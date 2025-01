Ferrari 488 GTB Liberty Walk độc nhất Việt Nam giờ ra sao?

Vào tháng 10/2024, chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam đã chính thức tái xuất sau nhiều năm ở ẩn, nhưng điều đáng buồn là lần xuất hiện này để xe tìm chủ mới, sau vài ngày rao bán, chiếc xe này đã có người mua, đó là 1 showroom kinh doanh xe cũ ở TP HCM. Chiếc Ferrari 488 GTB Liberty Walk độc nhất Việt Nam sau khi được 1 showroom kinh doanh xe cũ ở Tp.HCM bán cho 1 khách hàng ở Tây Ninh đã đổi biển số, nhưng vẫn còn xuất hiện ở Sài thành. Mới đây, xe lăn bánh tại các con đường ở quận 7 với biển số 70A-526.26. Nói về biển số 70A-526.26, nó cũng rất ý nghĩa khi là năm mãi lộc, tức ám chỉ năm nào chủ xe cũng vẫn đầy tiền, tài lộc đến mãi mãi. Biển số này đấu giá chỉ tốn 40 triệu đồng. Trước đó, theo thông tin từ chủ nhân chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk, xe đã chạy được hơn 22.000 km, chính chủ, và mức giá mà anh đưa ra là 9,35 tỷ đồng, có bớt tý lộc cho ai thiện chí xem xe. So với lúc được độ, hiện tại, siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk đã tháo bỏ cản trước độ và 2 vây cá bên đầu xe, còn vòm bánh xe được độ thân rộng, cố định bằng đinh tán, mâm Forgiato hay cánh gió đuôi loại nhỏ của Novitec vẫn còn giữ nguyên, nội thất mang tông màu đen. Bộ phuộc hơi do hãng Air Rex thiết kế cho các bản độ siêu xe giúp khoảng sáng gầm Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk có thể nâng cao 18 cm so với mặt đất hoặc được hạ gầm gần sát mặt đất. Hãng độ Liberty Walk chỉ tập trung vào gói nâng cấp ngoại hình nên không "thông nòng" động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít của xe, "trái tim" này sản sinh ra công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 760 Nm tại vòng tua 3.000 vòng/phút. Động cơ trên siêu xe Ferrari 488 GTB kết hợp cùng hộp số 7 cấp, nhờ đó, mẫu siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk chỉ mất khoảng thời gian 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Siêu xe Ferrari 488 GTB biển số ngũ quý độc nhất Việt Nam.

