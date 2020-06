Ra mắt Porsche Taycan RWD từ 2,9 tỷ đồng tại Trung Quốc

Sau gần một năm công bố Taycan, Porsche đã tiếp tục giới thiệu tới khách hàng phiên bản cơ sở dùng dẫn động cầu sau của chiếc xe điện cao cấp. Tạm thời, Porsche Taycan RWD mới chỉ được cung cấp ở thị trường Trung Quốc, nhưng hãng xe Đức cũng có thể phân phối Taycan RWD ở các quốc gia khác. Tại Trung Quốc, siêu xe điện Porsche Taycan RWD có hai tùy chọn kích cỡ pin và mức năng lượng tương ứng. Đầu tiên là Performance Battery một tầng với công suất pin 79.2 kWh (giống như Taycan 4S), được kết nối với động cơ Permanent Magnet Synchronous Motor (PSM) gắn ở trục sau, cho tổng sức mạnh lên tới 402 mã lực khi xe ở chế độ hiệu suất cao và có Launch Control. Porsche Taycan tiêu chuẩn có thể vận hành đến 414 km với mỗi lần sạc đầy, theo chu kỳ kiểm tra NEDC. Phạm vi hoạt động của Taycan RWD có thể tăng lên 489 km khi xe được trang bị Performance Performance Plus hai tầng 93.4 kWh, giống các bản Turbo và Turbo S. Ở lựa chọn này, chiếc xe điện mạnh tới 469 mã lực (ở điều kiện chế độ tương tự Performance Battery). Tính năng Launch Control rất quan trọng đối với Porsche Taycan, nó giúp Taycan RWD có thể chạy nước rút từ 0 - 100 km/h chỉ trong 5,4 giây trước khi cán tốc độ tối đa 230 km/h. Tại Trung Quốc, giá xe Porsche Taycan cơ sở với pin tiêu chuẩn có giá 888.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng), trong khi chiếc xe với gói pin lớn hơn sẽ có giá 948.500 NDT (khoảng 3,1 tỷ đồng). Ngoài hệ dẫn động cầu sau, Porsche Taycan cơ sở cũng sở hữu các công nghệ và tính năng tương tự như các bản AWD, bao gồm kiến trúc 800 volt, năng lượng tái tạo lên tới 264 mã lực, PSM ở trục sau, PASM, PDCC Sport, PTV Plus, hộp số phụ 2 cấp và nhiều trang bị khác. Bên cạnh đó, so với AWD, Taycan RWD cũng thực tế hơn với cốp xe dung tích 491 lít. Video: Porsche Taycan RWD chạy gần 500 km/lần xạc tại Trung Quốc.

