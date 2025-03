Nhan sắc nữ sinh 14 tuổi đăng quang hoa khôi Lễ hội quê nhà

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội đền Cuông - Diễn Châu (Nghệ An) năm nay, cuộc thi Nữ thanh niên thanh lịch 2025 đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân Nghệ An nói riêng và một số tỉnh thành khác nói chung. Hình ảnh cô gái đạt giải Nhất của cuộc thi với nhan sắc xinh đẹp được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích và tương tác. Dù chỉ là một cuộc thi được tổ chức ở địa phương, thế nhưng dàn người đẹp được giải do ban tổ chức chọn ra khiến nhiều người phải xuýt xoa, đặc biệt là cô gái xuất sắc giành giải nhất. Ngay lập tức, danh tính của nàng hoa khôi đã được tìm ra. Đó là em Lê Vương Ngọc Anh, hiện đang học lớp 10, trường THPT Diễn Châu 3. Trước đó, trong cuộc thi tài sắc ở trường, Ngọc Anh cũng đạt giải Á khôi 1 đầy thuyết phục. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp với chiều cao ấn tượng. Sở hữu gương mặt ưa nhìn, Ngọc Anh luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi lần đăng tải hình ảnh lêen mạng xã hội. Cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, phù hợp với lứa tuổi. Nhiều người cho rằng cô nàng có đủ tiềm năng để tham gia những cuộc thi sắc đẹp lớn trong tương lai. Ngọc Anh sở hữu đường nét gương mặt xinh xắn, nhẹ nhàng trong trẻo. Cô nàng đã có phần thi ứng xử duyên dáng, ghi điểm tuyệt đối trong mắt ban giám khảo và người theo dõi tại cuộc thi "Nữ thanh niên thanh lịch" Lễ hội Đền Cuông - Diễn Châu 2025.

