Crossover cỡ nhỏ Mercedes-Benz GLA 2021 tinh tế và mạnh mẽ

Mới đây, hãng xe sang nước Đức - Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu tới công chúng trên toàn thế giới mẫu crossover cỡ nhỏ GLA 2021 phiên bản hoàn toàn mới. So sánh với "người tiền nhiệm", Mercedes-Benz GLA 2021 mới đón nhận những thay đổi mang tính bước ngoặt từ thiết kế nội/ngoại thất lẫn các trang bị đi kèm. Được biết, Mỹ sẽ là thị trường đầu tiên bày bán phiên bản GLA 2021 và thời gian dự kiến là vào mùa hè năm tới. Về thiết kế ngoại thất, như đã nói ở trên, Crossover cỡ nhỏ Mercedes-Benz GLA 2021 sở hữu sự "lột xác" hoàn toàn so với phiên bản tiền nhiệm. Nếu như trên phiên bản cũ, GLA mang hơi hướng thiết kế nam tính với những đường thẳng cắt nhau mạnh mẽ thì với GLA 2021, ngôn ngữ thiết kế Sensual purity đặc trưng của Mercedes-Benz đã lược bỏ đi những đường thẳng như vậy để thay thế bằng nét bo cong mềm mại và uyển chuyển. Theo hãng xe sang Đức, với việc thiết kế như vậy sẽ mang tới sự quyến rũ và thu hút phái nữ nhiều hơn so với trước đây. Ở phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng trung tâm được tạo hình móc câu sắc nét, kết hợp với bộ lưới tản nhiệt với logo cỡ lớn và thanh chrome chạy hai bên thể thao và cá tính. Thậm chí, nó còn được làm nổi bật hơn khi đặt trên nền đen cùng mặt ca-lăng mắt cáo truyền thống. Mercedes-Benz GLA 2021 có số đo 3 vòng tương ứng 4.410 x 1.834 x 1.611 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở đạt 2.729 mm. Khi so sánh với "người tiền nhiệm", GLA 2021 ngắn hơn 14 mm nhưng lại rộng hơn 30 mm, cao hơn 104 mm cùng chiều dài cơ sở lớn hơn 30 mm. Điều này đồng nghĩa hành khách ngồi trong cabin GLA 2021 sẽ có được khoảng để chân rộng rãi hơn tới 116 mm. Theo đúng phong cách thiết kế Sensual purity quen thuộc, phần đuôi của GLA 2021 cũng mang kiểu dáng đơn giản và thanh lịch với việc lược bỏ tối đa các hoạ tiết thừa. Để tạo nên cái nhìn thể thao hơn, các kỹ sư của Mercedes-Benz cũng không quen thiết kế hai khe thoát gió phía sau bánh xe cùng bộ ống xả đôi đặt cân đối hai bên hông. Giống như phần ngoại thất, không gian cabin của GLA 2021 cũng đón nhận sự "lột xác" toàn diện với kiểu thiết kế màn hình đôi cho 2 hệ thống giải trí và công-tơ-mét đặc trưng. Bộ màn hình trên GLA 2021 có kích thước 7 inch/màn hoặc tuỳ chọn thêm loại lớn hơn với cỡ 10,25 inch/màn. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị hệ thống giải trí đa kênh MBUX mới nhất của "Ngôi sao ba cánh", màn hình HUD màu, các chức năng ra lệnh bằng giọng nói... Mercedes-Benz GLA 2021 mang hơi hướng thiết kế nội thất sang trọng và hiện đại. Mercedes-Benz cho biết, GLA 2021 được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến như gói hỗ trợ lái Driver Assistance Package, bao gồm các hệ thống giữ khoảng cách, hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ giữ tốc độ giới hạn, hệ thống trợ lái, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống điều chỉnh tốc độ, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang... Mercedes-Benz GLA 2021 sẽ tới tay người tiêu dùng với các phiên bản khác nhau tuỳ vào thị trường tiêu thụ. Tại châu Âu, GLA 2021 sẽ "lên kệ" với đầy đủ 4 phiên bản, bao gồm GLA 250; GLA 250 4Matic; GLA 35 AMG và GLA 200. Đối với bản GLA 250 và GLA 250 4Matic sẽ sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L, cho ra công suất tối đa 221 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn cực đại, đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho phép xe tăng tốc từ 0 - 98 km/h trong 8,6 giây trước khi đạt vận tốc giới hạn 209 km/h. Bản GLA 35 AMG sẽ có công suất tới 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, thời gian tăng tốc theo đó cũng rút ngắn chỉ còn 5 giây để từ 0 - 96 km/h. Cuối cùng là phiên bản GLA 200 với động cơ xăng 1.33L, cho ra công suất 160 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn, thời gian tăng tốc từ 0 - 96 km/h của GLA 200 là 8,7 giây. Ngoài ra, phiên bản GLA 200 sẽ chỉ bán ra tại châu Âu. Giá xe Mercedes-Benz GLA 2021 chưa được công bố. Video: Chi tiết crossover cỡ nhỏ Mercedes-Benz GLA 2021.

