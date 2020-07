Mercedes-Benz ra mắt dịch vụ hỗ trợ 24h tại Việt Nam

Theo đó, các khách hàng của hãng xe cao cấp này sẽ luôn được Mercedes-Benz đồng hành 24/7 để không còn phải lo lắng bất kỳ điều gì trong quá trình sử dụng xe mà chỉ cần tập trung vào tận hưởng trải nghiệm chiếc ô tô hạng sang của mình.

Dịch vụ hỗ trợ 24h cho khách hàng của Mercedes-Benz

Theo khảo sát, chỉ số hài lòng của chủ sở hữu xe Mercedes-Benz tại Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong năm 2019. Không chỉ liên tục ra mắt các mẫu ôtô phân khúc xe sang đáp ứng nhu cầu của thị trường cao cấp, Mercedes-Benz còn tập trung vào dịch vụ hậu mãi, mang đến giá trị thiết thực và nhiều đặc quyền cho khách hàng. Dịch vụ hậu mãi của Mercedes-Benz được thiết kế mang tính cá nhân hoá cao, đáp ứng nhu cầu của từng chủ sở hữu và điều kiện vận hành thực tế của từng xe.

Mercedes-Benz là hãng xe hiếm hoi tại Việt Nam triển khai đầy đủ tất cả tiện ích tập trung vì quyền lợi của khách hàng.

Với dịch vụ hỗ trợ trên đường Star Assist 24h ra mắt lần này, Mercedes-Benz là hãng xe hiếm hoi tại Việt Nam triển khai đầy đủ tất cả tiện ích tập trung vì quyền lợi của khách hàng. Dịch vụ hỗ trợ 24h của Mercedes-Benz hứa hẹn mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo cùng cảm giác an tâm khi di chuyển. Việc được chăm sóc chu đáo và đảm bảo an toàn sẽ thêm vào lý do đầy thuyết phục để khách hàng chọn sở hữu ô tô của hãng, bên cạnh thiết kế sang trọng, tiện nghi và những tính năng nổi trội vốn đã đưa Mercedes-Benz lên top đầu của các hãng xe sang tại Việt Nam và trên thế giới.

Hỗ trợ toàn diện và đồng hành trên mọi cung đường

Dịch vụ hỗ trợ 24h hay còn gọi là Mercedes-Benz Star Assist 24h là đặc quyền chỉ riêng các chủ sở hữu xe Mercedes-Benz mới có. Theo đó, hãng cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ 24/7 cho các chủ xe tại mọi miền trên lãnh thổ Việt Nam với tiêu chí đặt sự an toàn và thuận tiện lên trên hết. Khách hàng của Mercedes-Benz được sử dụng Dịch vụ hỗ trợ 24h đến 3 năm kể từ ngày mua xe và không giới hạn số lần yêu cầu dịch vụ.

Trong trường hợp chiếc Mercedes-Benz không thể tiếp tục di chuyển, tư vấn viên Star Assist 24h sẽ sắp xếp xe cứu hộ kéo xe về xưởng dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz hoàn toàn miễn phí.

Cụ thể, khi sự cố không mong muốn xảy ra trong lúc sử dụng xe như xe hết nhiên liệu không thể khởi động, mất chìa khoá hay cần trợ giúp y tế, v.v. đều sẽ được Mercedes Benz Việt Nam hỗ trợ ngay lập tức. Chỉ cần liên hệ đường dây nóng Dịch vụ Star Assist 24h của hãng (sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh), khách hàng sẽ được tư vấn viên giúp hướng dẫn giải quyết từ xa theo từng tình huống.

Với mạng lưới đại lý uỷ quyền chính hãng và các đối tác cung cấp dịch vụ có mặt khắp các tỉnh thành, dù khách hàng gặp sự cố ở bất cứ đâu, Star Assist 24h vẫn có thể nhanh chóng điều động kỹ thuật viên đến nơi xảy xa sự cố nếu cần thiết.

Trường hợp chiếc Mercedes-Benz không thể tiếp tục di chuyển, tư vấn viên Star Assist 24h sẽ sắp xếp xe cứu hộ kéo xe về xưởng dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz. Chi phí kéo xe về đại lý là hoàn toàn miễn phí và không giới hạn khoảng cách di chuyển. Khách hàng cũng sẽ được cung cấp phương tiện di chuyển thay thế (taxi hoặc xe limousine) để tiếp tục di chuyển đến địa điểm mong muốn trong lúc xe phải kéo về đại lý uỷ quyền của Mercedes-Benz để sửa chữa.

Các gói dịch vụ của Mercedes-Benz luôn được thiết kế linh động để chủ sở hữu xe có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình.

Dịch vụ hỗ trợ 24h còn mang đến cho chủ sở hữu xe Mercedes-Benz nhiều tiện ích khác như: Hỗ trợ 10 lít nhiên liệu miễn phí cho trường hợp xe hết nhiên liệu và không thể khởi động; Hỗ trợ chuyển chìa khóa dự phòng của khách đến vị trí xe hiện tại nếu xe bị khóa nhầm hoặc mất chìa khóa; Hỗ trợ di tản khách hàng đến cơ sở y tế gần nhất trong trường hợp xảy ra tai nạn. Chi phí hỗ trợ y tế liên quan lên đến 140 triệu đồng tuỳ vào tính chất sự vụ.

Với tiêu chí mang lại sự an tâm cho khách hàng, trước đó Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã ra mắt Gói gia hạn bảo hành, áp dụng sau khi thời hạn bảo hành của nhà sản xuất kết thúc. Tăng thời hạn bảo hành hệ thống cơ khí, hệ thống điện lên đến 2 năm và không giới hạn số lần bảo hành.

Năm 2019, Gói bảo dưỡng trả trước tiếp tục được giới thiệu và nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng. Với 4 kỳ bảo dưỡng A/ B trong suốt 2 năm, thực hiện luân phiên theo từng thời điểm, phạm vi công việc rõ ràng giúp công việc bảo dưỡng xe trở nên đơn giản, chủ xe cũng không cần bận tâm về tác động của lạm phát nên giá phụ tùng, nhân công.

Dịch vụ Hỗ trợ 24h vừa ra mắt cùng với các dịch vụ hiện có thể hiện sự cam kết của Mercedes-Benz Việt Nam.

Việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa xe Mercedes-Benz sau một thời gian dài sử dụng không chỉ giúp lái xe an toàn, tránh những hư hỏng không đáng có mà còn giúp giữ vững giá trị xe, tăng giá trị khi chuyển nhượng nhờ lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, sử dụng phụ tùng chính hãng, và tất cả các quy trình đều được thực hiện bởi các kỹ thuật viên được Mercedes-Benz chứng nhận.

Chính vì vậy, các gói dịch vụ của Mercedes-Benz luôn được thiết kế linh động để chủ sở hữu xe có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Dịch vụ Hỗ trợ 24h vừa ra mắt cùng với các dịch vụ hiện có thể hiện sự cam kết của Mercedes-Benz Việt Nam trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo, đặc biệt nhất.