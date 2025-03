Bỏng mắt phong cách táo bạo của thánh nữ LPL khi livestream

Sự kiện này diễn ra vào ngày 11/03, một truyền thống hàng năm của nữ MC LPL Luo Xin, nhưng năm nay đặc biệt hơn vì cô tổ chức trên nền tảng mới. Nền tảng mới không cấm sóng dù Luo Xin có những hành động gợi cảm, khác biệt so với nền tảng cũ vốn nghiêm ngặt hơn. (Ảnh: Gamek) Luo Xin hé lộ khả năng sẽ tạo ra nhiều nội dung "gợi cảm hơn" trong tương lai, nhằm thu hút khán giả. Sự nghiệp của Luo Xin gần đây gặp nhiều khó khăn do các rắc rối hậu trường và chỉ trích từ cộng đồng.(Ảnh: Gamek) Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Luo Xin còn được đánh giá là nữ MC tài năng trong giới eSports.(Ảnh: Znews) Ngoài vai trò phỏng vấn game thủ sau trận đấu, Luo Xin còn dẫn dắt các chương trình khác như LPL Haikou All-Star, LOL Level 4 Examination, PDD... (Ảnh: Znews) Bên cạnh đó, cô cũng được biết đến với vị trí host của Douyu Carnival.(Ảnh: Znews) Một buổi livestream của Luo Xin có thể đạt hơn 1 triệu người xem.(Ảnh: Znews) Vẻ ngoài rạng rỡ, tính cách thân thiện cùng sự am tường về tựa game LMHT giúp cô thu về lượng lớn người hâm mộ.(Ảnh: Znews) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

Sự kiện này diễn ra vào ngày 11/03, một truyền thống hàng năm của nữ MC LPL Luo Xin, nhưng năm nay đặc biệt hơn vì cô tổ chức trên nền tảng mới. Nền tảng mới không cấm sóng dù Luo Xin có những hành động gợi cảm, khác biệt so với nền tảng cũ vốn nghiêm ngặt hơn. (Ảnh: Gamek) Luo Xin hé lộ khả năng sẽ tạo ra nhiều nội dung "gợi cảm hơn" trong tương lai, nhằm thu hút khán giả. Sự nghiệp của Luo Xin gần đây gặp nhiều khó khăn do các rắc rối hậu trường và chỉ trích từ cộng đồng.(Ảnh: Gamek) Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Luo Xin còn được đánh giá là nữ MC tài năng trong giới eSports .(Ảnh: Znews) Ngoài vai trò phỏng vấn game thủ sau trận đấu, Luo Xin còn dẫn dắt các chương trình khác như LPL Haikou All-Star, LOL Level 4 Examination, PDD... (Ảnh: Znews) Bên cạnh đó, cô cũng được biết đến với vị trí host của Douyu Carnival.(Ảnh: Znews) Một buổi livestream của Luo Xin có thể đạt hơn 1 triệu người xem.(Ảnh: Znews) Vẻ ngoài rạng rỡ, tính cách thân thiện cùng sự am tường về tựa game LMHT giúp cô thu về lượng lớn người hâm mộ.(Ảnh: Znews) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.