Lamborghini Revuelto hơn 32 tỷ ở Đông Nam Á đã về Việt Nam

Theo một số nguồn tin, Lamborghini Revuelto đã về Hà Nội, sẵn sàng cho ngày ra mắt chính thức vào 19/3 tới đây. Tương tự như Aventador, Revuelto là tên của một loài bò tót chiến Tây Ban Nha được Lamborghini đặt tên cho một dòng xe mới. Không chỉ kế nhiệm mà siêu xe Lamborghini Revuelto còn mở ra một kỷ nguyên mới cho hãng khi được trang bị hệ thống hybrid bên cạnh kết cấu động cơ V12 được duy trì hơn 60 năm qua. Lamborghini Revuelto được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm liền khối được cấu tạo từ vật liệu sợi carbon. So với Aventador, khung gầm của siêu xe Lamborghini Revuelto nhẹ hơn đến 10%. Trong đó, bộ khung phía trước nhẹ hơn 20% nhưng độ cứng xoắn lại tăng đến 25%. Thiết kế của “siêu bò” được tối ưu khả năng khí động học. Khu vực đầu xe nổi bật với cụm đèn định vị hình chữ Y đặc trưng, kết hợp với 2 hốc gió cỡ lớn. Cửa mở dạng cắt kéo giống Aventador. Bộ mâm của xe có đường kính 21 inch với thiết kế 5 chấu hình chữ "Y", đi kèm lốp sau 345/30 ZR21. Ở phía sau, xe được trang bị 2 ống xả hình lục giác đặt khá cao và nắp khoang động cơ trong suốt cho thấy cỗ máy mạnh mẽ bên dưới. Thêm vào đó là hệ thống đèn hậu LED hình chữ Y tương tự phía đầu xe. So với Aventador Ultimate, Revuelto tạo ra lực ép xuống nhiều hơn 66% trong các tình huống vận hành tốc độ cao. Bên trong cabin, Lamborghini Revuelto sở hữu nội thất mang đậm phong cách thể thao. Xe có 3 màn hình hiển thị thông tin gồm: Phía người lái là màn hình 12.3 inch, màn hình giải trí 8.4 inch và màn hình 9.1 inch ở phía hành khách. Một số trang bị đáng chú ý khác trên Lamborghini Revuelto có: hệ thống Amazon Alexa, radio vệ tinh SiriusXM và tính năng cập nhật phần mềm qua mạng. Revuelto cũng được trang bị gói hệ thống an toàn lần đầu xuất hiện trên một siêu xe Lamborghini với những công nghệ như màn quan sát và cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, Cruise Control và cảnh báo va chạm sau. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Revuelto là động cơ xăng 6.5 V12 hút khí tự nhiên, công suất 825 mã lực tại 9.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 725 Nm tại 6.750 vòng/phút. Đi kèm với đó là 2 mô tơ điện ở bánh trước và động cơ điện thứ ba được gắn với hộp số ly hợp kép 8 cấp mới và hệ dẫn động bốn bánh. Tổng công suất của hệ thống động cơ phức tạp này lên tới 1.001 mã lực, vượt qua 2 mẫu xe cùng nhà là Aventador SVJ (770 mã lực) và Sian (819 mã lực). Tốc độ tối đa mà Revuelto có thể đạt được là 355 km/h. Khả năng tăng tốc của xe cũng rất ấn tượng khi chỉ mất khoảng 2,5 giây để đạt 100km từ khi nổ máy. Mức giá xe Lamborghini Revuelto 2024 tại Việt Nam hiện chưa được công bố. Ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan xe có mức khởi điểm từ 47,49 triệu Baht (khoảng 32,6 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu phẩm Lamborghini Revuelto.

Theo một số nguồn tin, Lamborghini Revuelto đã về Hà Nội, sẵn sàng cho ngày ra mắt chính thức vào 19/3 tới đây. Tương tự như Aventador, Revuelto là tên của một loài bò tót chiến Tây Ban Nha được Lamborghini đặt tên cho một dòng xe mới. Không chỉ kế nhiệm mà siêu xe Lamborghini Revuelto còn mở ra một kỷ nguyên mới cho hãng khi được trang bị hệ thống hybrid bên cạnh kết cấu động cơ V12 được duy trì hơn 60 năm qua. Lamborghini Revuelto được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm liền khối được cấu tạo từ vật liệu sợi carbon. So với Aventador, khung gầm của siêu xe Lamborghini Revuelto nhẹ hơn đến 10%. Trong đó, bộ khung phía trước nhẹ hơn 20% nhưng độ cứng xoắn lại tăng đến 25%. Thiết kế của “siêu bò” được tối ưu khả năng khí động học. Khu vực đầu xe nổi bật với cụm đèn định vị hình chữ Y đặc trưng, kết hợp với 2 hốc gió cỡ lớn. Cửa mở dạng cắt kéo giống Aventador. Bộ mâm của xe có đường kính 21 inch với thiết kế 5 chấu hình chữ "Y", đi kèm lốp sau 345/30 ZR21. Ở phía sau, xe được trang bị 2 ống xả hình lục giác đặt khá cao và nắp khoang động cơ trong suốt cho thấy cỗ máy mạnh mẽ bên dưới. Thêm vào đó là hệ thống đèn hậu LED hình chữ Y tương tự phía đầu xe. So với Aventador Ultimate, Revuelto tạo ra lực ép xuống nhiều hơn 66% trong các tình huống vận hành tốc độ cao. Bên trong cabin, Lamborghini Revuelto sở hữu nội thất mang đậm phong cách thể thao. Xe có 3 màn hình hiển thị thông tin gồm: Phía người lái là màn hình 12.3 inch, màn hình giải trí 8.4 inch và màn hình 9.1 inch ở phía hành khách. Một số trang bị đáng chú ý khác trên Lamborghini Revuelto có: hệ thống Amazon Alexa, radio vệ tinh SiriusXM và tính năng cập nhật phần mềm qua mạng. Revuelto cũng được trang bị gói hệ thống an toàn lần đầu xuất hiện trên một siêu xe Lamborghini với những công nghệ như màn quan sát và cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, Cruise Control và cảnh báo va chạm sau. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Revuelto là động cơ xăng 6.5 V12 hút khí tự nhiên, công suất 825 mã lực tại 9.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 725 Nm tại 6.750 vòng/phút. Đi kèm với đó là 2 mô tơ điện ở bánh trước và động cơ điện thứ ba được gắn với hộp số ly hợp kép 8 cấp mới và hệ dẫn động bốn bánh. Tổng công suất của hệ thống động cơ phức tạp này lên tới 1.001 mã lực, vượt qua 2 mẫu xe cùng nhà là Aventador SVJ (770 mã lực) và Sian (819 mã lực). Tốc độ tối đa mà Revuelto có thể đạt được là 355 km/h. Khả năng tăng tốc của xe cũng rất ấn tượng khi chỉ mất khoảng 2,5 giây để đạt 100km từ khi nổ máy. Mức giá xe Lamborghini Revuelto 2024 tại Việt Nam hiện chưa được công bố. Ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan xe có mức khởi điểm từ 47,49 triệu Baht (khoảng 32,6 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu phẩm Lamborghini Revuelto.