếp tục sử dụng khối động cơ 6.5L V12 hút khí tự nhiên kết hợp với công nghệ hybrid. Trước đó sự kết hợp này chỉ có trên các mẫu xe có số lượng sản xuất giới hạn như Lamborghini Sián FKP 37 hay Lamborghini LPI 800-4. Với sự kết hợp trên Lamborghini Revuelto có hiệu suất 825 mã lực và mô-men xoắn 725 Nm và nếu kết hợp với 3 motor điện của hệ thống hybrid sẽ cho mức công suất lên tới 1.015 mã lực. Theo nhà sản xuất xe chỉ mất 2.5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Khác với Lamborghini Aventador thì Lamborghini Revuelto có tới 13 chế độ lái đa dạng khác nhau, ngoài ra người dùng vẫn có thể sử dụng động cơ thuần điện không tiếng ồn tuy nhiên chỉ có mức vận hành tối đa khoảng 10 km nhờ bộ pin 3.8 kWh cùng hiệu suất chỉ 180 mã lực. Tại thị trường Singapore, giá xe Lamborghini Revuelto có mức quy đổi lên đến hơn 46 tỷ đồng vfa được cho là khá cao so với mặt bằng chung, còn tại Thái Lan và Malaysia mức giá bán xe quy đổi chỉ khoảng từ 31 tỷ đồng đến 34 tỷ đồng. Tuy nhiên giá bán tại Singapore chưa bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu vốn là một loại phí đắt đỏ đối với những chủ xe tại đây. Tại Việt Nam, dù Lamborghini đã có nhà phân phối chính hãng nhưng mẫu xe mới nhất được giới thiệu gần đây là Urus Performante với giá bán khởi điểm từ 16.5 tỷ đồng. Còn các thông tin về Revuelto chính hãng tại Việt Nam hiện vẫn chưa có cập nhật nào mới và hiện mẫu xe này cũng trong tình trạng cháy hàng trên toàn thế giới. Dự đoán sẽ rất lâu siêu phẩm này mới cập bến thị trường Việt Nam trên bất cứ hình thức nào. Video: Lamborghini Revuelto chào sân thị trường Singapore.

