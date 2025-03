Xoài Non và Gil Lê quấn quít trong loạt ảnh mới

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non đăng tải loạt hình ảnh tình tứ sát rạt bên Gil Lê. Cặp đôi không ngại trao nhau cái nhìn đầy tình tứ. Xoài Non cũng không ngại ôm vai bá cổ, thậm chí hôn má Gil Lê. Màn phát "cơm chó" chất lượng khiến nhiều fan của cặp đôi vô cùng thích thú. Thời gian vừa qua, cả hai không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc "tình bể bình" thân mật bên nửa kia. Điều này cũng chứng minh mối quan hệ của cả hai hiện đang rất hạnh phúc. Vào dịp Valentine vừa rồi, Gil Lê cũng tặng Xoài Non nhiều món quà gồm hoa hồng, dâu tây và chai nước hoa. Thời gian qua, chuyện yêu đương ngọt ngào của Xoài Non và Gil Lê luôn là tâm điểm. Cặp đôi còn khiến fan bất ngờ khi lộ nghi vấn đã dọn về sống chung một nhà. Xoài Non và Gil Lê dính nghi vấn hẹn hò vào tháng 8 năm ngoái nhưng người trong cuộc im lặng. Thời điểm đó, cả 2 bị "team qua đường" bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball. Trong những sự kiện quan trọng, Gil Lê đều xuất hiện cùng Xoài Non. Cả 2 cũng không ngại thể hiện những cử chỉ chăm sóc, tình cảm với đối phương. Gil Lê cũng thường có mặt với Xoài Non nhân những dịp đặc biệt như sinh nhật cô nàng. Fan của cặp đôi hi vọng rằng cả hai sẽ sớm có một cái kết đẹp.

