Mercedes-Benz S300 dùng 8 năm, chỉ 999 triệu tại Hưng Yên

Theo thông tin rao bán, Mercedes-Benz S300 đời 2011, được đăng ký lần đầu hồi năm 2012. Đến nay, sau 8 năm sử dụng, chiếc S300 này đã lăn bánh được hơn 80.000km và đang được chào bán với giá 999 triệu đồng. Tức rẻ hơn một chiếc Toyota Camry 2.0G bản tiêu chuẩn đang có giá niêm yết 1,029 tỷ đồng. Mercedes-Benz S-Class đời cũ mang thiết kế trang nhã đặc trưng, sử dụng đèn pha Bi-Xenon công nghệ chiếu sáng chủ động, tự động điều chỉnh phạm vi chiếu sáng và mở rộng góc chiếu, có hệ thống rửa đèn. So với các phiên bản khác của dòng S-Class thế hệ cũ (W221) đang được rao bán rộng rãi trên thị trường xe cũ như S 500 hay S 500… phiên bản S300 này được đánh giá cao là khá lành tính, bền bỉ và “nồi đồng cối đá” nhất trong các phiên bản của S-Class thế hệ cũ. Là phiên bản S-Class tiêu chuẩn, S300 được tối giản hóa các trang thiết bị điện tử hơn so với các phiên bản còn lại. Nhờ đó, S 300 ít đòi hỏi sửa chữa thay thế phụ tùng ở nhiều hạng mục hơn các phiên bản khác sau một thời gian dài sử dụng, điều này giúp chủ sở hữu tối ưu hơn khoảng chi phí để nuôi xe. Sau gần 10 năm kể từ khi được sản xuất, chiếc S 300 này vẫn mang nhiều giá trị vượt thời gian như phong cách thiết kế lịch thiệp, sang trọng và không hề lỗi thời. Mãi đến ngày hôm nay, S-Class thế hệ cũ W221 vẫn là dòng xe mang thiết kế kinh điển để lại nhiều dấu ấn cho người yêu xe. Động cơ mạnh mẽ, nội thất được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, vận hành mạnh mẽ đầm chắc, cách âm tốt và hơn hết là độ an toàn cao. S 300 hứa hẹn sẽ đem đến cho chủ sở hữu những trải nghiệm thú vị, khác biệt mà người mua sẽ không bao giờ tìm thấy được trên những chiếc sedan mới “đập hộp” trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng. “Trái tim” của Mercedes-Benz S 300 là khối động cơ V6 dung tích 3.0L (2.997cc) hút khí tự nhiên (mã 272) dùng chung với S 280 cho công suất tối đa 228 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300Nm đạt được tại dải vòng tua máy từ 2.400 – 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp (7AT).Giá xe Mercedes-Benz S300 dùng 8 năm gần 1 tỷ đồng này cũng như bao mẫu xe Đức đời cũ khác, người chơi phải dành ra một khoản chi phí kha khá để dự trù cho các hạng mục bảo dưỡng thay thế phụ tùng, hay thậm chí là đại tu cho “đến nơi đến chốn” để đảm bảo xe được vận hành ổn định, không bị nằm đường. Mặc dù giá xe sang đời cũ 5 - 10 năm tuổi thường có xu hướng “trượt dốc không phanh”, nhưng đừng quên rằng giá phụ tùng chính hãng thay thế cho xe không trượt giá theo đời xe. Cái tên S-Class luôn là một xe sang bậc nhất trên thị trường. Mặc dù được sản xuất cách đây gần 10 năm, nhưng nội thất đẳng cấp của xe vẫn khó mà nhạt phai theo thời gian. Nội thất xe được ốp gỗ óc chó (Walnut), bọc da màu Đen cao cấp ở ghế ngồi, vô lăng, táp-pi cửa và bệ tỳ tay. Hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có nhớ vị trí. Hệ thống khóa trung tâm điều khiển từ xa, hệ thống điều hòa tự động cao cấp THERMOTRONIC chỉnh nhiệt độ riêng cho ghế sau. Tại thời điểm năm 2012, chiếc Mercedes-Benz S 300 có giá bán chính hãng “ngót ngét” khoảng 4 tỷ đồng khiến việc sở hữu chiếc S 300 này tại thời điểm lúc bấy giờ là một chuyện rất xa vời với nhiều người. Hiện tại, giá bán 999 triệu đồng cho mẫu xe này đã dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Đây thực sự là mẫu xe dành cho người đam mê và muốn trải nghiệm dòng xe sedan cỡ lớn của Đức, nghĩ theo cách khác thoáng hơn, đây thực sự là món hời với số tiền chỉ 999 triệu đồng. Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Benz S-Class đời 2011.

