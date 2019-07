Mercedes-Benz GLC 200 - xe sang lý tưởng cho khách hàng Việt

Sau 2 năm ra mắt thị trường, mẫu xe sang Mercedes-Benz GLC đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng và trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung. Năm 2016, dù chỉ ra mắt từ cuối tháng 4 với 2 phiên bản GLC 250 4MATIC và GLC 300 4MATIC, GLC đã cán mốc doanh số hơn 1.200 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng cũng như toàn thị trường xe sang. Trong năm 2017, GLC đã tăng trường 80% với doanh số kỷ lục gần 2.500 xe, chiếm hơn 40% tổng doanh số. Tính đến hết Quý I/2018, đã có hơn 4.000 xe GLC lăn bánh tại Việt Nam.

Phiên bản Mercedes-Benz GLC 200 mới được kỳ vọng sẽ nối dài sự thành công vượt bậc của mẫu xe GLC tại Việt Nam. "Chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến hơn 4.000 khách hàng đã lựa chọn và tín nhiệm mẫu xe GLC. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều khách hàng Việt lựa chọn GLC 200 là chiếc xe đầu tiên của họ ", ông Choi Duk Jun – Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam chia sẻ.

Thiết kế Sensual Purity được ưa chuộng

GLC vẫn mang thiết kế đặc trưng của GLC với những đường cong quyến rũ của ngôn ngữ "Sensual Purity". Những tấm ốp mạ chrome, vòm bánh tối màu, bậc lên xuống & giá để hành lý trên nóc xe bằng hợp kim nhôm khẳng định chất SUV của xe. Với gói trang bị 'Luxury', ngoại thất của GLC 200 hoàn toàn tương tự với phiên bản GLC 250 4MATIC ngoại trừ thiết kế cụm đèn trước, cản trước và mâm xe. GLC 200 sở hữu cụm đèn trước LED toàn phần hiệu suất cao. Cản trước với ốp mạ chrome có đồ họa hình thang gọn gàng, lịch thiệp. Mâm xe có kích thước 18-inch với thiết kế 5 chấu đơn mạnh mẽ, nam tính.

GLC vẫn mang thiết kế đặc trưng của GLC với những đường cong quyến rũ của ngôn ngữ “Sensual Purity”.

GLC sở hữu 1 trong 10 khoang nội thất ô tô đẹp nhất năm 2016 theo đánh giá của tạp chí danh tiếng Wards Auto. GLC 200 vẫn sở hữu bảng điều khiển liền khối buông dần xuống dưới như dòng thác chảy, đi kèm chất liệu gỗ nâu bóng cao cấp và phối với 1 trong 3 tông màu nội thất tiêu chuẩn, bao gồm Đen, Vàng Silk và Nâu Espresso. Các nút điều khiển, cửa gió và tay nắm đều làm từ hợp kim nhôm, tạo nên tính thẩm mỹ và trang nhã.

Với chiều dài cơ sở lên đến 2.873 mm, GLC 200 là một mẫu SUV cỡ trung đích thực với sự rộng rãi ở cả hai hàng ghế. GLC dài hơn và rộng hơn mẫu xe tiền nhiệm GLK lần lượt là 120 mm và 50 mm. Hàng ghế sau tăng thêm 57 mm, riêng khoảng để chân tăng 36 mm; khoang hành lý dài hơn 40 mm và rộng hơn 150 mm; thể tích khoang hành lý tăng thêm 80 lít. Nếu gập hàng ghế sau xuống sàn, khoang hành lý 1.600 lít có khả năng chứa cả xe đạp leo núi hay vài bộ gậy golf.

Vận hành thú vị với hệ dẫn đồng cầu sau

GLC 200 được trang bị động cơ I4 2.0L đầy kinh tế, sản sinh công suất 184 mã lực. Đặc biệt, mô-men xoắn cực đại 300 Nm đạt được ngay từ vòng tua máy 1.200 vòng/phút, giúp xe bứt tốc nhanh chóng dù là một chiếc SUV hạng trung. Xe tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 8 giây, vượt trội hơn hẳn so với các mẫu crossover phổ thông trên thị trường. Sức mạnh này là hoàn toàn phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam mà vẫn mang đến sự phấn khích khi cầm lái.

