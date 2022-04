Mercedes-Benz GLE Coupe "chất lừ" nhờ gói độ INFERNO TopCar Design

Hiện tại, dòng xe với kiểu dáng Coupe độc đáo này đã từng trở thành nền tảng cho nhiều hãng độ nâng cấp với nhiều gói độ khác nhau. Một số gói độ dựa trên Mercedes-Benz GLE Coupe hạng sang, nổi tiếng là gói nâng cấp từ thương hiệu Hofele hay thậm chí là phiên bản Brabus Rocket 900 GLE Coupe hiện đang nắm giữ kỷ lục là mẫu SUV nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, những hãng độ như TopCar Design cũng đã từng cho ra mắt gói nâng cấp cho mẫu xe này. Vừa qua, thương hiệu vừa xuất xưởng một chiếc Mercedes-Benz GLE Coupe độ INFERNO với màu sơn ngoại thất xanh lá Emerald Green, các chi tiết độ được làm bằng vật liệu carbon bóng với độ hoàn thiện cao. Chiếc xe này về nguyên bản thuộc dòng GLE 63 AMG Coupe với màu sơn ngoại thất Emerald Green với gói nâng cấp INFERNO và bộ mâm độ Shark Style 2.0 trọng lượng nhẹ có kích thước 23 inch. Các chi tiết bằng sợi carbon kết hợp ăn ý với lớp áo ngoại thất xe. So với những gói nâng cấp trên các mẫu xe khác. Gói INFERNO cho GLE Coupe hầu như chú trọng vào việc đem tới các chi tiết ốp viền bổ sung, thay thế các chi tiết cũ. Chỉ có một số chi tiết được thay mới như phần khuếch tán sau hay nắp capo của xe. Bộ Bodykit bao gồm bộ lưới tản nhiệt phía trước, các chi tiết viền hốc gió được làm bằng vật liệu carbon bóng. Xe cũng được trang bị thêm bộ líp trước bằng chất liệu carbon bóng, logo Mercedes-Benz được thay thế bằng logo Shark phía trước. Xe cũng được trang bị thêm các phần líp ốp hông mới, các phần vè bánh xe cũng được trang bị thêm líp ốp carbon thân rộng. Ở cản sau, xe được thay thế với một bộ khuếch tán sau cỡ lớn. cánh lướt gió sau nhỏ cũng được bổ sung thêm. Phần khuếch tán sau được thiết kế lại với các cánh gió đứng góc cạnh hơn, từ đây đem tới cho chiếc SUV Coupe diện mạo ấn tượng, thể thao hơn. Theo ước tính của hãng độ, khách hàng phải chi trả số tiền khoảng 20.060 Euro để sở hữu đủ gói nâng cấp này. Tuy nhiên mức giá này vẫn chưa bao gồm những chi tiết bổ sung như bộ mâm độ hay hệ thống xả trên xe. Trên phiên bản này, TopCar Design đem tới khoảng 6 mẫu mâm khác nhau cùng các kiểu hoàn thiện khác nhau cho bản độ dựa trên GLE, mức giá dao động ở mức 6.700 Euro cho tới 12.130 Euro. Mỗi mẫu mâm đều sẽ đem lại cho mẫu xe SUV Coupe này một phong cách riêng.



So với GLE Coupe thế hệ đầu tiên, Mercedes-Benz GLE Coupe thế hệ mới dài hơn 39 mm (trong đó chiều dài trục cơ sở tăng thêm 20 mm) và rộng hơn 7 mm. Chỉ số cản gió ở thế hệ trước từ 0,32 Cd nay được giảm xuống còn 0,29 Cd. Đèn pha MULTIBEAM LED tích hợp ULTRA RANGE cho phép luồng sáng chiếu đi cao và xa hơn. Các kỹ sư Mercedes-Benz cũng điều chỉnh để GLE Coupe thế hệ thứ hai ngắn hơn khoảng 60 mm so với GLE thế hệ thứ tư tiêu chuẩn.



Tương tự như ngoại thất, không gian nội thất của GLE Coupe thế hệ thứ hai lần này cũng y hệt như những gì từng thể hiện bên trong GLE thế hệ thứ tư tiêu chuẩn. Toàn bộ thông tin chi tiết về xe được cung cấp thông qua giao diện Mercedes-Benz User Experience (MBUX) trên 2 màn hình 12,3 inch được nối liền với nhau, kéo dài từ sau vô-lăng ra đến chính giữa táp-lô, mang đến trải nghiệm hiện đại và thời thượng.

Hiện tại, gói độ đến từ thương hiệu TopCar Design là một sự lựa chọn hợp lý vì không can thiệp quá sâu vào việc sửa đổi, tinh chỉnh xe. Tuy nhiên ở thời điểm này, việc sở hữu một gói độ đến từ một hãng độ đến từ Nga có lẽ sẽ khó khăn hơn so với trước đây. Tuy vậy, mức giá hơn 20.000 Euro cho một gói nâng cấp nhỏ có lẽ không dành cho số đông mà chỉ phù hợp với những người mê xe “chịu chơi”.



Video: Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe bản độ TopCar Design.