GLC 200 sẽ là một chiếc SUV đầy biến hóa với 5 chế độ vận hành.

GLC 200 sẽ là một chiếc SUV đầy biến hóa với 5 chế độ vận hành khác nhau. Chỉ cần xoay cụm điều khiển DYNAMIC SELECT, người lái sẽ khám phá những tính cách khác biệt rõ nét, bao gồm "Comfort", "ECO", "Sport", "Sport+" và “Individual”. Hệ thống treo thích ứng AGILITY CONTROL kết hợp với thân xe cứng vững tạo ra cảm giác lái cực kỳ nhạy bén nhưng vẫn êm ái, đầm chắc. Trọng lượng xe nhẹ 1.775 kg cùng hệ dẫn động cầu sau giúp trải nghiệm lái đậm chất thể thao và nhiều cảm xúc. Lẫy chuyển số sau vô lăng giúp người lái có thể kiểm soát toàn bộ sức kéo và công suất của động cơ.

GLC 200 vẫn sở hữu hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Ngoài việc cắt giảm 6,5% lượng nhiên liệu tiêu thụ, hộp số 9G-TRONIC giúp xe vận hành mượt mà ngay tại dải vòng tua thấp. Quá trình sang số êm ái đến mức người lái và hành khách khó có thể nhận ra, kể cả ở chế độ “Sport” hoặc “Sport+”.

Tiện nghi đáng giá

GLC 200 thừa hưởng nhiều tính năng và tiện nghi của Mercedes-Benz. Tiêu biểu là hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7-inch, hỗ trợ đầu đọc CD và kết nối Bluetooth, kết hợp cùng Touchpad điều khiển cảm ứng trên bệ trung tâm với khả năng nhận diện chữ viết và con số. GLC 200 cũng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android, giúp các tín đồ công nghệ sử dụng smartphone dễ dàng và an toàn khi đang lái xe.

GLC 200 thừa hưởng nhiều tính năng và tiện nghi của Mercedes-Benz.

GLC 200 còn có nhiều tính năng đáng giá như Ga tự động Cruise Control và kiểm soát tốc độ tối đa SPEEDTRONIC; ECO Start/Stop; Gương chiếu hậu chống chói tự động; Khởi động bằng nút bấm KEYLESS START; Hệ thống điều hòa tự động độc lập 2 vùng THERMATIC; 2 ghế trước điều khiển điện với 3 vị trí nhớ ghế; Đóng mở cốp bằng điện EASY PACK, có hỗ trợ chống kẹt.

An toàn chuẩn 5 sao

Không chỉ đạt xếp hạng an toàn 5 sao bởi Cơ quan thử nghiệm an toàn châu Âu (Euro NCAP), mà GLC còn được vinh danh là xe an toàn nhất trong phân khúc. Phải đến năm 2022, các quốc gia phát triển mới bắt buộc áp dụng hệ thống phanh tự động, nhưng MBV đã sớm trang bị Hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS với chức năng hỗ trợ tự động giảm tốc cho GLC. Hàng loạt tính năng an toàn đáng giá khác cũng hiện diện trên GLC 200 như 7 túi khí an toàn; Hỗ trợ đỗ xe tự động (Active Parking Assist); Cảnh báo mất tập trung (ATTENTION ASSIST); Hỗ trợ ổn định khi vào cua (ESP Curve Dynamic Assist); Hỗ trợ cân bằng khi gió thổi ngang (Crosswind Assist); Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist); Hỗ trợ dừng xe tạm thời (HOLD).

Giá trị thương hiệu của Mercedes-Benz

Với những tính năng vượt trội trên, GLC hứa hẹn sẽ chinh phục nhiều nhóm khách hàng mới và thúc đẩy hơn nữa sức cạnh tranh của GLC, đặc biệt là với các mẫu crossover phổ thông có giá bán trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, thương hiệu của Mercedes-Benz sẽ là một giá trị cộng thêm khi lựa chọn GLC 200. Mercedes-Benz hiện đang là hãng xe có giá trị thương hiệu số 1 thế giới năm 2018 theo báo cáo của Brand Finance.

GLC 200 được phân phối với 8 màu sơn ngoại thất, phối cùng 3 tông màu nội thất tiêu chuẩn. Giá bán của GLC 200 là 1,684 tỷ đồng.